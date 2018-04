Textovky opět lámaly o Silvestru rekordy

Sítě operátorů již tradičně zaznamenaly největší nápor zpráv a hovorů hodinu před půlnocí a hodinu po půlnoci. I přes rekordní zatížení sítí prý nenastaly výrazné technické problémy nebo výpadky.

Vedle textových zpráv spojili mobilní operátoři na Silvestra a krátce po něm téměř třicet milionů hovorů. "Zatímco Štědrý den byl ve znamení SMS zpráv, na přelomu roku naopak chtějí všichni popřát svým blízkým tím, že jim zavolají," uvedl mluvčí

společnosti T-Mobile Jiří Hájek. Na Štědrý den Češi odeslali přes 53 milionů textových zpráv.

Klienti T-Mobile uskutečnili při oslavách konce roku přes 12,5 milionu hovorů. To je o pět procent méně než v roce 2003, prodloužila se však jejich délka. Ve špičce krátce po půlnoci musela síť vydržet spojovat každou vteřinu asi 1244 hovorů.

Společnost Eurotel spojila do první hodiny ranní necelých 8,4 milionu hovorů. Špičku tvořila právě první hodina po půlnoci, kdy zákazníci firmy uskutečnili 1,1 milionu hovorů. Lidé využívající sítě nejmenšího z mobilních operátorů Oskar Mobilu provedli 8,2 milionu hovorů.

Nejvíce zpráv SMS odeslali zákazníci společnosti Eurotel, a to 12,8 milionu, což je nepatrně více než o rok dříve. V nejzatíženější minutě bylo odesláno přes 30.000 zpráv, uvedla mluvčí společnosti Diana Dobálová. Operátor rovněž odbavil přes 52.000 obrazových MMS zpráv.

Téměř 12,2 milionu zpráv odeslali zákazníci společnosti T-Mobile. To je meziročně o necelá tři procenta více. "Lidé byli nejaktivnější první hodinu letošního roku, kdy odeslali 1,5 milionu zpráv, tedy 417 zpráv každou vteřinu," řekl Hájek. Rychle roste obliba obrazových MMS zpráv, kterých bylo odesláno přes 41.000.

Společnost Oskar Mobil registruje 7,14 milionu odeslaných textových zpráv proti 6,4 milionu v roce 2003. Počet SMS se tak meziročně zvýšil o 12 procent.Přes pevné linky Českého Telecomu lidé při oslavách konce roku uskutečnili 5,12 milionu hovorů, což je o 13 procent více, než je obvyklé v běžný den pracovního klidu, řekl Vlastimil Sršeň z tiskového oddělení firmy.

Češi také poslední loňský den absolvovali statisíce hovorů do různých zahraničních zemí. Lidé nejčastěji volali do Rakouska, na Slovensko, do Anglie, USA, Maďarska, Německa a Itálie. Počet zahraničních hovorů dosáhl na Silvestra 1,9 milionu a byl o 58 procent vyšší než v běžný pracovní den, uvedl Sršeň.

Počet mobilních telefonů se letos v České republice přehoupl přes deset milionů a je již vyšší než počet obyvatel. Největším operátorem je Eurotel se zhruba 4,5 miliony zákazníků, T-Mobile má asi o půl milionu zákazníků méně. Podle odhadů operátorů však stále existuje zhruba pětina populace, která žádný telefon nemá. Naopak zhruba 15 procent lidí má více SIM karet.