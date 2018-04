ThinkDB - databáze pro Palm

Když jsem minulý týden psal o databázových programech na PalmPiloty, oznámil jsem, že vynechávám drahé formulářové programy Pendragon Forms a Satelitte Forms. A taky že se někdy příště zmíním o novém trháku ThinkingByte - ThinkDB.

Během hodnocení databázových programů prodělal samotný článek mnohé obraty, přemety a kotrmelce. Byl rozepsán od července a těch několik měsíců je v jepičím palmím životě strašně dlouhá doba. Začal jsem jej psát, když kraloval JFile, mezitím vyšla nová HanDBase a Land-J Technologies v říjnu kontroval novým JFilePro. Osobně jsem měl zakoupený JFile, ale přemýšlel jsem v poslední době hodně dlouho o výhodách HanDBase (JFilePro ji ještě nedostihl) a .... dopadlo to tak, že jsem v půli října koupil ThinkDB po půldenním zkoušení.

Čím mi ThinkDB tolik učaroval ? Co na něm naopak nyní po nějakém zkoušení hodnotím negativně ? O tom by měl být dnešní článek.

Domácí obrazovka

Po spuštění programu se program přepne do domácí obrazovky, kde jsou názvy jednotlivých uložených databází. Najdete tu infoormace o počtu záznamů v každé z nich i datu poslední modifikace. Rozbalovací menu vpravo od názvu databáze slouží k operacím s databázemi - beaming, reporty, přejmenování, výmaz, hledání, přidání záznamu a otevření databáze. Ten poslední povel můžete provést i kliknutím na název databáze.

Základní obrazovka

V dolním řádku jsou tlačítka pro přechod do domácí obrazovky (domeček), vložení nové položky, koš, reporty, beaming, rozbalovací menu na způsob zobrazení, popřípadě další operace, tlačítko řazení, zapínání/vypínání filtru a hledání (lupa). Po rozbalení menu na nás čeká přehled našich databází, kliknutím na konkrétní databázi ji otevřete, položkou new database vytvoříte novou databázi. Zvolíte-li new database, program vás požádá o vložení názvu databáze a o případné zaheslování přístupu k ní (pozor - zapomenete-li heslo, přišli jste o databázi).

Field editor

Jste automaticky ve field editoru (ale vpravo nahoře se můžete přepnout do dalších editorů, o nichž však až později). Samotný field editor není nic převratného a čeká na vás v každé databázi. K editaci polí se lze kdykoliv později vrátit. Můžete definovat až 36 polí (plus jednu kategorii, jak se dozvíte později). K dispozici je celkem solidní rejstřík polí :

- Text - vkládání textových polí do 254 písmen

- Integer - pro celá čísla od -32768 do +37767

- Long - umožní vložit velké číselné hodnoty od -2.147.483.648 do +2.147.483.647

- List - obdoba Pop-Up polí ostatních databází - výběr z definovatelného seznamu

- Date - vyvolá standardní selektor pro vložení datumu

- Time - vložení času

- Checkbox - zaškrtávací políčko On/Off - známé i z ostatních databází

- Expression - umožní vložit výpočtový vzorec. Je lepší, než v HanDBase, neboť umožňuje vložit i operaci s konstatou (pro procentní výpočty, redukci vypočtené jednotky apod.). Bohužel zatím nezvládá editaci, takže případnou úpravu musíte provést vymazáním - Clear a novým vložením vzorce)

- Key - přiřadí jednoznačné číslo každé položce databáze (obdoba Unique u HanDBase), slouží však též jako návěstí při propojování databází

- External-join a External-lookup - pole sloužící k propojování jednotlivých databází - způsob použití - viz manuál k programu

- Memo - umožní vložit delší poznámku, velmi prakticky rozlišuje zobrazení poznámky s textem od prázdné poznámky ikonou

