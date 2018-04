Textovky mohou svrhnout i prezidenta

Textování anonymních uživatelů je problémem nejen v jihovýchodní Asii, kde vládní představitelé tvrdí, že jsou nuceni bezpečnostními a veřejnými zájmy, ale i v Číně, kterou trápí mobilní podvody a spam.

„Telefon bez tváře“ lze koupit za pár dolarů. Znepokojené vlády se to ale chystají změnit. Malajsie tento měsíc nařídila svým operátorům, aby zaregistrovala všechny držitele předplacených karet. Důvod? Nedávná textovková fáma o smrti nemocné ženy premiéra. Pověst se rozrostla do takových rozměrů, že byl donucen ji dementovat.

Thajsko přimělo své operátory registrovat předplacené karty už v květnu, zdůvodnili to obavami před teroristickými útoky. V Šanghaji, nejbohatším čínském městě s 20 milióny obyvatel, bude vyžadovat registraci přeplacenek od září.

SMS ve službách zločinu

Na Taiwanu loni využilo několik lidí anonymity k jednoduchému podvodu s kreditní kartou, kdy provedli předstíraný únos. Jedné reportérce z Reuters takto zavolal "únosce" a žádal výkupné za manžela, který seděl hned vedle. V Japonsku je velký tlak zrušit pre-paid úplně, protože je to jednoduchý způsob, jak se domlouvají zločinecké gangy.

Jen málo zemí zná ale sílu textovek lépe než Filipíny, kde blesková kampaň shromáždila stovky tisíc lidí v ulicích a vyhnala prezidenta Josepha Estradu. Filipínci každý den pošlou nejméně 200 miliónů SMS - to znamená více než dvě SMS na osobu denně.

V Evropě je hrozba SMS spojována hlavně s dálkovým odpalováním výbušnin. Státy EU chtějí, aby se povinně uchovávaly například záznamy o tom, kdy a z jakého telefonního čísla bylo na jaké číslo voláno nebo zaslána krátká textová zpráva (SMS), či které počítače mezi sebou komunikovaly e-mailem.

Ukládání těchto telekomunikačních dat prosazují zejména Británie, Francie, Španělsko, Irsko, Itálie či Švédsko. Naopak Německo či Finsko protestují hlavně s ohledem na finance.

"Společnosti, které vydělávají miliony a poskytují služby zločincům, by se měly chovat skromněji. Měly by přestat fňukat a dát se do práce ve prospěch práva," prezentovala jeden z názorových proudů dánská ministryně spravedlnosti Lene Eespersenová.

Předplacenky táhnou asijský trh vzhůru

Asie a Afrika jsou díky předplaceným kartám nejrychleji rostoucí telekomunikační trhy. Podíl předplacenek v Číně dosahuje 60 procent. V Indonésii a na Filipínách je číslo ještě větší, 90 procent. V duchu svobodného slova, Indonéský prezident zveřejnil své číslo, aby mu lidé mohli posílat své stížnosti. Na výzvu reagovalo tisíce lidí a zahltili linku. Prezidentská kancelář musela zavést systém s několika čísly a nyní patří ke každodennímu programu prezidenta čtení SMS zpráv.

Problém v Asii je v tom, že není dost dobře možné, aby se lidé zaregistrovali pod svými pravými jmény. Mnoho lidí se pochopitelně zdráhá poskytnout osobní informace a prodejci chtějí co nejvíce prodávat na perspektivním trhu.

"Myslím že asi 80 procent lidí nechce poskytnout informace o své osobě," řekl Allan obchodník s mobilními telefony v Kuala Lumpur. "A u zbytku si nemůže být jistý, že doklady totožnosti jsou vůbec pravé". "Jsme jen obchodníci, ne policisté." naznačil svou situaci.

Svět ohrožuje mobilní spam

Stále větší problémy se spamem na mobilech má Evropa. Podle britské technologické společnosti Empower Interactive dostane v Evropě 65 procent uživatelů mobilních telefonů až pět nevyžádaných textových zpráv s reklamním obsahem týdně.

Mobilní operátoři investují stále větší částky do zabezpečení sítí ve snaze příliv spamových zpráv omezit. Uživatelé se zatím nemohou příliš účinně bránit, protože SMS s nevyžádaným obsahem nelze blokovat. Jejich odesílatel je totiž většinou pokaždé jiný, takže nelze nastavit ani filtry.

Do největších potíží se dostávají zákazníci, kteří si objednají speciální mobilní služby, jako zasílání zvonících tónů či loga. Jejich číslo se ocitne v databázi poskytovatelů služeb.

SMS spam je horší než mor

V Číně se pro změnu rozmohl mobilní spam. Posílání nevyžádaných reklam na mobilní telefony je totiž až příliš výnosné. "Spam je mor informačního věku", hodnotí generální manažer čínského poskytovatele služeb eMay Li Yan.

Za prvních sedm měsíců roku 2005 bylo v Číně posláno více než 160 miliard SMS zpráv, podle čínského ministerstva informatiky (MII). Od roku 2004 se podíl spamu neustále zvyšuje. Osm z deseti uživatelů v Číně se přesto domnívá, že spam lze z mobilních telefonů vypudit.

Proti spamu se od července spojila většina poskytovatelů mobilních služeb založením Antispamové SMS aliance. "Dohled nad SMS spamem je velmi důležitý pro budoucnost celého odvětví," prognózuje Li.

Místo boje proti nejrůznějším formám reklamy, nová aliance chce více informovat o rozdílu mezi reklamou a "důvěryhodným" direct marketingem. Hlavní rozdíl je ten, že při direct marketingu je možno zjistit odesílatele zprávy. Cílem aliance je sestavit databázi původců SMS spamu. S nimi pak členové aliance nebudou smět jakkoli spolupracovat.