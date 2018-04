Textovky se staly obětí roamingových změn - zdražily

Všichni mobilní operátoři si pro ně totiž letos přichystali sjednocení sazeb za textové zprávy. Sazby se liší jen u jednotlivých pásem, která jsou dělena podle vzdálenosti a oblíbenosti destinací. Nejlevněji se dá zpravidla psát z okolních zemí, ale například i z Čechy oblíbeného Chorvatska.

Operátoři tvrdí, že nový systém přinese zjednodušení a v konečném výsledku se ceny textovek sníží. "Už se vám nestane, že budete muset lovit o dvě koruny levnějšího operátora někde na kopci a bát se, že za chvilku vám signál přeskočí do dražší sítě," říká mluvčí Eurotelu Martin Žabka.

Sjednocení cen si pochvaluje i T-Mobile. "Pro klienty to bude nyní pohodlnější, je to krok kupředu,"říká Jiří Janeček z T-Mobile

"Už se nestane to, že se vrátíte ze zahraničí a budete překvapeni, jaký vám přijde účet," přizvukuje mluvčí Vodafone Jakub Hrabovský. Překvapení nyní lidem sice opravdu nehrozí, zklamání z vyššího účtu než byl ten po loňské dovolené, však ano.

Z našeho loňského průzkumu, kdy jsme zkoumali nejlevnější textové zprávy u zahraničních operátorů, totiž vyplývá, že všichni tři čeští operátoři nasadily ceny SMS dost vysoko.

Textovka z Francie poslaná prostřednictvím sítě Bouygues Telecom přišla loni klienty Eurotelu na 6,76 korun. Nyní stojí 11,90. Klientům bývalého Oskaru dnes Vodafone se SMS také vyplatila spíše loni - stála 6,77 korun, dnes je však přijde na 8,33 korun.

Podobně se dnes nevyplatí textovka zákazníkům T-Mobile, která stála se standardním roamingem 6,46 a s happy roamingem 9,52, což je stejná cena jako nyní. Je však nutné podotknout, že T-Mobile prostřednictvím nového tarifu Cestovatel nabízí do devíti zemí mezi kterými je například Velká Británie nebo Německo SMS za 5,95 korun.

"Uznávám, že pro některé lidi, kteří si s tím dali práci a prosurfovali se na internetu k výhodnějšímu operátorovi a to může být výjimečně dražší," říká Hrabovský z Vodafone a jako příklad uvádí Egypt.

Jednu zvláštnost si pro své zákazníky přichystal Eurotel. Cena MMS ze zahraničí je totiž pro jeho klienty levnější než ceny SMS.

"MMS jsou lacinější, protože si myslíme, že z dovolené je lepší poslat například fotku, aby ten zážitek byl silnější. Co do počtu znaků se to d klasické SMS neliší, navíc se tam může nahrát hlasový záznam nebo třeba šumění moře," zdůvodňuje Žabka proč se Eurotel odhodlal k výhodnějším MMS, přestože jejich posílání je technicky náročnější a tedy pro operátora dražší.

Máme bohužel ověřeno, že MMS z některých lokalit (mobilních sítí) přicházejí do Čech s velkým zpožděním.

Operátory k zlevnění a zjednodušení tarifů tlačí Evropská unie. Konkrétně komisařka Viviane Redingová, která chce přimět operátory ke snížení poplatků za roaming. Komisařka v únoru oznámila, že Komise začne pracovat na přípravě návrhu, který by vedl ke snížení poplatků a svůj návrh představí Radě a Parlamentu na počátku léta.

Čeští operátoři ve stínu evropské regulace některá volání zlevnili, textové zprávy ze zahraničí však vyjdou nyní dráž.