Textové dokumenty zdarma (1) - Čím konvertovat?

1.desktop

DocReader 0.69

DocReader od Mike Pickeringa je více než programem pro konverzi čtečkou a editorem Palm DOC souborů pro Windows. Vlastní konverze spočívá v tom, že soubor, jenž jste si v DocReaderu otevřeli (Palm DOC nebo TXT), uložíte v tom druhém formátu. Aplikace nabízí klasické funkce textového editoru - změnu fontu, změnu barvy fontu, hledaní v textu, tisk atd. Navíc tato freewarová aplikace nabízí instalaci DOC do paměti Palmu, práci s bookmarky a poměrně detailní nastavení DOC souboru. V preferencích DocReaderu je sice možnost nazývající se "integrate with Palm Desktop", ale to znamená jen přidání zástupce do panelu Palm Desktopu. Tato nevelká aplikace (asi půl Mb) je mojí oblíbenou, protože umožňuje rychlé a pohodlné čtení Palm DOC souborů obohacených o jejich konverzi.

Typy souborů: TXT, Palm DOC

RichReader convertor

Součástí freewarové verze čtečky DOC souborů Michaela Areny pro PalmOS je i jednoduchý, ale dobrý program pro konverzi souborů do DOC. RichReader nenabízí sice žádné extra funkce a nastavení jako jeho kolegové, ale dokáže konvertovat nejvíce formátů do DOC (z dnes představovaných programů). Před vlastní konverzí můžete nastavit pouze jméno DOC a jestli se má při Hotsync soubor nainstalovat. Po provedení konverze nám program na obrazovku vypíše výsledky procesu přeměny. Jedinou vadou na kráse je fakt, že jsem musel po každém vypnutí počítače znovu spustit setup.exe, aby se mi RichReaderConvertor podařilo spustit. Stáhnout si ho můžete také na Palmgear.com.

Typy souborů: PDF, HTM, TXT, RTF (Rich text format - formát, který čte i MS Word)

MakeDocW 0.71

Tento program od Marka Pierce a Pata Beirneho umí konvertovat na rozdíl od předchozí aplikace pouze formáty TXT a HTM. Před konverzí je sice možnost mnohé nastavit, ale těmto nastavením většina laiků nerozumí a neví, k čemu slouží. MakeDocW se mi jeví i kvůli malému množství formátů jako nejslabší zástupce řady konvertorů a rozhodně mne neuchvátil. Nicméně musím podotknout, že svou základní funkci plní bezchybně. Informace a download na www.pierre.de nebo www.cognitiveroot.com/makedoc.htm. Download též na www.freewarepalm.com.

Typy souborů: TXT, HTM









PalmDoc Convertor

PalmDoc Convertor od Garyho N. Wilhelma je sice jednoduchý program, ale je lehce srozumitelný, pochopitelný a ovladatelný. Tato aplikace nabízí konverzi z DOC do TXT a obráceně. Program obsahuje jen jedno okno, ve kterém jsou všechny ovládací prvky a nastavení. Toto je první konvertor DOC souborů, se kterým jsem se kdy setkal. A i když jsem od té doby vyzkoušel řadu podobných programů, drží se u mne především díky jeho přehlednosti a srozumitelnosti na předních místech. Bohužel si nevzpomínám, kde jsem ho stáhl, a informace, kde si ho můžete opatřit, jsem (prozatím) nesehnal.

Typy souborů: TXT, DOC

iSiloW32

viz. iSilo free v1.5

2.palm

Memo2Doc 0.3

Tato malá a jednoduchá utilita umožňuje uživateli přímo na Palmu převádět zápisky z Memo Padu do formátu DOC. Stáhnout si ji můžete buď zde nebo z Palmgear.com.

CF2DOC 2.23

CF2DOC je jednoduchý prográmek Harryho Konstase, který umožňuje Palmům s rozšiřujícím slotem pro datovou kartu (SD/MMC/CF/MS) konvertovat textový dokument na kartě do formátu DOC do RAM a obráceně. DOC ale nesmí být komprimovaný. Tuto aplikaci také můžeme propojit s Mc File file managerem. Samotný program nefunguje jako prohlížeč textových/DOC souborů, ale umožňuje alespoň náhled na tyto soubory.

3.internet

I na internetu se dají konvertovat soubory on-line. Bohužel, náhle přestal fungovat asi nejlepší z těchto konvertorů (doufejme, že jen dočasně) Doc-on-demand . Dalším zástupcem této řady je Screwdriver, ten ale nemám vyzkoušený, takže o něm těžko mohu říct něco bližšího.

Text máme zkonvertovaný a zítra článek dokončíme - podíváme se po free aplikacích ke čtení!