Těžká váha mezi tablety. Recenze Motorola Xoom

Motorola Xoom patří společně se Samsung Galaxy Tab 10.1 a Asus Eee Tab Transformer mezi průkopnickou trojici tabletů s první tabletovou verzí operačního systému Android Honeycomb. Právě Motorola Xoom (MZ601) je z celé trojice po stránce funkční výbavy tím nejlepším a třeba Galaxy Tab přehrává podporou microSD karet nebo přítomností microUSB konektoru.

Z dalších klíčových parametrů zmiňme 10,1 palcový displej s rozlišením 1280 × 720 pixelů, HDMI výstup, 5Mpix fotoaparát s automatickým ostřením, wi-fi a podporu SIM karet (a tím pádem i rychlého internetu přes 3G sítě). Příjemná je svižnost zařízení a operační systém Android, který se stará nejenom o pohodlné uživatelské prostředí.

Plusy a mínusy Proč koupit? plná funkční výbava

solidní výdrž baterie

rychlé uživatelské prostředí

Android 3.2 (brzy 4.0)

wi-fi i 3G verze

slot na paměťové karty Proč nekoupit? prohýbající se plast na zadní straně

vyšší hmotnost

lesklý displej Kdy? V prodeji Za kolik? 11 388 Kč s DPH

Mezi ty největší prohřešky patří především velmi těžká konstrukce. Motorola Xoom je v současné době jedním z nejtěžších tabletů s hmotností 730 gramů. Pro srovnání, Galaxy Tab 10.1 má hmotnost pouze 565 gramů a iPad 2 pak 601 gramů. Přesto se dá i na tuto nepříjemnou vlastnost zvyknout. Používání zařízení dále znepříjemňuje lesklý displej, ten ovšem má každý současný tablet.

K testování jsme měli zařízení s verzí systému 3.2, z níž se podařilo odstranit mnoho nedodělků a dětských nemocí. Největším přínosem je zřejmě podpora paměťových karet. Z karty však lze pouze číst a zapisovat přímo v zařízení. Pokud byste na ní chtěli uložit například hudbu, musíte kartu vyjmout a zapsat na ní z PC soubory přes čtečku karet nebo jiné zařízení. Vnitřní paměť s kapacitou až 32GB je naštěstí klasicky přístupná.

Vzhled a konstrukce – drobná zrada

Motorola Xoom působí technickým dojmem, design není tak líbivý jako u Galaxy Tab 10.1 nebo iPadu. Na druhé straně kovová záda a jasné lemování na hranách zařízení mají něco do sebe. Model Xoom trochu zradil plastový kus krytu, který se v místě spojení s kovem lehce prohýbá, což při držení zařízení občas nepůsobí nejlepším dojmem. Kromě kovové části je celý povrch tabletu magnetem na otisky prstů.

Slot pro paměťové karty, 3,5 mm jack a otvor pro SIM kartu se nachází na horní straně zařízení. Vše je kryto drobným plastovým šuplíčkem, který lze úplně vyjmout. Naopak na spodu naleznete všechny zbývající porty od microUSB přes HDMI výstup, dokovací konektor a otvor pro nabíječku. Tablet není možné nabíjet pomocí klasické microUSB nabíječky od telefonu. Je potřeba používat dodávaný adaptér, který by se dal přirovnat svojí velikostí k zmenšené variantě toho používaného u notebooků.

Z tlačítek naleznete na zařízení pouze dvojici pro regulaci hlasitosti a klávesu pro zapnutí displeje, která je netradičně ukryta na zadní straně po boku reproduktoru a čočky fotoaparátu. Při držení tabletu tak na ní daleko lépe dosáhnete. Rozměry (249 × 168 × 13 mm) se Motorola Xoom nijak výrazně neodlišuje od konkurence. Cenu za nejtenčí či nejlehčí tablet však nedostane.

Operační systém – poslední Honeycomb

Srdcem tabletu je dvou jádrový procesor NVIDIA Tegra 2 T20 s taktem 1GHz a grafickým čipem GeForce 333 MHz. Přestože na dveře již klepe Tegra 3 a s ní Asus Transformer Prime, postará se i předchozí generace o velmi slušný výkon, aniž byste se museli omezovat ve výběru náročných her či aplikací. Od verze operačního systému Android 3.2 se rovněž výrazně zlepšila plynulost uživatelského prostředí.

Možnosti operačního systému jsme rozebírali již například u modelu Galaxy Tab 10.1 a odkazujeme tedy na starší recenzi. Jednou z podstatných novinek ve verzi 3.2, je možnost přibližování (namísto pouhého roztažení) starších aplikací, které nebyly přizpůsobené pro velké displeje, přes tlačítko v dolní liště.