Form Designer

Zde si můžete nadefinovat základní způsob zobrazení vašich záznamů. Měly by se zde objevit všechny položky, neboť tato obrazovka bude později editační obrazovkou, pomocí které budete vkládat nové záznamy, popřípadě upravovat staré. To, co nového přinesl ThinkDB, je z třetiny Form zobrazení, kde si můžete nadefinovat až 3 tzv. karty, mezi kterými můžete přepínat klikáním na jejich ouška. Můžete mít databázi domácího inventáře s kartami Rozměry, kde si dáte pole s rozměry, váhou, počtem kusů, s kartou Finance, kde si umístíte pole s údaji, kde a kdy jste předmět koupili, kolik stál, do kdy běží záruky, kontakty apod.. Lze si nastavit počet těchto karet (0-3) a lze je pojmenovat. Každá vaše databáze může mít v základním zobrazení jiný vzhled přizpůsobený počtu údajů a charakteru vkládaných dat. Stojí za zmínku ještě automatické přizpůsobování velikosti polí (dle délky názvu pole), je tedy celkem dobré maximálně zkracovat názvy všech polí, tím zvětšíte velikost prostoru pro zobrazení dat. Ani při delším textu ale není třeba zoufat - automaticky skočí na další řádek a chcete-li jej později zobrazit celý, jednoduše na něj klikněte. Form zobrazení bude pozdějším základním editačním i listovacím zobrazením, při listování jednotlivými záznamy se vám zobrazí v dolní části přehledné 3D navigační šipky.

ListEditor

Třetím editorem je ListEditor. Přepnutím do něj otevřete zvláštní obrazovku, ve které můžete nadefinovat seznamy/list jednak kategorií a jednak všech List polí, které jste předtím nadefinovali v Field editoru. V editoru lze položky přidávat i editovat, automaticky i manuálně řadit.

List zobrazení

Opora úspěchu ThinkDB jsou možnosti nadefinovat si až 12 možných zobrazení vašich dat s předdefinovanými sloupci řazením a jedním filtrem (nezávislých filtrů však můžete mít v databázi celkem 12). Schopnosti těchto kombinací jsou úžasné a učarují vám na první pohled už při prohlížení demodatabáze MyBooks. List zobrazení lze definovat po rozbalení menu pod rozbalovacím polem s názvy databází a po výběru pole Customize this screen. Zde můžete vybrat zobrazení 1-12, pojmenovat je a definovat 1-5 zobrazených sloupců (snažte se šetřit a vybrat pouze relevantní údaje, s každým dalším sloupcem se zpomaluje běh programu). U každého sloupce lze definovat řazení Asc/Desc, a to až do třech úrovní. Rozbalovací menu vpravo je nastavování, kde můžete zvolit podmínky pro zobrazení dat a různé kombinace těchto podmínek.

Tuto část přiblížím spíše příkladem:

Mám databázi svých článků se údaji o nich - kdy byly zaslány, kdy byly publikovány atd. atd. Základním list zobrazením je PŘEHLED, kde mám jen dva sloupce - Název a číslo článku. Pak mám List zobrazení PUBLIKOVÁNO - sloupce Název, Kdy a Kde vyšlo a s filtrem Publikováno=On. Mám i list zobrazení ZASLANE NEPUBLIKOVANÉ s filtrem Zasláno=On AND Publikováno=Off atd. atd. Při zapnutém filtru se mi zobrazí vždy jen ty položky, které chci vidět.

Jak bylo zmíněno v kapitole Základní obrazovka, ikony vpravo dole slouží k seřazení dle zvoleného způsobu řazení (A->Z), Zapnutí/vypnutí filtru (trychtýř) a hledání (lupa). (Tip: hledání zrychlíte tím, že zadáte pole, ve kterém má program hledat). Velikost sloupců můžete jednoduše měnit tažením za okraj v záhlaví (jako u spreadsheetů, či i programů IOUMate a DateMate). Je-li šířka sloupce nedostatečné pro zobrazení číselných dat, ukáže se (!). Kliknutím na záhlaví sloupce navíc vyvoláte menu rychlého vzestupného, či sestupného seřazení - šipkou nahoru/dolů.

Reports

Mocným nástrojemThinkDB jsou Reports, kde po zvolení pole se zobrazí statistiky, a to dle charakteru pole:

U číselných polí ThinkDB ukáže součet, minimum, maximum, průměr a počty nulových/nenulových polí.

