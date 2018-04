Textovky z webu s MobilBonusem

Posílání e-mailových zpráv na mobilní telefony prostřednictvím webových bran mobilních operátorů již není co bývalo. T-Mobile omezil volné odesílání zpráv úplně, Eurotel je nabízí ve zkrácené, sponzorované verzi. Jedině nejmladší operátor Oskar stále ještě volné posílání textovek ze své brány nabízí.

Existují však i jiné možnosti, jak ze svého mobilního telefonu či stolního nebo přenosného počítače odeslat textovou zprávu levněji, než jak ji účtuje váš mobilní operátor, to vše bez ohledu na na mobilní síť příjemce. Webové brány operátorů mají totiž ještě jedno nepříjemné omezení: jejich prostřednictvím můžete odeslat textovku pouze do vlastní sítě.

V tomto článku se podíváme na jednu ze služeb, které nabízejí možnost odesílání textovek levněji a do všech mobilních sítích. Dobře víme, že služeb nabízejících stejné či podobné možnosti je daleko více - i na ostatní dojde řada, postupně se seznámíme se všemi. V minulém dílu jste si mohli přečíst o systému Bluetone Českých radiokomunikací, dnes se zaměříme na možnost posílání textovek prostřednictvím služby MobilBonus.

Systém MobilBonus vám umožňuje po zaregistrování odesílat poměrně levné textové zprávy do všech tuzemských mobilních sítí, navíc nabízí i možnost peníze prostřednictvím textových zpráv a mobilního telefonu vydělávat. Nejdříve však musíte projít utrpením registrace.

Pokud trpíte paranoiou a máte-li pocit, že vás neustále někdo sleduje, nebude registrační formulář nic pro vás. Je opravdu podrobný a mezi otázkami musíte odpovědět i na drobnosti typu Jak často kupujete osobní automobil, jak bydlíte, Co rádi čtete a podobné. Kvůli tomu je celá registrace poměrně zdlouhavá a k jejímu úspěšnému dokončení musíte poslat do systému textovou zprávu zobrazenou po potvrzení posledního kroku registračního formuláře. Toto řešení není příliš pohodlné, daleko vhodnější by bylo odeslat uživateli potvrzující textovku na kterou by jednoduše odpověděl pomocí příslušné funkce mobilního telefonu â ostatně podobě tomu bývá u potvrzení registrací prováděných prostřednictvím e-mailových zpráv.

Zaregistrovaní uživatelé v databázi MobilBonus.cz za přijatou reklamu dostávají odměnu, která má mnoho forem - např. finanční odměna, SMS se slevou na nákup, možnost posláni log a melodií, příjem kulturních informací a aktuální zprávy o dění v ČR a ve světě. Dále pro uživatele budou připravovány soutěže, možnost hlasování v anketách, vytvoření SMS klubu a jiné. Systém MobilBonus slibuje nerozesílat více jak 5 SMS denně. S tímto počtem se počítá po přechodu na plný (komerční) provoz. Pro uživatele, kterým by nevadil vyšší počet přijatých zpráv si budou moci zvýšit hranici v nastavení MobilBonus účtu. Nyní databází budujeme a počet se bude pohybovat do 5 SMS za týden.

MobilBonus.cz Vám zaplatí za každou přijatou reklamní SMS na Váš mobilní telefon 0,50 Kč a za každého člověka ve Vaší obchodní síti dostanete dalších 0,10 Kč. Obchodní síť je tvořena 5 patry (pod sebou). Každé patro tvoří linie, ve která může být neomezený počet lidí.

My jsme se však zaměřili pouze na odesílání textových zpráv. Pokud totiž nechcete, nemusíte si zasílání reklamních zpráv na váš telefon povolit. V tom případě máte možnost dobíjet účet vlastními finančními prostředky, přičemž minimální částka je sto padesát korun. K jejímu zaplacení můžete využít jak možnost bankovního převodu, tak i poštovní poukázky nebo speciálních kuponů dostupných ve vlastní prodejní síti.

Rozhraní pro odesílání textových zpráv je jednoduché, systém umožňuje odesílat i dlouhé textové zprávy a založit si můžete také vlastní uživatelský adresář. U odesílaných zpráv nemáte možnost být informováni o jejím úspěšném doručení.

V průběhu testování jsme odeslali padesát textových zpráv na všechny české mobilní operátory. Všechny zprávy byly v pořádku doručeny, nejkratší čas doručení se pohyboval okolo dvaceti vteřin, nejdelší překročil půl hodinu. Průměrná doba doručení zprávy se pohybovala okolo pěti minut.