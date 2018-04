Textovka vám bude krátká - recenze Nokie E61

Nikdy jsem nepatřil mezi velké příznivce komunikátorů ve stylu BlackBerry. Jsou to takové lívance se širokým displejem a spoustou tlačítek o velikosti, která jen o kousek překonává špendlíkovou hlavičku.



Když Nokia v manažerské řadě Eseries představila také model E61, který mezi takové komunikátory patří, předpokládali jsme, že je určen především pro Ameriku, kde slaví e-mailové řešení BlackBerry docela velký úspěch.



Zájemci o pohodlné psaní na mobilním telefonu dosud využívali především komunikátory Nokia 9300, které svým konceptem připomínají miniaturní notebook. Z venku vypadá jako velký mobil, uvnitř se nachází širokoúhlý displej a plnohodnotná QWERTY klávesnice – o dost větší, než jakou se může pochlubit dnešní novinka.



Mobily s plnohodnotnou klávesnicí pro náročné

Vzhled - opravdu široký mobil s drobnými tlačítky

Nokia E61 kombinuje klasický mobil i plnohodnotnou klávesnici. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že na miniaturních tlačítkách nedokážete napsat zprávu nebo e-mail o moc rychleji než na obyčejném mobilu, není to pravda.

Obyčejně na e-maily z mobilu vůbec neodpovídám, raději zavolám. Nepatřím ani mezi zuřivé pisatele SMS. Po několika dnech jsem si ovšem všimnul, že pomalu každou druhou textovku musí mobil rozdělit do dvou nebo dokonce třech částí, protože jsem toho napsal moc. Široký displej je navíc jako stvořený pro surfování po internetu. Celkový dojem z tohoto zařízení se nám tak za několik dnů obrátil o 180 stupňů. To se opravdu nestává často.

Pokud jste zvyklí na mobily klasického střihu, po rozbalení krabice vás možná trochu vyděsí, jak je tento mobil široký. Po deseti tlačítkách ve čtyřech řadách lze jen těžko namačkat na menší plochu, aby bylo výsledné zařízení alespoň o trochu použitelnější než totalitní digitálky s kalkulačkou. Celkové rozměry Nokie E61 jsou 117 × 70 × 14 milimetrů a váží nadprůměrných 144 gramů. Se čtrnácti milimetry ovšem patří novinka zároveň k nejtenčím telefonům na trhu.

Matný kovově-šedý materiál působí velmi precizně. Telefon nijak nevrže a ani zadní kryt baterie nevykazuje žádnou vůli. Všechny detaily jsou poplatné manažerskému zaměření. Ze stejného důvodu výrobce nepoužívá u řady Eseries ani integrované fotoaparáty. Kromě něj už ovšem v katalogu mobilů moc položek s hodnotou Ne nenajdete.

Klávesnice - překvapivý výkon

Klávesnice s geometrickými křivkami bude samozřejmě hlavní devizou tohoto modelu. Hned pod displejem nelze přehlédnout opravdu velkoryse pojaté funkční klávesy. Oslavujeme, že Nokia začala dávat tlačítko pro vstup do menu do bezprostřední blízkosti joysticku, popř. navigační klávesy. Ergonomicky jde o mnohem pohodlnější řešení. Souměrně s ním je umístěno na pravé straně joysticku speciální tlačítko zpráv pro vstup do e-mailové schránky. Tento detail podtrhuje celkové zaměření přístroje.

Alfanumerická QWERTY tlačítka jsou sice drobná, ale vystupují výrazně nad povrch telefonu a nedělá velký problém se na ně trefovat. Zařízení je koncipováno pro psaní oběma palci zároveň. Na to, že si novinku položíte na stůl a zkusíte simulovat práci na počítačové klávesnici, rovnou zapomeňte. Také psaní jednou rukou, třeba ve stoje v MHD, je krajně nepohodlné. Telefon musíte mít posunutý více do dlaně, aby vám nevypadl a je téměř nemožné stočit pak palec na klávesy v krajních rozích přístroje.



Bočním tlačítkem aktivujete diktafon nebo inteligentní hlasové vytáčení. Nemusíte jej nic učit.

