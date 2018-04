TextMaker i pro PPC - Výhled prodejů PDA - a další aktuality

TextMaker - špičkový textový editor i pro PocketPC?

Jestli se vám dosavadní omezení PocketWordu zdála tristně limitujícími (absence tabulek, outlines, hlaviček ca patiček, stylů odstavců, mám pokračovat?), jistě uvítáte sdělení od výrobce alternativy TextMaker, že poskytne první betaprodukt své aplikace pro PocketPC handheldy už 30.září..

TextMaker dosud sloužil majitelům klávesnicových handheldPC a na PocketPC se teprve připravuje. Má stát $49,95 a pro psavce mezi PocketPC uživateli bude toto datum zapsáno jistě červeným písmem! Firma SoftMaker Anywhere ale slibuje rovněž pokračování ve svém projektu Office Anywhere, která by někdy v příštím roce měla na displeje PocketPC PDA přinést nejen textový editor, nýbrž i špičkový spreadsheet, databázový program a PIM rozšíření!

eTForecasts: V roce 2004 půjde Pocket PC před PalmOS

Další předpovědi o vývoji dynamického a nevyzpytatelného PDA trhu se dopustila firma pro průzkum trhu eTForecasts. Podle ní dojde letos ke stagnaci prodejů PDA, ale v roce 2003 se trh oživí a v roce 2004 již zaznamená růst o 20%. Pod eTForecasts ztratí Palm prvenství na úkor PocketPC ve světové měřítku už v roce 2004, kdežto v USA si pozici leadera trhu udrží až do roku 2008.

Všechny tyto výhledy má firma zpracovány dokonce do tabulek:

AquaTrack 4.0 - pravá ruka akvaristy

Ano, program AquaTrack od CatsMeowSoftware by si toto pojmenování z titulku opravdu zasloužil. Pohlídá a eviduje nejen rybičky a rostlinky, nýbrž má zvláštní modul i na evidenci jednotlivých nádrží, vody a chemických rozborů. Zvláštní modul je věnován péči a údržbě, najdete zde i šest užitečných výpočtů a různé. registrovaní uživatelé mohou zdarma využívat i webových služeb.

Poslední verze 4.0 je výrazným upgradem se seznamem novinek nad rámec této zprávy.

DarkRoom+ 2.3 - pomocník do temné komory

Jestli si sami vyvoláváte filmy (a jestli se klasické fotografii věnujete aspoň trošku vážně, tak byste měli), pak se pro vás jistě stane neocenitelnou aplikace DarkRoom.Aarona Gresche.

Program je ve verzi DR+ 2.3 za poplatek $7,50, odlehčená verze DR 1.11 je zdarma.DR+ má víc filmů, vývojek a pozor na neregistrovanou verzi .- čas nefunguje správně, tak ať si nezničíte film!

Je fotografie iPAQu 5000 pravá?

Na PDA serverech probíhá horečná diskuse o pravosti včera zveřejněné fotografie údajně nového iPAQu5000, kterou do diskuse na Brighthand poslal jeden z uživatelů spolu s informací, že nový iPAQ5450 bude mít XScale procesor 800MHz, 65MB RAM, 48 MB ROM, Bluetooth (volitelně WiFi) a GSM telefon.

Jednak podle důvěrných informací z firmy Compaq je budoucí série 5000 vyhrazena high-endovým modelům, které mají přinést revoluci v rozměrech handheldu (řada 4000 má pokračovat ve stávající 39XX a zajistit tak její zpětnou kompatibilitu a firma prý přestaví i řadu 2000, která bude low-endová). Je ale možné, že se jedná o jeden z prototypů modelu řady 4000. Rozpaky budí i samotné nápisy Compaq a iPaq - nové modely by měly být řadou HP a jistě budou i tak značeny. To může svědčit o tom, že se jedná o podvrh, či o fotografii starou již několik měsíců.

Vzruch vyvolal příspěvek účastníka konference na PocketPCThoughts, který prý právě viděl iPaq5450 na Cisco IP Telephony konferenci v New Yorku - má prý ale daleko menší anténu a vestavěnou 802.11b.

Asi si budeme muset počkat na oficiální vyjádření potvrzení HP.