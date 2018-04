Policie zabavila 350 tisíc SIM karet. Sloužily na „klikací farmě“

Policie při razii v jejich domě našla vedle obrovského množství SIM thajských operátorů také regály s přibližně 500 aktivními smartphony, které byly napojené k počítači, dále 9 počítačů a 21 čteček SIM karet. Na nich běžely automatické skripty, které „lajkovaly“ na čínské sociální síti WeChat produkty jako rostlinnou medicínu, sladkosti a cestovní kanceláře. Čínská firma, která tuto aktivitu měsíc financovala, zaplatila mužům 150 tisíc thajských bahtů (asi 100 tisíc korun).



Trojice zadržených byla ve věku okolo 30 let a do hledáčku policistů se dostala poté, co si lidé z okolí všimli, že muži prakticky nevycházejí z domu a s nikým se nebaví. „Obvinili jsme je z práce bez pracovního povolení, jelikož jsou v zemi pouze na turistická víza, a dále také za pašování zboží do země,“ řekl pro agenturu AP policejní plukovník Ruengdet Thammana. S největší pravděpodobností budou deportováni.



„Klikací farmy“ jsou typem internetových podvodů, které jsou schopné generovat aktivitu na sociálních sítích prostřednictvím armády centrálně ovládaných účtů. Najímají si je zpravidla lidé či firmy, kteří potřebují „posílit“ svoje účty vyšší aktivitou jiných uživatelů.