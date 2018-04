ThinkOffice - úřadujte mobilně!

Nedávno se k PalmOS mobilním kancelářím připojil i Iambic, a to vydáním svého FastWritteru, který doplnil spreadsheet TinySheet do kancelářského balíčku. Svoje trumfové eso chystá i CuttingEdge - připravuje novou verzi QuickWordu a podle prvních obrázků by se WordSmith nyní sedící na trůně DOC editorů mohl cítit pekelně ohrožen!

Čekala se nová ThinkDB...

Vezměme to ale malou, ale nikoliv bezúčelnou oklikou. Majitelé databázového programu ThinkDB2 netrpělivě čekali na avizovaného pokračovatele programu ThinkDB 2.5 a dočkali se v pondělí, kdy jej ThinkingBytes oficiálně představil. Firma si mimochodem nadělala spoustu nepřátel, když požaduje, aby majitelé ThinkDB, kteří si program zakoupili před více než 14 měsíci, zaplatili nyní za upgrade programu poplatek $29,95.

ThinkOffice? Vždyť je to MiniOffice!

Spolu s ThinkDB 2.5 se ale objevil i produkt ThinkOffice. Po prvním šoku z toho, že se tak rozsáhlý projekt podařilo firmě utajit (úniky informací od betatesterů jsou většinou běžné, některé firmy ale svoje bety záměrně zveřejňují), přišlo poznání - je to v podstatě upravený MiniOffice! Programy ThinkSheet, ThinkWord, ThinkCalc a ThinkChart nejsou ničím jiným než MiniCalc, MiniWrite, MiniCalc a MiniChart s modifikovanými názvy, ale se zachováním číslování verze (například ThinkSheet má verzi 6.4.4). Při instalaci demoverze mi instalační program navrhl instalaci do adresáře c:/minicalc... Že si mohli dát ThinkingBytes alespoň trošku práci, popřípadě tento "zdroj" uvést.

Na informace jsou vůbec pánové velmi skoupí a příliš mnoho jsem se nedozvěděl ani na stránkách výrobce MiniOffice, firmy SolutionsInHand.

ThinkExchange! Konečně!

Jedna věc ale ihned udeří do oka - program ThinkExchange. Je to vynikající konverzní utilita, která umožňuje obousměrný převod souborů mezi ThinkSheetem a databázovým programem ThinkDB. Je podporován zřejmě i nejrozšířenější spreadsheetový formát QuickSheet. Po uvedení konverzní utility Quickdata, která zvládá to samé mezi HanDBase a QuickSheetem, se nyní dočkali i majitelé databázového programu ThinkDB. Firma navíc přislíbila budoucí vývoj této utility s tím, že bude umět přímou konverzi z desktop XLS souborů!

A teď to nejzajímavější - program ThinkExchange je v demoverzi ThinkOffice a nezdá se, že by vyžadoval nějaké registrační číslo či měl chuť záhy expirovat. A zkoušel jsem tuto utilitu na konverzi z mého MiniCalcu a fungovala - soubory z MiniCalcu si ThinkExchange vyložil jako soubor typu TinySheet!

Shrnutí:

ThinkOffice nabízí plnohodnotný tabulkový procesor ThinkSheet s tvorbou grafů ThinkGraph. Bližší informace o programu lze zjistit v našich recenzích MiniCalcu, neboť se jedná o identický produkt.

Palm umí i spreadsheety

Boj o krále spreadsheetů pro Palmy pokračuje

Novinky od Solutions in Hand - PilotMiniCalc 4.1 a PMC Lite

PalmOS a Excel? Žádný problém!

Spreadsheety na PDA

TinySheet (MiniCalc) je znám bohatou výbavou vzorců, někdy je trošku nespolehlivý při ovládání (třeba problematická změna šířky sloupce). Rovněž ThinkChart bude asi brzy překonán novým grafickým modulem od Iambicu.

ThinkWord je spíše jednodušší DOC editor, ale v jednoduchosti je někdy síla a je pravděpodobné, že program bude dále vyvíjen. To samé platí i o nedávno se objevivším ThinkCalcu.

Firma nabízí k prodeji rovněž tiskovou utilitu PrintBoy for ThinkOffice, která umožní tisk dokumentů z Palmu přes infra.

Cenově je kancelářský balík přibližně na úrovni cen konkurence:

Think Office TinySheet +FastWritter Documents ToGo Pro Mini Office Quick Office Výrobce Thinking-Bytes Iambic DataViz Solutions in Hand Cutting Edge verze 4.0 6.4 5.1 Cena $39,95 $39,90 $69,95 $39,95 $39,95 DOC ano ano ano ano ano Excel ano ano ano ano ano Grafy ano v přípravě - ano ano Power Point - - ano - - Kalkulátor ano - - - - Další konvertor s databází ThinkDB v AddOn - PDF To Go, DataViz Mail konvertor s databází ThinkDB konvertor s databází HandBase a ThinkDB