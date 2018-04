Textovky už dohánějí vánoční pohlednice

Zatímco SMS jako nejčastější formu vánoční komunikace uvádí téměř 40 procent lidí, pohlednici jich dává přednost o několik procentních bodů více. Co do počtu už ale SMS převažují. Podíl obdržených přání ve formě SMS je 46 procent a pohlednic je o deset procentních bodů méně.



Sednout si k pohlednici a napsat vánoční či jakékoliv jiné přání je pro většinu Čechů už nepředstavitelné. Mnohem jednodušší je zahýbat několikrát palcem a poslat smsku. Nakonec to vyjde i levněji a člověk může obeslat mnohem více známých i kamarádů, na které jinak vůbec nezná adresu. Pro operátory jsou Vánoce z nejštědřejších období roku, jejich výdělky rapidně rostou.

T-Mobile upevnil vedení

Mobilní operátor T-Mobile zvýšil na konci třetího čtvrtletí meziročně počet zákazníků o desetinu na 4,55 milionu. V posledních třech měsících firma získala 90 tisíc nových zákazníků a upevnila tak první pozici na trhu. Největší konkurent Eurotel přilákal od července do září 70 tisíc klientů a jejich celkový počet stoupl o dvě procenta na 4,49 milionu.



I když z Eurotelu stále zní, že počet zákazníků podle počtu SIM karet rozhodně není kritérium, z kterého se dá říci, kdo je jednička na trhu, tak přesto firma zřejmě lehce znervózněla. Rozjela masivní reklamní kampaň a snaží se přilákat nové zákazníky. Přesto si za ztrátu pozice jedničky může Eurotel vlastně sám. Začal přepočítávat své klienty na stejném principu jako T-Mobile. Dokud to dělal jinak, vedl...

TV mobilu? Britové říkají ne, díky

Britská veřejnost příliš netouží po televizních programech v mobilních telefonech a dalších podobných zařízeních. Podle výzkumu, který mezi Brity uskutečnila společnost Entertainment Media Research, uvedlo 65 procent dotázaných, že mobilní telefon je věc, po které nejvíce touží, ale 70 procent uživatelů mobilů řeklo, že ho nehodlají používat ke sledování televize.



Výsledky průzkumu zřejmě zrovna dvakrát nepůjde pod nos telekomunikačním společnostem, které právě na tuhle službu sázejí a investují do ní velké peníze. I třeba Vodafone, které patří tuzemský Oskar, nyní v Británii nabízí 19 kanálů televizní společnosti Sky. Společnost O2, kterou zase koupil většinový vlastník Českého Telecomu Telefónica, nyní zkouší televizi pro mobily na asi stovce vybraných uživatelů v Oxfordu.



Nokia prý porušila patenty

Americká technologická společnost Qualcomm podala žalobu proti společnosti Nokia kvůli porušení desítky patentů spojených s nejrozšířenějším standardem pro mobilní telefony. Zpráva přichází několik dní poté, co si Nokia spolu s dalšími pěti technologickými firmami stěžovala u Evropské komise na tržní praktiky Qualcommu a obvinila ho z omezování konkurence na trhu čipů pro mobily třetí generace. Qualcomm požaduje po Nokii, aby zastavila v USA prodej nebo výrobu svých produktů, které jsou vytvořené pro mobilní sítě GSM.



Podle Qualcommu Nokia používá část jeho technologie CDMA ke zlepšení sítí GSM a urychlení přenosu dat. Qualcomm také prohlásil, že Nokia porušuje jeho patenty výrobou a prodejem produktů v USA, které vyhovují standardu GSM. Spor se týká celkem 11 patentů Qualcommu a jednoho, který patří jeho divizi SnapTrack. Nokia má také Qualcomu zaplatit náhrady finančních škod.

Soud zrušil Oskaru pokutu

Pokutu deset milionů korun, kterou dal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mobilnímu operátorovi Oskar Vodafone ještě pod názvem Český Mobil, zrušil krajský soud v Brně. Firma tak nemusí platit za úřadem trestané dohody z konce roku 2000 a počátku roku 2001 o propojení s konkurenty Eurotelem a T-Mobile.

Podle Oskara firma sama na problém antimonopolní úřad upozornila a pak paradoxně dostala pokutu. ÚOHS ale tehdy pokutoval všechny operátory celkovou sankcí 44 milionů korun, z toho na Eurotel připadalo 22 milionů a na T-Mobile 12 milionů korun. Z pokuty zatím už v létě vyklouzl i Eurotel, T-Mobile na rozhodnutí zatím čeká.

Slováci ruší telefonní automaty

Největší poskytovatel pevných telefonických linek na Slovensku, společnost Slovak Telecom (ST), postupně snižuje síť telefonních automatů. Telekomunikační operátor tvrdí, že jejich provoz je značně ztrátový, a automaty navíc poškozují vandalové. Ztráta se dá podle ST vyčíslit ve stovkách milionů slovenských korun. Celkové náklady včetně oprav budek převyšují výnosy z jejich provozování o 59 procent.



Kvůli penetraci mobilní telefonů navíc výrazně klesá využití automatů, podle ST ročně až o třetinu. Automaty se na SLovensku, stejně jako v Česku, stávají více než službou, cílem pro vandaly. A neustálé opravy jen zvyšují náklady a následné ztráty z této služby. Podobný krok jako Slováci už dříve oznámil Český Telecom. Uvidíme, zda vůbec na ulici nějaké telefonní budky zůstanou, anebo jestli se lidé budou muset spoléhat na své mobily.

Yahoo a Google spustí nové služby pro mobily

Přední internetové společnosti Yahoo a Google spustí nové bezdrátové služby, díky kterým budou moci majitelé mobilních telefonů využívat podobné funkce, jaké nabízí osobní počítače. Nové služby budou dalším krokem v přeměně mobilních telefonů z telekomunikačních zařízení na minipočítače, které lze kromě běžných telefonních hovorů využít rovněž pro elektronickou poštu, surfování po internetu, stahování hudby a sledování televize.



Lidé tak skutečně budou moci mít už jen mobil. Nic dalšího v podsatě už potřebovat nebudou. Navíc Google umožní majitelům některých typů mobilních telefonů bezdrátový přístup k satelitním mapám, jež nabízí internetová služba Google Maps. Firma Yahoo pak hodlá brzy představit nový mobilní telefon, který uživatelům umožní lepší spolupráci s internetem.

ČTÚ odmítl Tiscali

Český telekomunikační úřad odmítl žádost telekomunikační společnosti Tiscali, aby přinutil Český Telecom zaplatit firmě dlouhodobě neuhrazené faktury za vytáčené připojení k internetu. Tiscali proto podá stížnost radě ČTÚ. Od dubna do září Telecom údajně Tiscali dluží 30 milionů korun. Kvůli nesplaceným pohledávkám není firma schopná platit Telecomu za služby a ten vyhrožuje jejich odpojením.



Válka mezi alternativními operátory anebo poskytovateli internetového připojení a Telecomem trvá už v podstatě od začátku, kdy se firmy dostaly na trh. Vzduchem létají žaloby, stížnosti i pokuty, ale výsledky a pozitiva pro zákazníky zatím v podstatě žádné. Jak dlouho mohou být klienti ochotni podobné chování vydržet a přispívat na pokuty či soudní výlohy? Tradiční lenost Čechů zřejmě zvítězí a stále budou služby využívat. I přesto, že potichu budou nadávat...