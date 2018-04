TH'SYSTEM sledován při přípravách

Ještě než se se rozepíšu, rád bych se omluvil firmě UNICOM a všem těm, kteří četli můj včerejší článek týkající se tohoto problému. V něm jsem nedopatřením uvedl, že se TH'SYSTEM stal výhradním autorizovaným ditributorem Pilotů pro ČR. Tím jsem nechtěně odsunul UNICOM na pozici dealera. TH'SYSTEM se stal pouze autorizovaným ditributorem tohoto zařízení. Za tuto chybu se ještě jednou UNICOMU a Vám všem, které jsem neúmyslně mystifikoval, omlouvám.Jak jsem tedy slíbil, přináším Vám několik málo informací o přípravách ostravské firmy TH'SYSTEM k distribuci PalmPilotů. Nuže k věci. Po pravdě řečeno jsem čekal, že s oznámením o distribuci narazím na hotovou věc, nachystané materiály, připravené ceníky Pilotů i příslušenství a další věci související s projektem distribuce. Bohužel celá záležitost se teprve připravuje. Ceník má být snad koncem týdne, měl jsem v ruce pouze dealerský, kde PalmIII figuroval mezi dalšími produkty od 3COMu. Na SW nebo příslušenství pro PalmPilota jsem v něm nenarazil.Na otázky: "Jakou formou budete zajišťovat záruční a pozáruční servis nebo hot-line?" a "Budete dodávat k PalmPilotů fungující češtinu?" jsem nedostal konkrétní odpověď. Byl jsem pouze ubezpečen, že se na těchto věcech intenzivně pracuje. Od září by mělo vše běžet na plné obrátky. Jak se zdá, TH'SYSTEM zatím pilně pracuje a sází na prázdninovou okurkovou sezónu. V této době by měla být k dispozici také mobilácká free čeština.Je tedy nasnadě položit si otázku, jak se projeví existence dalšího distributora u nás. Jak se konkurence odrazí na našich peněženkách a kdy Vám v prodejně místo:"PalmIII? Šmarjá co to je? To musíte do květinářství, my palmy nevedeme!"odpoví:"PalmIII? Ano, máme. Kolik kusů? Jenom dva? Čeština? Samozřejmě. Jaké si pán bude přát programové vybavení? Ach tak, potřebujete na zakázku? Můžeme doporučit. Máte mobilní telefon? Ano, Snap-On pro Nokii 6110, to není problém. Připojení na Internet? Základní programy jsou předinstalovány zdarma. Budete si přát také nějaké příslušenství? Máme i stojánky do auta? Mohu Vám nabídnou pouzdro v barvě Vašeho saka? Servis? Při oprávněné reklamaci vyměňujeme kus za kus. Samozřejmě. Tady máte stylus jako prezent od nás. Není zač, přijďte k nám nakoupit zase! Nashledanou."Hudba vzdálené budoucnosti? Nechejme se překvapit.