ThinkDB II - o čem asi bude ?

O lídrovi v kategorii databázových programů dnes nelze pochybovat. ThinkDB v loňském roce převálcoval konkurenci a se svými formulářovými pohledy, filtry, statistikou a revolučním systémem práce se vzdálil ostatním programům v této kategorii.

Už několik dnů je k dispozici na internetu betaverze pokračovatele úspěšného programu - ThinkDB II. Přestože se dosud jedná o betu (poslední ve verzi beta 3), jedná se o natolik zajímavý upgrade, že se o něm dnes letmo zmíním.

Co tedy přináší nová verze ThinkDB II nového ? Dalo by se říct, že další velký převrat očekávat nemůžeme. Nicméně v čem byl program silný, tak to ještě více zdokonaluje.

Nová pole

Objevuje se několik nových polí, z nichž potěší zejména Image s možností jednoduché editace a ukládání obrázků. Dobře použitelné je i nové pole Radio button, které umožní jednodušším způsobem volit jednu z více variant. Několik typů polí integruje ThinkDB s Palm Address Book databází, což je jistě velmi užitečná vlastnost. K rozšíření funkcí dochází rovněž u relačních databází.

Příjemně překvapí některá stávající pole, a to například Increment/Decrement tlačítky u Numeric pole, rovněž auto-writer u textových, memo a numerických polí není k zahození. Výpočtová pole mají další možnosti nastavování, a to zejména výsledných formátů dat.

Zvýšení výkonu a schopností

Zvýšil se počet polí v jediné databázi na 80. Ve form designeru můžete uživatelsky upravovat jednotlivá pole i jejich názvy (barvy inkoustu i podkladu, typ písma, help).

Nově se objevila možnost "Database startup screen", což je jakási uvítací / informační obrazovka po spuštění databáze. Dobře vyřešeno je i vymazání jednotlivých záznamů.

Ve formulářovém zobrazení můžete nyní zobrazit více než 5 sloupců, přičemž u prvních tří můžete zvolit zmrazení. V levém horním rohu se objevila funkce "most recent databases".

Důležitým krokem je otevření architektury pro další vývoj nezávislými výrobci (plug-in) - tuto schopnost však zatím v betaverzi nebylo na čem vyzkoušet.

Všichni příznivci programu ThinkDB i ti, kteří o nákupu databázového programu teprve uvažují, se tedy mají nač těšit. ThinkDB II vypadá opravdu dobře a vývoj stále ještě pokračuje (například beta 3 nově přinesla nesmírně užitečné formáty v poli Expression - HH-MM a HH-MM-SS). Přepracován je i rozsáhlý manuál v pdf formátu, jehož "encyklopedický" charakter je ovšem věcí diskuse.