Kromě několika přidaných aplikací Motorola nijak neexperimentovala s vlastním uživatelským rozhraním, jak to s radostí provádí Samsung či HTC. Důležité je, že se Motorola Xoom dočká aktualizace na verzi Android 4.0. Životnost tabletu se tak ještě výrazně prodlouží.

Displej a výdrž baterie – deset hodin

Použitý displej má HD rozlišení (1280 × 720 pixelů) při úhlopříčce 10,1 palce. Na celou plochu se tak pohodlně vejde většina webových stránek. Bohužel v podání barev, a především jasu, ztrácí na Galaxy Tab 10.1 minimálně jednu koňskou délku. O něco lépe by v tomto případě dopadlo srovnání s Asus Transformer. Žádné z těchto zařízení si však neporadí s přímým slunečním světlem.

Potěšila nás i výdrž baterie, která se při plném podsvícení a zapnutém wi-fi pohybovala okolo pěti hodin. V případě, že jsme na podsvícení trochu ubrali a wi-fi používali sporadicky, nebyl problém se dostat k proklamovaným deseti hodinám na jedno nabití. Pohotovostní doba dosahovala vždy zhruba dvou dní. Při ještě větším šetření by nebyl problém dosáhnout až ke třem dnům.

Funkce – přeborník ve všem

Motorola Xoom nabídne všechny podstatné funkce a není potřeba dělat žádné kompromisy jako v případě Galaxy Tab 10.1 nebo Asus Transformer. Na dveře však klepe nová generace tabletů v čele s Transformer Prime, kde bude hrát tu nejpodstatnější roli cena. Důležitou výhodou oproti konkurenci je současná podpora wi-fi a sítí třetí generace.

Velkým lákadlem tabletů je samozřejmě prohlížení webu, kde si Motorola Xoom odnáší výborné hodnocení. Webový prohlížeč zvládne několik otevřených oken současně, poradí si s Flashem a oblíbené záložky lze synchronizovat se stolním prohlížečem Chrome. Kvůli větší váze zařízení není však již tolik pohodlné na čtení knížek při držení tabletu pouze v jedné ruce.

Spokojeni jistě budete s rozměrnou klávesnicí, kterou můžete vyměnit za libovolnou alternativu. Na psaní delších textů ještě sice tablety nejsou příliš vhodné, ale vyřídit několik mailů s nimi zvládnete. K dispozici je i diktování textu v češtině, které se dočkalo vylepšení o průběžné diktování až ve verzi 4.0.

Vnitřní paměť činí 16 nebo 32GB, podle verze prodávaného zařízení (lišit se mohou verze i podle podpory SIM karty). Upozorňujeme, že paměť není přímo přístupná přes USB Mass Storage, ale přes protokol MTP, který je součástí operačního systému Windows. Způsob používání je prakticky totožný. Je to proto, že není možné mít naráz připojenou paměť k počítači a k telefonu v režimu, jaký umožňuje USB Mass Storage.

Fotoaparát s rozlišením 5 Mpix, automatickým ostřením a přisvětlovací diodou zvládne srovnání klidně se zatím nejlepším snímačem u tabletů, kterým disponuje Galaxy Tab 10.1. Po stránce ostrosti a barevné věrnosti jsme byli rozhodně spokojeni. Občas se trochu více projeví šum při horších světelných podmínkách. Ve světě tabletů je to sice výtečný výsledek, ale pokud bychom do srovnání přidali i běžné telefony, obě zmiňovaná zařízení by dosáhla pouze lepšího nadprůměru.

Konkurence – nová generace přichází

Motorola Xoom má stále co nabídnout. Procesor je stále dostatečně rychlý a ani další části funkční výbavy nijak nezaostávají za současnou konkurencí. Nelze však rozlišit vítěze v souboji s Galaxy Tab 10.1, Asus Transformer, Acer Iconia Tab A501 či iPad 2. Každý totiž cílí na trochu jinou skupinu zákazníků a přitom každý odvádí svoji práci velmi dobře. Stačí si tak najít svoje klíčové parametry a podle nich vybírat.

Na scénu se však chystá nová generace tabletů s Tegrou 3, NFC, lepšími displeji, nativním Androidem 4.0 a řadou dalších funkcí. Jejich cena však bude začínat minimálně o pár tisíc výše. Nesmí se zapomínat ani na ofenzivu z nižších pater a zařízení jako je Lenovo IdeaPad K1 nebo ještě levnější Vodafone SmartTab 10. Aby výběr nebyl tak jednoduchý, do prodeje se pomalu dostává Motorola Xoom 2.