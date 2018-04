The Trilogy - další mobil s televizí

The Trilogy je další mobil, který je uzpůsoben pro sledování televize. Tentokrát se jedná o smartphone s operačním systémem Microsoft Windows Mobile 5.0 s nezvyklým designem. Telefon bude nabízet britský operátor Virgin. The Trilogy podporuje nový standard DAB-IT a naladit bude možné stanice Sky a Channel Four.

Samotný smartphone bude pro operátora Virgin vyrábět tchajwanský výrobce HTC. Telefon je vybaven 1,3 megapixelovým fotoaparátem a slotem pro paměťové karty Micro SD. The Trilogy by se měl začít prodávat v dubnu letošního roku.