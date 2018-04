Text Maker - Pocket Word na hlavu poražen!

Měl-li bych stručně shrnout, co přináší TextPlus oproti obvyklému PocketWordu, napadá mne jediné: takřka všechno, o čem jste vždycky snili, že by váš textový editor mohl umět, i to, na co jste se i báli pomyslet. Po tomto básnickém úvodu zpět do reality a svoje předchozí tvrzení se pokusím zdokladovat několika suchými fakty:

Práce se soubory:

- otevření a ukládání v různých formátech - například TextMaker for Windows, Pocket Word, Word for Windows, RTF, ASCII, Unicode

- přímá výměna dokumentů s desktop verzí TextMaker

- integrovaný správce souborů (vyhledávání, otevření, tisk, výmaz apod.)

Editace textu:

- operace undo/redo do limitu paměti

- vyhledávání a nahrazování textu a formátů

- pokročilá podpora tabulek

- řazení textu a tabulek

- výpočty v textu i v tabulkách

- outliner

- vkládání polí (datum, čas, číslo stránky, autor apod.)

- tabulka symbolů

- záložky

- glosář

- vytváření formulářů s formulářovými poli

Formátování textu:

- formátování znaků i odstavců obvyklé v desktopových textových procesorech

- rozšířené formátování znaků, včetně malých a velkých znaků, barvy fontů, skrytého textu, mezery mezi znaky

- rozšířené formátování odstavců, včetně číslování, odrážek, okrajů, stínování, vyplnění vzorky

- hlavičky a patičky

- formátování stylů, formátování znaků i odstavců

Práce s obrázky:

- vkládání obrázků v různých formátech (BMP, 2BP, TIFF, PCX, GIF, JPEG, TGA, PNG, PhotoCD, IFF, IMG, PBM, PPM, PGM)

- vkládání kreseb a náčrtů, včetně tvarů

- text, tabulky, obrázky apod. lze umístit do rámů



Další schopnosti:

- podpora kontroly pravopisu a thezaurus, včetně přizpůsobení práce s nimi. Česká databáze ale zatím chybí *.

- vytváření obsahu

- integrace dBase

- šifrování dokumentu

- přizpůsobení klávesnice i ovládání programu pro externí klávesnici

- a další

* Pozn.: dotazoval jsem se na český slovník včera firmy SoftMaker Software a sdělili mi, že v současné době TextMaker nepodporuje středoevropské slovníky, ale firma je v současné době velmi aktivně hledá. Počítá se s nimi do dalších verzí TextMakeru.

Zpravodajskou povinnost doplním informací o ceně - TextMaker pro PocketPC bude k mání za $49,95, za balíček s desktopovým TextMaker for Windows zaplatíte $69,95. Je to dost, kdo však tento program skutečně potřebuje, tuto částku asi rád zaplatí.

Stažení betaverze a instalace programu je poměrně zdlouhavou záležitostí - instalační soubor má přes 13 MB a instalace samotná trvá poměrně dost dlouho. Při instalaci můžete zvolit automatickou instalaci, či vybrat volitelnou a modifikovat jednotlivé komponenty instalované aplikace. Program nainstaluje na váš desktop volitelně i Windows aplikaci TextMaker.

Ovládání a GUI

Byl jsem zvědav, jak si tvůrci poradili s ovládáním. Je to totiž vždycky problém; když vytváříte něco tak propracovaného, jako je nadupaný kancelářský program. Vždy hrozí, že nadbytek funkcí může vést k nepřehlednosti programu i ovládání, čímž může být celý program patřičně znehodnocen. Složité a nejasné ovládání pohřbilo už nejeden slibný projekt.

Zde tvůrci vložili mnoho funkcí do nástrojových pruhů (viz náš prví obrázek), které lze otevírat a zase skrývat tlačítky v základním pruhu. Jako palmista uvyknutý šetřit každým pixelem bych poznamenal, že bych výšku těchto lišt patřičně zkrátil a ikony zmenšil, zdají se mi totiž marnotratně vysoké. Ale je fakt, že šetří čas při hledání základních povelů z menu.

Menu se otevírá levým tlačítkem spodní lišty a příkazy na něm nejsou poskládány vedle sebe, nýbrž pod sebou. První úroveň příkazů je rozbalovací a některé další se ještě dále rozbalují do dalších úrovní. Autoři rozdělili povely dle mého soudu logicky, kopírujíce přitom obvyklou strukturu menu z desktopových programů. Ocenil jsem to při zkoušení programu, kdy jsem celkem nikdy nic dlouho nehledal, což se u handheldů velmi cení.

Formáty a šablony

Program má velmi dobře zvládnutu práci s různými formáty, díky čemuž je opravdu velmi univerzální. K práci s firemním dektopovým TextMakerem vás takto nikdo nenutí a klidně můžete pracovat ve svém wordovském formátu. Příjemným překvapením jsou šablony, které úžasně zrychlují práci už v desktopových programech - na handheldech se tato schopnost stává velkým bonusem programu. Můžete si samozřejmě vytvářet vlastní šablony (povel "Save as" a vyberete formát Template - .tmv). V šablonách fungují pole, takže můžete psát připravené dopisy a doplňovat adresy z připravené databáze, prostě paráda.

Konečně tabulky

Když už by program nic jiného nepřinesl, tak tabulky byly asi nejvíc očekávanou schopností. Používá je asi každý a bylo až s podivem, že v PocketWordu absentují. Mají opravdu vše podstatné, co byste od tabulek čekali.

Fonty

Práce s fonty přináší rovněž další možnosti, můžete si definovat dokonce i rozteč znaků. Nechybí nic ze stylů písma a formátovat můžete nejen řetězec znaků, nýbrž i celý odstavec.

Shrnutí

Náš dnešní článek berte spíše jako první letmou informaci o programu, na který všichni uživatelé PocketPC i handheld PC zařízení, kteří mají vysoké nároky na svůj textový editor, léta čekali. Musíte pochopit, že úplný výčet vlastností a schopností programu by zabral tlustou knihu, a vzpomeňte si třeba na počet stran příručky k MS.Word, za kterým TextMaker zase až tak moc neklopýtá.

Připomínám, že se jedná stále o betaverzi, i když zjevně velmi pokročilou. Chybí například anglický manuál.

Myslím si, že pokud váš handheld vybavíte programem TextMaker a přenosnou klávesnicí, získáte zařízení pro pokročilou editaci textu bez výraznějších kompromisů oproti třeba notebooku, či PC desktopovým procesorům. Jediným limitem pak již zůstane velikost displeje, tu však bohatě vyvažuje mobilita tohoto řešení.