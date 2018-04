Textové zprávy začínají pomáhat českým občanům

Informační politika státní správy pomalu začíná používat velmi praktický nástroj pro komunikaci s občany. Krátké textové zprávy SMS. Po zaregistrování do systému místního obecního úřadu budete dostávat informace o aktuálním dění ve vašem bydlišti, počínaje odstávkou místního vodovodu a konče evakuací kvůli blížícímu se nebezpečí. V naší zemi už „mobilní informační systém“ několik obcí používá a je jen otázkou času, kdy bude masivněji rozšířen. Podívejme se na možnosti, které textovky nabízejí místní správě.

Největší problémy spočívají v získání vzájemných kontaktů. Úřad musí občana přesvědčit kvalitou poskytovaných informací natolik, aby se do místního systému vůbec zaregistroval. Současně je nutné vytvořit prostor pro opačný tok informací, tedy směrem k danému obyvateli. I zpětná vazba například na chování úředníka by měla být do mobilního informačního systému zahrnuta. Aby však celý systém měl vůbec smysl, samospráva musí mít jednotný postup pro odesílání informací po celé republice. Danou textovku pak vždy jen opatříte identifikačními znaky dané instituce.

Co občanům zasílat



Jak vypadají zprávy zasílané úřadem registrovaným občanům:

URAD:hrozi nebezpeci povodne, zajistete si svuj majetek!“

URAD: od 8hod. do 14hod. nepujde el. proud“

URAD:dle usneseni c.26 obecniho uradu jsou obcane povinni do 2.7. 2002 uhradit 200Kc za odpady“

URAD:25.9. 02 probehne v zasedaci sini obec. uradu verejne zasedani,program:uklid verejneho prostranstvi a vyhlaska o venceni psu na verejnem prostranstvi“

URAD:volby do poslanecke snemovny se uskutecni dne …“

URAD:vysledky voleb CR/obec:ODS xx/xx CSSD xx/xx KOALICE xx/xx KSCM xx/xx ...“

URAD: posta na Behounske bude zitra zavrena“

URAD: doktor Jarolim dne 12.6. neordinuje“

URAD:most pres reku na Blatecke ulici je kvuli rekonstrukci uzavren“

Obdobně registrace k odebírání obecních informací by měla v ideálním případě probíhat přes jednotné telefonní číslo. Jen byste do centrálního systému zadali požadavky, které lokality vás zajímají. Kupříkladu vlastníte-li rekreační objekt, bezpochyby si aktivujete také zasílání tamějších obecních informací. Součástí nabízeného servisu nemusí nutně být jen strohé informace o místním dění. Horské obce mohou nabízet například i sněhové zpravodajství či upozornění na místa s hrozícím lavinovým sesuvem.

Co může občan sdělit úřadu

„Urednik xxx byl krajne neprijemny, arogantni!“

„Pan xxx zadal uplatek...“

„Jsou uredni hodiny i pres poledne?“

„Jaky formular je treba pro vyplneni dane z …“

„Jake je cislo uctu uradu?“

„Jake nalezitosti ma mit plna moc?“

„Kolik stoji notarske overeni dokumentu?“

Odpadly by tak některé ne příliš důležité návštěvy úřadů – úspora času na obou stranách. Občanovi by se odpovídalo opět SMSkou zaslanou zdarma přes internet.

Dnešní situace

Mezi průkopníky Mobilní samosprávy v České republice patří obce Březolupy, Křemže, Šebetov, Telč a Zaječí.

Jde však zatím jen o jednosměrnou komunikaci – od úřadu k občanovi, přičemž obce kromě SMS kanálu podporují i e-mail. Většinou jde o aktivity starostů obcí, kteří počítají s řádově desítkami registrovaných občanů a zprávy rozesílají „ručně“ přes veřejný web. V obci Zaječí mají k tomu účelu vytvořený i speciální informační systém, který však bohužel není v provozu, protože není na jeho zaplacení (5000 Kč).

Jak SMS rozesílat



Jediné, za co se při výše popsané komunikaci musí platit, je směr od občana k úřadu a tyto náklady jsou rozloženy mezi jednotlivými občany – platí si je sami.

Úřad může využívat dvou způsobů zasílání zpráv. Tím prvním je využití internetových stránek operátorů pro zasílání SMS zpráv, kterými vyřizuje jednotlivé dotazy občanů (nedá se očekávat, že by jich bylo více, než je denní limit), druhým způsobem je hromadné zasílání SMS svým registrovaným občanům, což se dá realizovat jednoduchým skriptem, který SMS odesílá jako obyčejné e-mailové zprávy směřované na mobilní telefony přes mobilní e-mail a je schopen obejít jednotlivá omezení operátorů – počet zaslaných e-mailů z jednoho účtu (Eurotel, dá se měnit) nebo omezení na počet stejných zpráv (Oskar, na konec SMS vždy něco přidáte např. (1), (2) atd.). Ovšem s těmito variantami se dá v krajním případě počítat pouze u menších vesnic. U velkých měst by pak úřad musel využít placených služeb mobilních operátorů, nabízejících přímou linku do SMS centra.

Právní aspekty



Jediný střet s právním rámcem České republiky může nastat v Zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, kde se praví:

*) Osobním údajem je jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu. O osobní údaj nejde, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků.

Pokud bychom chtěli dohledat, kdo se pod daným telefonním číslem nachází, zcela určitě narazíme na „nepřiměřené množství času nebo prostředků” - v případě telefonních čísel nebo e-mailů se tedy nejedná o osobní údaj, a proto se na Mobilní samosprávu nevztahuje ani tento zákon.

Jak jsou na tom ve světě



Ani v okolních státech se zatím příliš mobilní komunikaci s občanem nevěnují. Přesto existuje několik opravdu dobrých služeb. První z nich je varovný systém testovaný v Německu. Jde o to, že v krizových situacích budou všem občanům v dané lokalitě zaslány varovné SMS. Další velmi užitečnou službou, která se plánuje zavést ve Velké Británii, je možnost volit prostřednictvím SMS. Tamní úřady si od této služby slibují, že k volbám přitáhnou i mladší občany, jejichž účast při volbách se od šedesátých let v celé Evropě postupně snižuje.

Mobilní informační systém má bezpochyby velkou budoucnost. Vše však záleží na ochotě úředníků investovat do nových technologií a především finančních prostředcích. V celorepublikovém měřítku by totiž suma potřebná na vybudování podobného systému šla do milionů korun, což si jako stát stále nemůžeme dovolit. Nejbližší budoucnost mobilního informačního systému tedy závisí a ještě dlouho záviset bude na schopnostech místních starostů.