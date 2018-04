Mají bič na neukázněné řidiče. Odhalí použití mobilu za volantem

Vývojáři v Izraeli v současnosti pracují na zařízení s pracovním názvem Textalyzer, které by brzy mohlo policejním složkám pomoci určit, zda účastníci dopravní nehody těsně před ní telefon používali. To by totiž znamenalo, že interakce se smartphonem mohla být hlavním důvodem nehody, nebo k ní alespoň mohla velkým podílem přispět.

Technologie, která by uměla rychle zobrazit nedávnou aktivitu ve smartphonu už v Cellebrite mají, je však třeba ji upravit tak, aby nezobrazovala žádné další detaily komunikace jako kontakty či samotný obsah, což by mohlo být v rozporu se zákonem.

Jako první by mohli tento nástroj dostat do rukou členové policejního sboru v New Yorku. Právě tam totiž budou senátoři projednávat zákon, který by v případě schválení účastníkům nehody nařizoval, aby policii předložili své telefony ke kontrole. Kromě okamžitého testu na přítomnost alkoholu v krvi by tak policie měla další nástroj, který by ve vyšetřování dopravních nehod mohl pomoci určit viníka.

Návrh bude projednávat dopravní výbor státu New York, senátoři budou přitom dbát na to, aby podle čtvrtého dodatku ústavy Spojených států amerických nebylo dotčeno soukromí. Textalyzer, který by se mohl volně přeložit jako SMS tester, by tak zobrazil, zda uživatel v inkriminovaném čase telefonoval či psal SMS. Možná by vyzradil i možnou aktivitu ve webovém prohlížeči nebo na sociálních sítích. Platí však, že by vydal pouze metadata, tedy datum a čas bez dalších detailů.

Není zatím jasné, jak přesně by zařízení fungovalo a jakou aktivitu by dokázalo na uživatele vyzradit. Vyvstává také například otázka, jak by textalyzer dokázal určit, že telefon před nehodou používal právě řidič a nikoli třeba jeho spolujezdec.

Psaní SMS za volantem zabíjí

Za návrhem zákona stojí skupina DORC (Distracted Operators Risk Casualties), jejíž zakladatel Ben Lieberman ztratil dospívajícího syna Evana právě při automobilové nehodě kvůli nepozornému řidiči.

Pro zvýšení povědomí problematiky textování za volantem je předkládaný návrh pojmenován jako Evanův zákon.

VIDEO: SMS za volantem zabíjí, varuje drsný klip z USA Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lieberman připomíná, že když vešel v platnost zákon o zodpovědnosti řidičů za jízdu pod vlivem alkoholu, přineslo to pozitivní změny. Podle něj je na čase si uvědomit, že nepozornost pramenící z častého používání telefonu může mít za volantem stejné důsledky, a proto by se na takové chování mělo pohlížet stejně.

Stejné by v případě schválení zákona byly i následky odmítnutí vydání telefonu ke kontrole, kdy by řidič dostal zákaz řízení a byl by mu odebrán řidičský průkaz.

Psaní SMS za volantem sice značně snižuje koncentraci řidiče a může napáchat stejně fatální škody na životech, statisticky ale zatím žebříček nebezpečnosti vede právě alkohol. Podle oficiálních dat totiž v roce 2014 z důvodu řízení pod vlivem alkoholu zemřelo jen na amerických silnicích téměř 10 tisíc lidí, tedy průměrně 27 lidí denně. Naproti tomu nepozornost pramenící z používání telefonu má na svědomí průměrně osm mrtvých každý den.

Textovky měly odhalovat i radiové vlny

Bič na řidiče chystala v roce 2014 i americká společnost ComSonics. Tehdy informovala o vývoji speciální radarové pistole, která by detekovala rádiové frekvence vyzařované mobilními telefony při odesílání textovek. Tento radar měl fungovat na obdobném principu jako zařízení používané opraváři při vyhledávání poškozených elektrických kabelů (více zde).

Ačkoli je psaní SMS během řízení ve více než 30 amerických státech nezákonné a v dalších státech se na používání mobilu za volantem vztahují různá omezení, tak toto řešení pravděpodobně neprošlo legislativním schválením. Stejně jako vynucovací prostředek izraelské společnosti Cellebrite bylo totiž v rozporu s ochranou soukromí.

Zástupce společnosti ComSonics tehdy přitom upozorňoval, že zařízení nedokáže šifrovat žádné informace přenášené z/do mobilu. Ve stejném roce pak například floridští zákonodárci projednávali návrh zákona, který měl psaní SMS překvalifikovat na primární trestný čin. V případě jeho schválení by viníkovi smrtelné nehody způsobené nepozorností kvůli zadávání textu do mobilu hrozilo až třicetileté vězení (více zde).