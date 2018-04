Textovky nové generace jsou na dohled

Stošedestátiznakové vzkazy - SMS - se v našich myslích zapsaly takovým způsobem, že si život bez nich mnohdy ani nedovedeme představit. Jsou tiché, stručné, nevyžadují bezprostřední reakci, a přitom nás dokážou zastihnout kdekoliv. Jejich princip však zůstává stále stejný. Všechny inovátorské společnosti se totiž během posledních let orientovaly především na vývoj nových aplikací na principu SMS a samotnou technologii považovaly za určité dogma.

Trojice největších výrobců mobilních telefonů, jmenovitě Nokia, Ericsson a Motorola, se však rozhodla v této oblasti spustit revoluci. Společnosti založily iniciativu Wireless village, jejímž cílem je vyvinout zprávy nové generace, kombinující výhody všech dosud běžně používaných technologií a definitivně tak SMSky přiblížit internetu. Trend vzájemného propojování služeb jednotlivých komunikačních technologií totiž uživatelé velmi oceňují. Dobrým příkladem může být SMS chat, přinášející vášnivým diskutérům možnost výměny názorů přes klávesnici mobilu či vyplňující volný čas teenagerům. Nanejvýš spokojeni jsou i samotní operátoři. Otevírají se jim totiž další zdroje příjmů.

Vývoj nových standardů se obrací směrem k tzv. instant messagingu, tedy službám založených na komunikačních platformách typu ICQ, které jsou v oblasti internetu velmi rozšířené. Nejlépe je můžeme připodobnit k on-line chatu, sdružujícímu v databázi informace o aktuálním připojení vašich přátel, popřípadě kolegů. Ovšem to zdaleka není vše, co iniciativa "bezdrátové vesnice" plánuje převést do mobilního prostředí. Zprávy nové generace mají vycházet z již existujících standardů SMS, WAP, XML (Extensible Markup Language) a MMS (Multimedia Messaging Services), umožňujících rovněž přenos obrázků či zvuků. S tím ovšem souvisí použití rychlejších datových přenosů a výkonných mobilních terminálů. Dá se proto očekávat, že multimediálními vzkazy budeme posílat až v sítích UMTS.

Iniciativa Wireless village si bezpochyby stanovila složitý úkol. Vyvinout takovou technologii zpráv, která by dokázala uživatele mobilních sítích oslovit jako stávající SMSky, bude představovat mnoho měsíců, ne-li dokonce let vývoje. Nad vším přitom visí otazníky spojené s existencí UMTS, neboť jejich výstavba je povětšinou spojena s mnoha ekonomickými i realizačními problémy.