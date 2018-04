Textovky prý zlepšují sexuální život

Průzkum, který zadala britská interaktivní televizní stanice The Dating Channel (pro řadu ostrovanů je ostatně příležitostí k seznámení), dospěl také k závěru, že někteří lidé by se mnohem snáze vzdali čokolády (dva z pěti), nebo televize (jeden z deseti), než možnosti s někým si textovat. Polovina dotázaných považuje za neocenitelné to, že v textovkách mohou ve svých výrazech přitvrdit, zatímco třetina si v esemesce troufne pozvat někoho na rande. Třináct procent z 850 respondentů se také přiznalo, že se svého bývalého partnera zbavilo textovkou.

Textovky se staly nezbytností a většina z nás si život bez nich neumí představit, konstatovala v této souvislosti nedávno britská BBC. Petera Bakera, šéfa produkce zmíněné televize nadšení mobilních telefonistů pro textové zprávy nepřekvapuje. „Během velice krátké doby se staly součástí našeho života. Dnes mají svůj vlastní jazyk, řídí se vlastní etikou a také humor v textovkách je odlišný,“ říká.

Krátké textové zprávy nicméně zůstávají doménou mladších, jak vyšlo najevo z průzkumu, který si nechal udělat jeden z větších britských prodejců mobilních telefonů, firma Phones4u. Zatímco většina populace v průměru pošle alespoň jednu textovku denně, čtyři pětiny lidí starších 45 let neposlaly v životě ani jednu esemesku. Celých 67 procent z nich by se to však rádo naučilo, aby mohli napsat známým nebo rodině. Dodejme, že téměř třetina lidí ve věku 45-65 let, dotázaných průzkumu, dokonce ani nevěděla, že jejich přístroj umožňuje posílat a přijímat SMS zprávy.

Neméně zajímavé jsou ale i další údaje. Necelá polovina z této skupiny uživatelů mobilních telefonů zapíná přístroj jen jednou týdně, přičemž naprostá většina je rozladěna z toho, že mobil neumí pořádně používat. Marketingová manažerka Phones4u Jenna Jensenová k tomu podotýká, že „starší zákazníci skutečně používají mobil jen na telefonování“.

„Na druhé straně jejich vnoučata textují denně jako o život a nevídají se s prarodiči tak často. Kdyby si mohli posílat zprávy, mohli by být mnohem více v kontaktu, ale zatím je tu mezi mini ten propastný generační rozdíl,“dodává. Za inspirující lze označit to, že firma na výsledky průzkumu okamžitě zareagovala a nyní nabízí svým starším zákazníkům bezplatné lekce, během nichž se mohou naučit používat SMS zprávy.

O bohatém esemeskově-intimním životě Britů svědčí ještě jeden údaj. V zemi, která má nějakých 42 miliónů uživatelů mobilních telefonů, bylo během letošního svátku všech zamilovaných posláno 60 miliónů esemesek. Ať počítám, jak počítám, vychází mi, že každý druhý musel poslat dvě…