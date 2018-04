Textovky na obrazovce vaší televize? Žádný problém!

Skutečně nejde o informaci z blízké budoucnosti, ale o novou technologii, o níž ve svém posledním čísle informoval britský časopis New Scientist. Zmíněná britská firma skutečně začala pod názvem Text2TV nabízet přídavné boxy k televizím (podobné těm na příjem kabelové televize). Na jedné straně se propojí datovým kabelem s mobilním telefonem a do televize se zapojí přes SCART. Čili jedinou podmínkou je mít zapnutý telefon.

Wireless Ocean nyní obchází s prototypem přední výrobce elektroniky a doufá, že tato technologie už bude součástí nových televizí, videorekordérů a mobilních telefonů, aby v interiérech domácností bylo o černou krabičku méně. Současně také hledá strategického investora, který by pomohl uvést produkt na trh, což by mělo být na podzim roku 2003. Okleštěný zásuvný modul do televize nebo videa by ale mohl být v prodeji už letos v létě. Skeptikové sice poukazují na to, že podobný nápad – prohlížet si webové stránky prostřednictvím televize – se vůbec neujal, ale autoři nového nápadu mají za to, že to bude hit.

„Pokud vám přijde nějaká zpráva,“ vysvětluje technický ředitel firmy Wireless Ocean Sean Hegarty, „objeví se vám na obrazovce televize ikonka. Pokud si ji budete chtít přečíst, mikročip v text2TV zformátuje písmenka a zobrazí text na obrazovce.“

Technologie, jak podotýká, umí zobrazit najednou všech 160 znaků standardní textové zprávy. V jisté výhodě prý budou při odpovídání na takové textové zprávy předplatitelé britského satelitního kanálu Sky, kteří mají dálková ovládání i s písmenky. Ale i pro ostatní to bude hračka – na obrazovce se jim objeví virtuální klávesnice, na niž mohou psát i obyčejným ovladačem.

Pokud se nápad skutečně ujme, je jisté, že ušetří pár kroků od televize k mobilu a zpět. Na druhé straně ale textové zprávy přijdou o další kousek ze své důvěrnosti. To aby si pak vážně člověk rozmyslel, co a komu může napsat, když to bude číst celá rodina.