TextMaker pro Pocket PC- král textových editorů (2)

Samotné pracovní prostředí TextMakeru je poměrně přehledné, díky obrovskému množství nabízených funkcí se ale budete muset smířit s nutností častého scrollování různých nabídkových lišt a voleb v jednotlivých requesterech či informačních panelech. Je to trochu nepříjemné už jen vzhledem k přehlednosti celého GUI, dá se to ale vydržet a na relativně malém displeji Pocket PC s typickým rozlišením pouze 240 x 320 bodů vlastně ani jiná možnost není. Mezi základní funkce TextMakeru pochopitelně patří zpracování textů, a to s takovým komfortem, o jaké se Pocket Wordu ani nezdá a který ani v nejbujnějších snech Microsoftu patrně nebude nikdy u Pocket Wordu k dispozici. Soubory do TextMakeru můžete importovat s pomocí integrovaného správce souborů, každý načtený soubor pak lze poslat třeba e-mailem nebo ho přes vhodný print driver vytisknout na tiskárně. Data v načteném dokumentu lze třídit podle obvyklých kritérií, vyhledávat a nahrazovat znaky, slova i celé věty, stejně jako rychle přecházet na požadované stránky nebo definované odkazy, to vše jsou ale jen ty nejzákladnější funkce programu a zmiňuji se o nich pouze pro vyvolání velmi hrubé představu o tom, co všechno vlastně TextMaker umí. Velmi zajímavé je například třídění dat v dokumentu v tabulce podle jednotlivých sloupců v tabulce stejně jako komplexní podpora stylů a různých formátových znaků v Search/Replace requesteru. TextMaker tak bez nadsázky na Pocket PC zastává i funkci jakéhosi jednoduchého publikačního systému, neboť možnost nahrazovat nejen znaky a slova, ale i celé styly je doménou pouze profesionálních DTP programů a nových verzí WYSIWYG textových editorů.



































































Podobné možnosti nabízí TextMaker při formátování samotného textu. Dosyta si tak můžete vyhrát nejen s obvyklými formátovacími styly a všemi typy zarovnán a odsazení textu, ale také s prokládáním znaků/řádek, superskriptem a subskriptem (včetně přesné umístění pozice účaří znaků v procentech), nebo třeba s formátovacími styly pro jednotlivé odstavce - opět s jejich přesným odsazením v bodech nebo jiných typografických jednotkách. Profesionálové určitě ocení i možnost převodu malých písmen na velká, naopak trochu netradiční je pak například blikající text. Při zpracování českých textů musíme za omezujíc faktor počítat chybějící jazykový korektor a rozdělování slov (pokud ho v daném dokumentu používáte) pouze podle německého nebo anglického pravopisu - němčina je ale naštěstí ohledně rozdělování slov češtině dost příbuzná, takže většina slov se rozdělí správně. Používat můžete alespoň tradiční uživatelský slovník, jehož kapacita patrně není nijak omezena (alespoň to není nikde uváděno). User Dictionary si můžete vybrat z mnoha jazyků, takže není žádný problém si upravit či spíše předefinovat některý z nabízených slovníků - "nepohodlné" uživatelské slovníky navíc můžete kdykoliv smazat. Vyčerpávající jsou i údaje o každém otevřeném dokumentu. Je to vlastně taková malá statistika všeho možného i nemožného, co se vůbec v dokumentu vyskytuje od počítaná znaků, slov, odstavců atp. přes barvy HTML odkazů až třeba po možnost ovlivnit v daném dokumentu zobrazování skrytých textů/znaků, odkazů na databázová pole apod.Síla programu se projevuje mimo jiné i v menu "Insert", ve kterém najdete mnoho užitečných funkcí. Mezi ty jednodušší "vkládací" funkce patří například rychlé vložení datumu a času do dokumentu nebo vložení speciálního znaku, za relativně standardní můžeme považovat i možnost práce s hlavičkou a patičkou dokumentu stejně jako vkládání bookmarků a obvyklých pomocných poznámek "pod čarou". Footnotes alias poznámky "pod čarou" umí TextMaker automaticky číslovat a ke každé poznámce si můžete ještě nastavit parametry linky oddělující poznámku od textu u umístění dané poznámky. Za zcela výjimečné u textových editorů pro kapesní počítače se naopak odvážím považovat práci s tzv. expressions, což jsou v případě TextMakeru základní matematické výrazy a logické operátory jako třeba různé podmínky, hodnoty celých čísel apod. vhodné třeba k tvorbě jednodušších, ale i složitějších matematických vzorců. Dokumenty TextMakeru mohou navíc obsahovat i propojení na databázová pole, TextMaker umí importovat databázové soubory ve formátech dBase pro DOS nebo Windows a DOSové nebo ANSI textové soubory ve formátu CSV. Urychlení při psaní textů nabízí slovníček často používaných slov, který může obsahovat libovolný počet slov nebo jednodušších slovních spojení a který můžete do textu vložit včetně jeho příslušného formátování.