Šéf BlackBerry: Q10 bude prodejní trhák, tablety do pěti let umřou

V rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl šéf BlackBerry, že očekává, že nového qwerty modelu Q10 se prodají desítky milionů kusů. Telefon by měl totiž oslovit 70 milionů současných uživatelů předchozích generací takto koncipovaných modelů BlackBerry.

Desítky milionů prodaných kusů by Q10 okamžitě katapultovaly mezi nejprodávanější smartphony světa. Podle dosavadních zpráv je o qwerty typ podstatně větší zájem než o dříve uvedený čistě dotykový model Z10.

Q10 se již prodává v Británii a tamní prodejci hlásí opravdu vysoký zájem. Například nákupní domy Selfridges, které začaly Q10 exkluzivně prodávat už o víkendu 27. dubna, prodaly rekordní množství novinky. Prý šlo o nejlepší prodejní start jakéhokoli kusu elektroniky v jejich historii. Konkrétní čísla však bohužel známá nejsou.

To platí i pro dotykový typ Z10. U něj firma hlásila, že v Kanadě zaznamenal nejlepší start prodejů ze všech telefonů BlackBerry v historii a třeba v Británii byly prodeje zpočátku trojnásobné oproti předchozím novinkám značky. Jenže z USA později přišly zprávy, že na tomto pro firmu nejdůležitějším trhu bylo Z10 přijato vlažně.

Tablety končí, jejich místo převezmou mobily

Vlažný vztah má ovšem také šéf BlackBerry Heins k tabletům. "Domnívám se, že do pěti let nebude důvod mít tablet," prohlásil ve stejném rozhovoru pro Bloomberg. Fandí spíše velkým displejům na pracovišti, či v pracovně. Jak budou tyto displeje poháněny, to nesdělil, avšak řekl, že firma pracuje na tom, že to budou právě smartphony, co má být v budoucnu tou hlavní mobilní výpočetní silou. Je tak možné, že BlackBerry v budoucnu zkusí znovu oživit koncept smartphonu jako centrální výpočetní jednotky pro osobní počítače a další osobní elektroniku.

Firma podle Heinse uvede nástupce neúspěšného tabletu PlayBook jen tehdy, pokud budou úspěšné současné produkty s novým operačním systémem. Případný nový tablet BlackBerry by však podle Heinse měl přinést něco jedinečného a nového, aby na přeplněném trhu vynikl.