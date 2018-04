The Overtaker 3D - čas převzít kontrolu

The Overtaker 3D vás zavede do doby temné třetí říše, kdy se Hitler na koho dál namířit svou agresi. Období 2. světové války bylo jednou z temných stránek naší civilizace a o pokusech a tajných zbraních, které se nestihly dovyvinout nebo použít, se asi už nikdy nedozvíme. Otevírá se tak prostor pro sci-fi hry s touto tématikou. Overtaker jednou takovou tajnou zbraní je.

Tento miniaturní stroj byl původně navržen pro špionáž nebo prolézání sutin a hledání přeživších. Vypadá jako malý robot, který je řízen dálkově a díky miniaturní velikosti a dobré pohyblivosti se dostane téměř všude. Jedinou jeho chybou je, že neumí skákat a nemá dobré brnění.



Novodobý vetřelec

Vlivem války se postupně z tohoto neškodného stroječku stávala tajná vládní zbraň nasazovaná do speciálních akcí na nepřátelských základnách. Do její výbavy se přidaly dvě vysokoenergetické zbraně, které bohužel ale odčerpávají velkou část životní energie stroje. Speciální tepelné senzory, které dokážou odhalit nepřítele a jeho rozpoložení na dálku, ale najdete i dvě futuristické zbraně, které se dokáže připojit na mozek napadeného vojáka a zcela ho ovládá. Takto vybavená potvůrka je samozřejmě dálkově ovládána a každý její pohyb řídíte vy. Stroj je poháněn elektrickou energií, kterou budete používat jak na zbraně, tak na štít. Ačkoliv jste malý a nenápadní, vojáci třetí říše si vás všimnou téměř okamžitě a začnou po vás střílet, vaše energie kvapem ubývá a pokud začnete ještě střílet, je celkem veliká pravděpodobnost, že si celou úroveň zopakujete.

Vaše zbraně působí jen jako paralyzér a na vojáka, který si vás všimnul, musíte vystřelit několikrát. Nejlepší strategie při objevení je tedy rychlý ústup a až se situace uklidní, můžete se vrátit a svou práci dokončit. Výhodou vaší konstrukce je, že můžete ovládnout jakéhokoliv vojáka bez ohledu na hodnost nebo fyzickou výdrž. Dostat se do cizího těla je velmi jednoduché, stačí jen najít vhodný cíl, zkontrolovat, zda o vás neví, to poznáte tak, že je jeho postava v zeleném rámečku, a potom už stačí jen použít zbraň, která na jeden zásah nepřítele ochromí. Pro jeho bezvládné tělo si stačí jen dojít, automaticky se na něj připojíte a začínáte jej ovládat. Získáváte jak jeho zdraví, tak i zbraň a privilegia pro vstupy do zamčených místností.



Základna jako bludiště

Celá základna je jeden velký komplex prolezlý nacistickými vojáky, inženýry a „oficíry“. Dvanáct misí, které budete plnit, se budou týkat nejen zabíjení lidí, ale budete mít za úkol najít a zjistit vše, co je možné o tajné zbrani Němců, která by mohla zvrátit nadějný průběh války. Základnu můžete procházet ve své pravé podobě, ale mnohem bezpečnější je najít si hostitele. Můžete se totiž efektivněji bránit a budete i méně zranitelní. Výběr správného hostitele může být klíčový pro úspěch celé akce. Vojáci nemají stejné kvality, ani zbraně. Běžný voják vydrží dokonce méně, než inženýr nebo mechanik, na druhou stranu vojáci mají lepší zbraně. Jednotky poznáte podle jejich oblečení, po celém komplexu je rozeseto desítky vojáků a inženýři nebo mechanici jsou jen v některých úrovních. Najdou se ale i úrovně, kde budete začínat jako vysoký důstojník a nebude zapnutý alarm, takže si vás ostatní vojáci nebudou všímat, než se prozradíte. Osvojení nepřítele má velkou výhodu v tom, že se automaticky doplní i vaše energie, takže když jej opustíte, máte plnou energii a můžete rychle přejít do jiného hostitele. Použitý člověk se zase vrací na stranu nepřítele a za chvíli se začne starat o to, kde jste a střílet po vás. I když mu vystřílíte veškerou munici, stejně po kapsách nějakou najde a snaží se vás zabít, když ho znovu ovládnete je opět bez nábojů, tedy pro vás nepoužitelný.



Pušky střílí za roh

Zbraní je ve hře sice několik, ale všechny trpí stejným neduhem – střílí za roh a dostřel je mizerný. Vaše energetická zbraň je ještě poměrně účinná a nemusíte mít nutně zaměřeného nepřítele a přesto se do něj trefíte. Nacistické zbraně jsou na tom o poznání hůř. Při střelbě na větší vzdálenost nemáte vůbec šanci se do nepřítele trefit, pistole, puška, ani jiná zbraň prostě tak daleko nedostřelí. Že jste v dostřelu, poznáte až podle toho, že se na cíli objeví červený zaměřovací rámeček. Jakmile se objeví, máte jistotu, že se trefíte a to i v případě, kdy na cíl nemíříte. Největší chybou je míření přes zeď. Cíl za zdí jde trefit stejně jednoduše, jako ten, který je přesně před vámi, objeví se červený rámeček zaměřovače a stačí stisknout spoušť a nepřítel za zdí se nic netuše skácí k zemi. Tato chyba kazí celkový dojem ze hry, protože jinak jde o velmi podařenou střílečku.

Grafika je velice dobré úrovni, nikde se nesypou textury a překážky se nedají žádným způsobem projít, jen prostřelit. Zvuk ve hře nechybí, ale jako u většiny jde jen o hudbu, která po chvíli hraní přestane bavit, a vypnete ji, nebo díky možnosti nastavení hlasitosti v procentech jen ztlumíte. Hudba se snaží vtáhnout vás do hry, takže je tak trošku pochmurná, přeci jen jde o nacistický plán, jak si podmanit svět. Hratelnost je dobrá, díky automatickému míření se vám nebude stávat, že by vás zabíjeli kvůli nepřesné střelbě. Na starších telefonech není hra tolik plynulá, ale na nových přístrojích je hra stejně rychlá jako na počítači. Doba hraní je až několik hodin, protože v úrovních nejsou záchytné body, a když vás zabijí, musíte si zopakovat celou epizodu znovu.

Proč hrát?

Povedená akční hra, která vás zavede do doby druhé světové války přímo do středu nacistického tábora. Povedená grafika a nastavitelný zvuk jistě potěší především majitele novějších přístrojů. Ve hře najdete několik zbraní a jednotek. Celkem netradiční nápad se také cení.

Klady a zápory

+ grafika, 3D rozhraní

+ originální nápad

+ možnosti hry

- zpracování střelby

- pouze jediná obtížnost

- ovladatelnost na starších telefonech

