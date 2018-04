The Bridge - nemusíte kupovat nové příslušenství pro nové Palmy

Rozhodli jste se změnit starý Palm se sériovým portem a pořídit si nějaký novější typ - třeba Tungsten T (opatřený Universal konektorem)? Pak určitě máte problém s příslušenstvím - musíte to staré prodat a nové s odpovídajícím konektorem zas koupit. To ale znamená další vysoké výdaje. Nebo snad má každý člen vaší rodiny jiný typ Palmu a musí proto mít k PC připojenou vlastní synchronizační kolébku? Tyto problémy vyřeší výrobek americké firmy Midwest PCB Design The Bridge - nebo-li "most".

The Bridge existuje ve třech základních provedeních:

The Original Bridge Palm V Bridge + vylepšená verze Bridge V-Clip Universal Bridge

Nejstarším typem je, jak už název napovídá, The Original Bridge . Tento produkt je určen pro Palmy série Pro, III, VII a m100. Jeho úlohami je umožnit synchronizaci těchto sérií v jedné kolébce a umístění PDA do kolébky i s ochranným obalem. Kromě této klasické konfigurace nazvané BR-323 (stojí $14.95) existuje i speciální typ BR-523, který umožňuje výše zmíněným modelům připojit se k příslušenství pro Palm V. Jeho cena je ale vyšší: $29.95.

Palm V Bridge je přesným opakem předchozího typu. Umožňuje tedy připojení Palmům série V k příslušenství (GoType!, synchronizační kolébka, Palm Modem, CPS, ...) Palmu III. Kromě této konfigurace (BR-325 za $12.00) je v prodeji opět speciální model BR-525 pro spojení Palmu V k příslušenství řady V (důvody - různé ochranné obaly...).

The BridgeV-Clip je to samé, co Palm V Bridge, jen je u něj navíc vyřešen problém se stabilitou spojení Palmu V a příslušenství. Předchozí typ totiž fungoval jen na základě gravitace, takže výsledné spojení nebylo příliš pevné. V-clip je proto "nacvakávací" (clip-on), stejně jako například Hotsync kabel. Cena V-clipu je $19.95.

S příchodem nového konektoru - Universal connector - přišel na svět i nejnovější typ tohoto užitečného příslušenství. Universal Bridge je určený pro m125, m505, m515, m130, i705 a samozřejmě Tungsten T/W. Universal Bridge se vyrábí ve dvou konfiguracích: 1. pro připojení k příslušenství Palm V (BR-52U) a 2. pro příslušenství série III a PalmPilot (BR-32U).

Zde je tabulka některých příslušenství, které lze použít s různými typy The Bridge:

Příslušenství Typ Palm Pro Cradle BR-32U, BR-325, BR-323 Palm III Cradle BR-32U, BR-325, BR-323 Palm Ethernet Cradle BR-32U, BR-325, BR-323 PFU Happy Hacking Cradle BR-32U, BR-325, BR-323 Palm V cradle BR-52U, BR-525, BR-523 Palm Travel Kit HotSync Cable BR-32U, BR-325, BR-323 Palm V hotsync + charger by Brando BR-52U, BR-525, BR-523 Palm V Emergency charger BR-52U, BR-525, BR-523 InnoPocket Palm V Charger BR-52U, BR-525, BR-523 Palm III GoType by LandWare BR-32U, BR-325, BR-323 Palm III Portable BR-32U, BR-325, BR-323 Palm V GoType! By LandWare BR-52U, BR-525, BR-523 Palm V Portable BR-52U, BR-525, BR-523 Accufeel 300 Palm V/Vx Keyboard BR-52U, BR-525, BR-523 Palm III Modem BR-32U, BR-325, BR-323

The Bridge považuji za velice zajímavé a užitečné příslušenství k Palmu, jen je škoda, že ho u nás žádný specializovaný obchod nenabízí, koupit se tak dá jen po internetu.