U datových polí se ukáže nejstarší a nejnovější datum a počty nulových/nenulových polí.

U textových polí/kategorií se zobrazí počty/procentní podíly a lze zapnout podbarvení jednotlivých řádků sloupcovým grafem

Poslední možností je políčko Database, které zobrazí počet záznamů, velikost databáze v kB, velikost dat v kB, datum vytvoření, modifikace a posledního zálohování.

I v Reportech lze aplikovat filtrování a katagorie.

Ostatní možnosti

V dolním rozbalovacím menu je ještě položka Preferences, kde volíte nastavení programu - vypínání/zapínání:

- zobrazení indikátorů změny velikosti sloupců,

- zobrazení linek mezi sloupci

- použití bold fontu

- zobrazení obsahu při změně šířky sloupce (vypnutí zrychlí zobrazení)

- zobrazení posledně zobrazené databáze při spuštění programu

- zapnutí/vypnutí autosortingu

Volba DBProperties vám ještě umožní přiřadit/změnit heslo.

Desktop aplikace

S programem koupíte v ceně plnohodnotnou desktop aplikaci ThinkDB Desktop. Je to další obrovská výhoda oproti běžným databázovým programům, kde tyto desktop aplikace musíte dokupovat, a to za velmi nekřesťanské peníze, které většinou převyšují cenu samotné Palm databáze. Aplikace umožní mj. import csv souborů (což je velmi důležité) i přímou synchronizaci s Palmem.Program je ve stálém vývoji (je stále prezentován jako betaverze) a nové verze jsou stále schopnější (vyvíjí se Palm i desktop části). Chtěl jsem například programu vytknout, že v poli Expression neumí pracovat s datovými poli a nová verze 0.99g to přinesla. Moje argumenty o pomalosti rozsekala betaverze 1.0 z 31.10., která výrazně zrychlila. Chtěl jsem pokritizovat desktop aplikaci, že neumí řadit a novou verzi 1.01 jsem měl již v e-mailu...

Není všechno zlato, co se třpytí ?

Seriózní recenzent nemůže neupozornit na slabá místa (ono holt nějaké to ALE vždycky existuje) :

- všechny ty vymoženosti pochopitelně něco stojí. To něco je v tomto případě rychlost. Musíte si to posoudit v demoverzi sami, ostatní databázové programy byly do verze 0.99 rychlejší při zobrazování, listování položkami (to zejména) i hledání. Je fakt, že nové verze přinášejí postupné zvyšování rychlosti a verze 1.0b již pracuje poměrně slušně rychle. Byl jsem si tohoto problému vědom již při nákupu (a to se verzi 0.99 vše velmi vleklo, od verze 1.00 je rychlost již slušná). Moje priority jsou ale někde jinde, já nepracuji s rozsáhlými databázemi o tisících položek, moje preference jsou naopak větší množství malých osobních a pracovních databází s mnoha poli, ale méně záznamy, kde preferuji luxus možností zobrazení, který vám žádný jiný program nikdy neposkytne.

- jak jsem se již zmínil, je to stále betaverze a během používání se mi zatím dvakrát kousla - vždy ale pomohl softreset. Navíc resetovala vždy v list editoru a tento bug měl být odstraněn ve verzi 1.0b.

- počet polí se zatím nevyrovná HanDBase - chybí napři pole picture (to já osobně bez obtíží oželím), už trošku víc mi vadí absence MultiPopUp pole z JFilePro.

- jako každý nový program nemá dosud základnu šablon, či hotových databází ke stažení z domácí stránky firmy, či z MemoWare, doufám, že se tento stav (vzhledem k možnostem programu) ale rychle změní - sám tam nějakou tu šablonku asi pošlu.

- v poli Expression neumí pracovat s údajem z jiného (například předchozího) záznamu. To jej značně omezuje například v tabulkách typu Čerpání a spotřeba benzinu, kde jsou nutné kumulativní výpočty. I tady se ale program stále vyvíjí.

- velikostí se produkt rychle přibližuje HandBasi (i když je stále ještě 20kB pod ní).