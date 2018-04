ThinkDB 2.5 - další tipy a triky

Dny v týdnu snadno a rychle

Potřebujete-li zobrazit ve své databázi den v týdnu, můžete využít funkce v poli Advanced Expression Weekday(datum) , kde datum je datové pole, v němž máte vloženo konkrétní datum (třeba 7.5. 2002). Tato funkce vám vrátí číslo dne v týdnu (neděle = 1, pondělí=2 atd.).

Celkem jednoduše si ale můžete nechat zobrazit i písmenný kód dne (Po, Út, St atd.), a to pomocí funkce Sel . Vložte si do zvláštního pole Advanced Expression vzorec Sel (Weekday (datum), 'Ne', 'Po', 'Út', 'St', 'Čt', 'Pá', 'So') a jako formát nastavte TEXT .

Výpočet čísla týdne

Celkem použitelným trikem je výpočet čísla týdne (hodí se třeba lidem, kteří mají databáze navázány na diář, a číslo týdne je pro ně důležitý parametr položek).

Otevřete si tato pole a vložte do nich tyto funkce a formáty (v poli týden# pak budete mít výsledek - číslo týdne pro rok 2002):

Pole Typ Vzorec Formát dat_pom AdvExpress Date Floating dat_pom2 AdvExpress dat_pom-35792 Floating týden# AdvExpress Ceil(dat_pom2/7) Floating

Hrátky s polem Conditional Expression

Pole Conditional Expression umožní nastavit určité kritérium a po otestování jeho splnění/nesplnění nastavit dvě rozdílné situace (a barvy).

Nejjednodušším použitím je nastavení obarvování kritických či nepřípustných hodnot v seznamech (pole dokáže obarvit hodnotu nejen ve formulářovém zobrazení, nýbrž i ve views). Můžete si takto nechat zčervenat třeba překročený rozpočet/účet/limit, "profláknutý" termín atd. Jednoduše vezmete hodnotu z nějakého pole (třeba zůstatek), vepíšete ji do testovací podmínky (třeba Zůstatek<0 ) a poté nastavíte do obou zbývajících políček pole zůstatek a třeba červenou barvu pro Then a černou pro Else.

Ještě zajímavější je použití rozdílných polí pro Then a Else.

Můžete tak třeba nechat v tomto poli zobrazovat počet dnů do termínu splnění nějakého úkolu a je-li termín splnění starší dneška (=podmínka), můžete nechat v tomto poli zobrazit jinou barvou nějaký varovný nápis (třeba PO TERMÍNU ).

Jak dostat do vašich databází obrázky?

Máte-li třeba databázi vašich oblíbených receptů a chcete aspoň do některých dostat obrázky (pozor, zabírají dost místa), jsou dvě možnosti - první je editace obrázku v Palmu (což je přirozeně v tomto případě nesmysl), tou druhou je vložení obrázku přes desktopový program.

Zde - v poli typu Image - provedete přes tlačítko IMPORT nahrání obrázku přímo ze souboru (pozor na nastavenou barevnou hloubku).