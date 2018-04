The Black Box - unikátní koncept od BenQ-Siemensu

Sdružení iF Design udělilo konceptu s označením The Black Box od BenQ-Siemensu cenu iF Design Award China 2006. Koncept zaujme dotykovým displejem, který zabírá celou plochu čela telefonu. Tak lze telefon jednoduše přizpůsobit různým funkcím. Bližší informace o tomto konceptu nejsou k dispozici.

Že by se designérský koncept mohl dočkat komerční realizace, dokládají uniklé informace o připravovaném telefonu s kódovým označením Ruby. O tomto modelu jsme vás informovali zde. Připravovaný BenQ-Siemens Ruby má stejnou koncepci s rozměrným dotykovým displejem. Budoucí model Ruby by měl být vybaven 15 GB pevným diskem a pracovat bude v sítích třetí generace.