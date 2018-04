Těžké vedro nás udolalo natolik, že jsme se rozhodli do našich neklimatizovaných prostor zakoupit větráky. Nikdy byste neřekli, jak tato zdánlivě prostá akce přinese vzrušení do celé firmy. Především se ukázalo, že na větráky se má myslet v zimě, v létě je má Makro dost vyprodané. A tak jsme zakoupili snad nejdražší a nejluxusnější větráky vybavené dokonce dálkovým ovládáním; jiné už neměli. Větrák na dálkové ovládání se ve všech kancelářích stal ihned hitem a strhla se o něj pranice - každý chtěl mít možnost řídit větrák ze svého stolu. Nakonec to dopadlo tak, že dálkové ovládání jsme přivázali na krátký provázek na větrák, aby si ho někdo nepřivlastnil a Milan Hába se dal do vytváření WAPového rozhraní k větráku, abychom v Mobil serveru šli s dobou. Věřte totiž tomu, že větrák s IrDA ovládáním už je v podstatě zastaralý přežitek a napříště už jedině wap.vetrak.cz! Není nad to, nemuset se zdvihnout ze židle a přitom přes WAP nakonfigurovat rychlost a uhel otáčení větráku. Jenže to byste nevěřili: k původně jednoduchému WAP rozhraní se bude asi muset vytvořit systém oprávnění, protože je přeci nepřípustné, aby si kdokoliv mohl jakkoliv přes WAP manipulovat s větrákem. Nu, možná by nám stačil i větrák bez dálkového ovládání, ale to by zase nebylo tolik legrace...