Pomocí klasického Shiftu se dostanete i k písmenům české abecedy. Bez obav můžete využít i vkládání a mazání textů pomocí kombinace kláves Ctrl+C, Ctrl+X nebo Ctrl+V. V případě, že budete chtít napsat číslo, musíte zmáčknout, příp. podržet, funkční tlačítko v levém spodním rohu klávesnice. Tady by neškodila trocha intuice, protože například do pole odeslaných SMS nebudete patrně nikdy doplňovat psaný text a režim číslic by zde mohl být automaticky aktivní. Líbil by se nám o něco větší mezerník. Chvilku vám také potrvá než si zvyknete, že nula byla přesunuta na pravý bok od číslice devět.

Je hrozné to napsat, ale displej, který dokázal na plochu 5,7 × 4,2 centimetrů vtěsnat rozlišení 320 × 240 obrazových bodů, pro nás byl maličkým zklamáním. Není tak dokonalý jako displeje u některých jiných novinek od Nokie a oči si na dokonale ostrou kresbu zvykají opravdu rychle. Pro jakoukoliv práci jeho kvality samozřejmě stačí. Při prohlížení internetových stránek, kdy osobně používám maximální zmenšení lupou, už jsou ovšem viditelné neostrosti.

Těžkotonážní baterie pro několik dnů práce

Výdrž baterie nebyla nikdy silnou stránkou chytrých telefonů. Nokia naštěstí zužitkovala větší rozměry telefonu a pod zadní kryt umístila baterii o kapacitě slušných 1500 mAh. Tabulkové hodnoty slibují až deset dnů v pohotovosti nebo osm hodin hovoru. My jsme i přes časté surfování po 3G nabíjeli zhruba jednou za tři, což považujeme za velmi dobré. Kovový kryt baterie budete muset sundavat i při výměně paměťové karty (miniSD), což je trochu škoda, ale v praxí se tyto karty stejně příliš často nemění.



S novou generací operačního systému Symbian S60 se dostavila také vektorová grafika a prostředí lze tak snadno přizpůsobit různým rozměrům displeje. Toho Nokia využila například i u modelu 5500 Sport, který má displej čtvercový. Hned z úvodní obrazovky lze spouštět často používané aplikace a podobně jako u Windows Mobile vidíte blížící se události v kalendáři.

Menu symbianových mobilů už je jinak známé. Na šířku se jen vešel o jeden sloupec ikon navíc. Pomocí témat lze vzhled pozměnit i položky přeorganizovat. Ve složce Instalace si udržujete přehled o dohraných programech. Složky Kancelář a Organizér by podle nás mohly být klidně spojené, ale jde jen o detail. Musíme zaklepat do stolu, že se nové chytré Nokie znatelně zrychlily, což je také jeden z významných důvodů, proč bych doporučil E61 před klasickými komunikátory výrobce.

Telefonování - brzy i přes Wi-Fi

V oblasti telefonování nabízí Nokia E61 veškerý možný komfort. Ani za týden jsem se ovšem nedokázal zbavit trochu divného pocitu, když to pádlo dávám k uchu. Díky podpoře Wi-Fi a internetové telefonie na SIP vrstvě budete moci brzy využít i volání za podstatně nižší ceny, než jaké si účtují mobilní operátoři. - více zde

Neschází podpora UMTS, které si užijete při surfování po internetu. Přední kameru na videohovory telefon postrádá. Paměť na čísla je neomezená a u platformy S60 samozřejmě nebudete postrádat ani skupiny volajících, filtrování hovorů nebo vyzváněcí profily. Možnost nastavit MP3 skladbu jako vyzvánění už se v této třídě také řadí do kategorie nutností. Za dokonalou maličkost považujeme možnost jediným stiskem tlačítka odmítnout hovor a druhým stiskem odeslat na číslo volajícího předdefinovanou textovku.

E-mail

Těžko se popisuje komfort, jaký vám při práci s elektronickou poštou přinese šírokoúhlý displej těchto rozměrů ve srovnání s displejem klasického mobilu. Nokia si poradí s tzv. push e-mailem a samozřejmě podporuje BlackBerry i protokoly POP, IMAP, SMTP a ActiveSync. Nebude vám chybět ani čtení a editace příloh ve formátu Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP i 2003). Diakritika nedělá problémy.

