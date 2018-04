Texaský vězeň si za používání mobilu odpyká 60 let

Osmatřicetiletý Derrick Ross byl za krádeže aut v roce 1993 odsouzen na 25 let do vězení. Ačkoliv měl více než polovinu trestu za sebou, zariskoval a do cely v texaském vězení se mu podařilo propašovat mobilní telefon. Když ho stráže objevily, Ross byl obviněn z několika trestných činů. Za používání telefonu byl po krátkém procesu odsouzen k dalším 60 letům odnětí svobody.

Normální sazba za pašování telefonů do nápravných zařízení se ve Spojených státech amerických pohybuje od dvou do deseti let. Jelikož byl ale zloděj aut označen jako "nenapravitelný provinilec", byl mu vyměřen šedesátiletý trest. Z vězení se tak s největší pravděpodobností už nikdy nedostane.

Státní zástupce po vynesení rozsudku dodal, že trest je zároveň varováním pro ostatní vězně, kteří by se chtěli spojit s venkovním světem.

Mobilní telefony jsou ve většině světových věznic striktně zakázány. Porušení tohoto pravidla je pak přísně trestáno. Díky telefonům se totiž vězni mohou spojit se svými komplici na svobodě a organizovat nejrůznější ilegální obchody - například pašování drog přímo do cel.