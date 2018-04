The Mentalists: dívčí kapela, která hraje na iPhony

Čtyři dívky, několik mobilních telefonů iPhone a přehrávačů iPod Touch. To je kompletní složení londýnské kapely The Mentalists, která se nyní na internetu proslavila asi nejoriginálnější coververzí písně Kids od skupiny MGMT.

Vtipné a originální video "iphonovského koncertu" už na portálu YouTube zhlédlo více než dvě stě tisíc lidí. Mezi fanoušky Apple se takřka okamžitě stalo absolutním hitem.

"Natočit něco jako iPhone koncert nás napadlo, když jsme si vyprávěly, jaké hudební aplikace máme na svých telefonech nainstalované," řekla internetovému portálu CNET News Kim-Leigh Pontin, zpěvačka kapely The Mentalists.

Kapela ke ztvárnění skladby od skupiny MGMT skutečně nepoužívá nic jiného než aplikace sloužící jako simulátory hudebních nástrojů. Frontmanka má na videu spuštěný program Ocarina (simulátor flétny), basistka Alice aplikaci miniSynth (klávesový syntetizér), kytaristka Kelly aplikaci Retro Synth a bubenice Lyndsay program DigiDrummer Lite.

Samy členky kapely tvrdí, že vše udělaly ze své vlastní iniciativy a žádný z výrobců softwaru pro mobilní telefony iPhone ani společnost Apple je za tuto činnost nezaplatili.

"Nejedná se o reklamu. Přiznáváme ale, že pro prezentaci našeho produktu je kapela The Mentalists to nejlepší, co nás mohlo potkat," říká Jessica Peters, PR manažerka newyorského vývojáře Yonac Software. Ten stojí mimo jiné právě za aplikací miniSynth.

Všechny zmíněné aplikace jsme v redakci vyzkoušeli a musíme uznat, že jejich ovládání není nijak jednoduché. Člověk se sice rychle naučí, kam má "sáhnout", ale udržení tempa na dotykovém displeji je vskutku oříškem.