ThunderHawk 1.08 - revoluční webový prohlížeč pro Pocket PC?

Webový browser ThunderHawk určený pro kapesní počítače typu Pocket PC má za sebou již nějaký ten pátek. Autorem ThunderHawku je společnost Bitstream známá především svými vektorovými fonty, jejichž scale technologii prohlížeč využívá pro rendering obsahu webových stránek. Aktuální verze browseru funguje na všech novějších Pocket PC s Windows CE 3.x+, včetně nejnovějších modelů HP iPAQ h1900, h2200 a h5000 a včetně Pocket PC modelů s operačním systémem Windows Mobile 2003. ThunderHawk patří mezi shareware, nemůžete si ho ale koupit, nýbrž formou účtu si pronajmout jeho služby na určité časové období. Měsíční pronájem ThunderHawku stojí 6 USD, roční pronájem pak 50 USD. 30denní zkušební verzi prohlížeče si můžete stáhnout zdarma, součástí instalace je samozřejmě i jeden měsíční účet. Mimo klientské verze prohlížeče je k dispozici i komplexní firemní řešení ThunderHawk Enterprise Edition umožňující přístup k intranetovým a internetovým webovým stránkám.















































Co je na vlastně ThunderHawku tak revolučního a nového? Prohlížeč totiž pracuje důsledně v landscape fullscreen módu a pomocí vlastních renderovacích technik umí zpracovat a zobrazit na displeji Pocket PC webové stránky ve virtuálním rozlišení až 800 x 600 bodů a většinou bez nutnosti jejich scrollování do stran. ThunderHawk používá při vykreslování obsahu stránek své vlastní fonty navržené přímo pro TFT displeje kapesních zařízení (včetně optimalizovaného antialiasingu) a čitelné i ve velmi malých velikostech. Prohlížeč má své vlastní grafické rozhraní s vlastní virtuální softwarovou klávesnicí, která společně se základními uživatelskými preferencemi browseru a správou bookmarků tvoří celé GUI ThunderHawku. Internetové/intranetové konto pro připojení musíte mít předem vytvořené v ovládacích panelech Pocket PC, odkud si ho ThunderHawk přebírá. Připojení a konektivita funguje stejně jako v Pocket Internet Exploreru nebo v jiném webovém prohlížeči a lze tedy používat jak infraport, tak i rozhraní Bluetooth, sériový/USB kabel, nebo můžete u přímo podporovaných zařízení (seznam viz webové stránky ThunderHawku) využít telefonní části Pocket PC Phone Edition či GSM/GPRS/Wi-Fi Compact Flash/SD karty.Ovládacími prvky pro používání ThunderHawku jsou hardwarová tlačítka Pocket PC. Jednotlivým tlačítkům přiřazuje prohlížeč různé funkce, jako je vyvolání softwarové klávesnice, posouvání obsahu zobrazené stránky, přecházení v historii stránek apod. Každý typ Pocket PC má trochu jinak rozmístěná tlačítka (screenshot ovládání ThunderHawku je pro Fujitsu Siemens Pocket LOOX). Rendering obsahu stránek nemůžete nijak ovlivnit, žádné uživatelské preference týkající se zobrazení webových stránek totiž ThunderHawk nenabízí. Na několika ukázkách jsou screenshoty ze stejných stránek prohlížených s pomocí Pocket Internet Exploreru a ThunderHawku, ze kterých je jasně patrný dramatický rozdíl především v zobrazení obsahu dané webové stránky na displeji Pocket PC. ThunderHawk jasně vede, neboť použitá technologie renderingu je opravdu na vysoké úrovni a díky třem stupňům zvětšení, která imitující rozlišení 480 x 360, 640 x 480 a 800 x 600 bodů, lze i na relativně malém displeji Pocket CP (s fyzickým rozlišením 320 x 240 bodů v landscape módu) zobrazit opravdu hodně z obsahu dané webové stránky.Co se týče podporovaných standardů a norem, je ThunderHawk zhruba na úrovni průměrných "mobilních" webových prohlížečů. Počítat můžete s podporou kaskádových stylů (CSS1 a některé vlastnosti CSS2), DOM/DHTML, HTML 4.0, JavaScriptu 1.5, obrázků ve formátech GIF, JPEG, PNG a PJPEG, podporou XML 1.0, SSL (128bitové šifrování), písem UNICODE (viz dále) a přenosového protokolu HTTP 1.1 včetně GZIP komprese. Problémy má prohlížeč s animovanými GIFy, Java applety a Flash animacemi (nejsou zatím vůbec podporovány) a také se zobrazením některých typů dynamických webových stránek, u kterých se buď nezobrazí vůbec nic, nebo je jejich design zobrazen dost odlišně od originální podoby dané stránky. Otevírat nelze ani off-line stránky uložené na Pocket PC, žádné klasické operace se soubory totiž nelze v současné verzi ThunderHawku provádět.Softwarová klávesnice obsahuje mimo přepínání imitovaných rozlišení obrazovky také základní navigační prvky, volbu pro refresh stránky, správu bookmarků, správu uživatelského konta ThunderHawku a systémový přepínač, po jehož použití se dostanete opět do systémového prostředí obrazovky Today. Některá tlačítka on-screen softwarové klávesnice jsou programovatelná, programování probíhá opět z prostředí softwarové klávesnice. ThunderHawk umí jako "plug-iny" využívat Windows Media Player a RealOne Player, oba dva programy ale lze zatím použít pouze pro stahování/přehrávání audio souborů.ThunderHawk je velmi zajímavý webový browser, který na Pocket PC nemá při prohlížení komplexních webových stránek žádnou konkurenci (až na Flash stránky, které ThunderHawk zatím nepodporuje), je tu ale jedno velké mínus. Jak už jste určitě z obrázků zjistili, i když ThunderHawk používá své vlastní UNICODE fonty (Kaasila Wireless Font Set), nepodporuje přímo "naše" středoevropské kódování a místo některých typicky českých nabodeníček tak uvidíte pouze pomlčky. Fonty jsou bohužel u ThunderHawku uloženy v jednom souboru (s vlastním formátem), a tak je nelze manuálně upravit. Bitstream už sice několik měsíců slibuje podporu dalších typů kódování (viz FAQ na webu ThunderHawku), u slibů ale zatím zůstalo a s korektním prohlížením webů v češtině se tedy budeme muset zatím rozloučit. Líbit se vám nebude ani rychlost scrollingu stránek, který současně aktivuje kompletní refresh prohlížené stránky a trvá minimálně několik vteřin. Doba Pocket Internet Exploreru tedy ještě zdaleka neskončila, a i když je ThunderHawk opravdu revoluční webový browser, v některých zásadních ohledech mají ostatní webové prohlížeče stále ještě navrch a Bitstream má co vylepšovat.