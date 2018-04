TextMaker pro Pocket PC- král textových editorů (1)

Recenze bude trochu delší, a proto hlavně díky kvalitám TextMakeru začneme z opačného konce a na úvod trochu netradičně stručně zhodnotíme celkové možnosti programu. Příjemné ovládání a široká paleta nabízených funkcí dělají z TextMakeru profesionální textový editor pro kapesní počítače, který v současné době nemá na Pocket PC a handheldech s Windows CE žádnou konkurenci. Podrobil jsem TextMaker opravdu důkladnému testování a důkazem toho je nejen spousta screenshotů, ale doufám i dostatečně podrobný popis jednotlivých funkcí programu. Díky profesionálnímu zaměření TextMakeru společnosti SoftMaker snad nikoho nepřekvapí cena 60 EUR za verzi pro Pocket PC nebo 80 EUR za komplet verze pro kapesní počítač a verze TextMakeru 2000 pro Windows. TextMaker je navíc stejně jako celý balík SoftMaker Office mimo verze pro Windows vyvíjen i pro Linux a za 80 EUR je také k dispozici verze TextMakeru pro Handheld PC. Verze programu pro Pocket PC funguje na jakémkoliv Pocket PC 2000, Pocket PC 2002 nebo Pocket PC Phone Edition s procesory MIPS, SH3, StrongARM nebo XScale, jedinou podmínkou je cca 6 MB volné paměti nebo paměti na paměťové kartě pro instalaci programu a cca 3 MB volné RAM nutné pro používání TextMakeru. Máte-li ke svému Pocket PC externí klávesnici, máte podstatnou výhodu, neboť TextMaker podporuje na systémové úrovni (tj. nutné jsou vhodné drivery) prakticky libovolný typ externí klávesnice.









Trial verze TextMakeru pro Pocket PC i pro Windows je limitována pouze 30 dny funkčnosti, jiné omezení program nemá. Při instalaci programu si můžete vybrat, jaké verze TextMakeru a jaké jazykové korektory budou instalovány, stejně jako si můžete vybrat jednu ze dvou nabízených jazykových lokalizací - angličtinu nebo mateřský jazyk programu, němčinu. Nativním formátem dokumentů TextMakeru pro Windows i pro Windows CE je formát RTF, bez problémů ale lze pracovat i s DOC soubory MS Wordu. Nemusím snad ani zdůrazňovat, že dokumenty TextMakeru pro Windows a TextMakeru pro kapesní počítače s Windows CE jsou totožné a není je tedy třeba konvertovat, což zároveň platí i o dokumentech Pocket Wordu, se kterými umí TextMaker přímo pracovat a nemusíte je tedy při přesunech z kapesního počítače do desktopu a naopak nijak konvertovat. Je ovšem třeba připomenout, že verze TextMakeru pro Windows neumí korektně pracovat s českými TrueType/OpenType fonty (program zatím oficiálně nepodporuje východoevropské jazyky), takže její případné využití je dost problematické nehledě na chybějící český speller a thesaurus. Podobně je na tom TextMaker s češtinou u verze programu pro Windows CE (možná to už ale má finální verze programu nějak vyřešené), kde ale naštěstí lze bez problémů použít upravené "ne"UNICODE TrueType fonty obsahující pouze jednu znakovou sadu - viz screenshoty.Uživatelské prostředí TextMakeru je až na princip ovládání a rozlišení displej s pop-up menu velmi podobné jeho verzi pro Windows, také preference programu jsou stejné. Můžete si v nich nastavit nejen samotné GUI a imitovat tak GUI Windows 95/98, archaických Windows 3.1 nebo OS/2, nejpřehlednější je ale patrně obvyklé GUI Pocket PC. To samozřejmě zdaleka není všechno, neboť možnosti nastavení a přizpůsobení jednotlivých vlastností TextMakeru jsou opravdu velmi široké - patří mezi ně například zvuková signalizace chyb, automatické skrytí softwarové klávesnice, "fiktivní" zalamování textu (u Pocket PC velmi užitečná funkce), nastavení zobrazování nejrůznějších vodících linek, pravítek, skrytých formátovacích znaků, použití vyhlazování písma ClearType, zobrazení jednotlivých scrollbarů, automatické "chytré" quotování textu neboli převod uvozovek, volba jazykového rozhraní, nastavení spelleru, defaultního formátu pro text, tvorba záložních kopií editovaných souborů, umístění předloh pro jednotlivé texty (třeba na paměťové kartě, což je opět velmi užitečná funkce) a spoustu dalších šikovných funkcí.Pokračování příště.