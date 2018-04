Textovka z letiště vám prozradí časy příletu i odletu

Podle ředitelky komunikace letiště Veroniky Sedláčkové jde o službu, kterou budou zřejmě využívat hlavně cestující nebo ti, kteří své blízké buď na letiště odvážejí nebo pro ně jedou.

Zájemce napíše textovou zprávu ve tvaru LET a poté číslo konkrétního letu například LET OK 4737 a odešle ji na číslo 9000609. Obratem mu přijde SMS, která bude obsahovat podrobné informace o daném letu včetně termínu a hodiny plánového odletu či příletu, destinace, odkud či kam dané letadlo směřuje, terminál odletu a typ letadla. Cena jedné SMS je devět korun včetně DPH.

V září budou moci cestující na pražském letišti nově začít využívat také odbavení u samoodbavovacích kiosků. Sedm kiosků najdou v čelech odbavovacích ostrovů. Primárně je budou využívat hlavně business cestující bez zavazadel.

Jako první by je měli mít možnost použít cestující British Airways a Swiss Air Lines, později k nim přibudou KLM a ČSA. Ruzyně loni odbavila 10,8 milionu cestujících, letos čeká 11,5 milionu.