Došlé e-maily vidíte přímo na hlavním displeji, nepřečtené zprávy indikuje i blikání diody v levém horním rohu. Z kterékoliv části menu se rychle přesunete do e-mailové schránky stiskem poštovního tlačítka. Telefon vám pak nabídne možnost připojení a stažení nové pošty. Díky širokému displeji se s poštou pracuje mnohem lépe, než u obyčejných mobilů. E-maily se dají třídit podle data, odesílatele nebo předmětu. Klient mezi nimi umí i hledat klíčová slova obsažená v těle zpráv.



Pokud nemusíte řešit poplatky za přenesené kilobajty, můžete zůstat ke schránce připojeni a nové zprávy vám pak telefon oznámí hned jak dorazí. Menší nevýhodou tohoto řešení je fakt, že v mobilu se hlavičky zpráv mažou až v okamžiku odpojování od schránky. Klient samozřejmě dokáže stahovat novou poštu v pravidelných intervalech, nebo jen v pracovních dnech a ani další standardní nastavení schránky telefon samozřejmě nepostrádá.

Prohlížeč - zamilujete se do 3G

Lahůdka. Jedině tak lze popsat práci s novým prohlížečem na širokoúhlém displeji. Teoreticky můžete použít Wi-Fi, ale signál 3G najdete třeba v Praze téměř všude a telefon stejně nedokáže vykreslovat stránky o moc rychleji ani připojen na 11Mbps linku. Zákazníci Eurotelu tak mají možnost využít schopnosti tohoto zařízení na maximum.

Pro rychlejší prohlížení a datové úspory se dají vypnout obrázky. Prohlížeč vám je dovolí i vzhledem k velikosti textu jen o něco zmenšit. Měnit se dá i velikost písma, ale zcela nepochopitelně si toto nastavení prohlížeč nepamatuje a při každém otevření je musíte volit znovu. Ve výsledku jsem je vůbec nepoužíval, jen jsem pomocí klávesy „#“ vždy rychle zmenšil náhled stránky na 50 %, kdy je ještě font čitelný a zároveň máte dobrou orientaci, co je kde.

Prohlížeč umí stránku prohledat, objednat RSS kanály, při každé příležitosti musíme pochválit vynikající historii, která vám umožní rychle procházet dříve načtené stránky a bez jejich zdlouhavého načítaní projet až na tu potřebnou.

Nebudeme zdlouha popisovat další funkce odvozené od platformy Series 60. Jsou pořád stejné a jejich přehled najdete v našem katalogu mobilů.

Proč koupit E61 místo komunikátoru?

Nokii E61 jsem si během testování oblíbil mnohem více než oba komunikátory Nokia 9300(i) i 9500 a všem bych ji namísto nich doporučil. Nejdůležitějším argumentem je rychlost zařízení. Velké komunikátory reagují na můj vkus až příliš pomalu. Nokia E61 navíc nabídne podporu 3G a opravdu skvostný internetový prohlížeč.

Proč ho koupit? Skvělý prohlížeč

Plhodnotná klávesnice

Podařený, tenký design

Horizontální displej

Datová podpora Proč ho nekoupit? Šířka

Hmotnost

Chybí fotoaparát Kdy? červen 2006 Za kolik? 11 490 Kč

Displej tohoto zařízení je samozřejmě o něco menší, ale díky poměru stran, který odpovídá klasickému monitoru, máte v dokumentech velmi dobrou orientaci. O poznání lepších výsledků dosahuje Nokia E61 i ve výdrži baterie a ačkoliv je velmi široká, díky malé tloušťce o ní v kapse u kalhot nebo saka ani nevíte. To se o komunikátoru říct nedá.

Drobná QWERTY klávesnice vám nedovolí moc dobře psát, když telefon leží na stole. Na obyčejných mobilech ovšem většinou zadávám text oběma palci a pro tuto metodu je Nokia E61 stvořená. Po dni nebo dvou vás telefon překvapí rychlostí, s jakou text na displeji přibývá. Těch 160 znaků standardní SMS je pro tuhle Nokii velmi velmi málo.