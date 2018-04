Testy UPnP zařízení

D-Link MediaLounge DSM 320RD - Most mezi TV a PC

Tento nenápadný přístroj vypadá jako obyčejný DVD přehrávač se čtečkou karet a USB disků, ale při bližším pohledu najdete několik konektorů, které vás zarazí. První je pro připojení klasického síťového kabelu a druhý pro připojení Wi-Fi antény. Asi je vám už jasné, že právě tento přístroj je technologickým mostem, díky kterému si na své televizi jednoduše přehrajete filmy přímo ze svého PC nebo mobilu. Pokud budete chtít prohlížet soubory z mobilního telefonu, musíte nastavit síť jen na mobilu a vyhledat jej pak v menu DVD. Připojení proběhne během několika vteřin a už můžete poslouchat hudbu nebo prohlížet fotky a sledovat video z mobilu. Jenže a bohužel: DVD nepodporuje video ve formátu, jak jej nahrává telefon, snad jsou to mušky rozvíjející se technologie. Připojení UPnP serveru nebo PC k televizi je shodné, ale musíte si dát velký pozor na kvalitní příjem signálu, jinak se DVD seká. Na přístroj můžete přímo z telefonu nebo z PC poslat data určená k přehrání a nemusíte tedy listovat za pomoci ovladače DVD v jednotlivých složkách. Bohužel použitelnost této funkce značně omezuje nedokonalý firmware, protože při spuštění videa nechá na obrazovce základní menu a to při sledování filmu opravdu vadí. Snad se brzy dočkáme opravy a po jednoduché automatické aktualizaci z internetu se dá vše do pořádku.

Média: DVD±RW, CD RW, VCD, SVCD, paměťové karty

Konektory: SCART, S-Video, Coax, AV cinch, LAN 10/100Mbits, USB, anténa Wi-Fi

Přehrává: MP3, WAV, WMA, OGG, MPEG 1, 2, 4, XviD, AVI (MPEG 4-Layer), JPG, BMP, TIFF, GIF

WLAN: 11/54Mbits, WEP/WPA-PSK, UPnP

Orientační ena: 7100 Kč









Acer TV AT 3705 - Digitální magnát

Televizory s 94cm úhlopříčkou nejsou dnes žádným vrcholem techniky, ale přesto jsou v žebříčku poměrně vysoko. Acer AT 3705 je zatím jedinou televizí na českém trhu, která podporuje technologii UPnP. Ale to není zdaleka všechno. Tento přístroj je vybaven snad vším, co je v moderní době možné v televizi mít. Disponuje čtečkou paměťových karet, digitálním a analogovým tunerem i digitálním tunerem pro rádio. Můžete ji použít místo monitoru nebo připojit pomocí klasického síťového kabelu. I přesto, že je televize vybavena opravdu bohatou škálou funkcí, jsou všechny výborně zpracovány a nemáme k nim žádné výhrady. Zvuk z vestavěných reproduktorů je výborný.





Samotná UPnP technologie je zde staršího data výroby, takže nebude možné pomocí telefonu spustit video z PC nebo poslat fotografii na obrazovku. Ale to je opět otázka firmware, a pokud tuto funkci Acer akceptuje, může ji jednoduše přidat – aktualizace firmware jde opět provést přes internet. Na druhou stranu, i když je přístroj starší, musíme ho pochválit za skvělý přenos signálu. I bez přídavné antény (která už by při olbřímích rozměrech překážela) má výborný příjem signálu a i při připojení na pomalejší Wi-Fi standardu B je video krásně plynulé, o hudbě ani nemluvě.





Kvůli množství funkcí, které televize má, není hned po jejím zapnutí možné přistupovat ke službám UpnP. Musíte chvíli počkat, než se vše zinicializuje. Nabídka, která na vás čeká, je poměrně rozsáhlá: můžete se například připojit k internetovému médiu přes svůj domácí server, nebo klasicky prohlížet soubory na disku svého počítače v několika přehledných kategoriích. Nejdůležitějším prvkem bude jistě prohlížení videa. Jak již bylo řečeno, televize samotná přehrává video mnohem lépe než D-Link MediaLounge, který se občas seká. Další výhoda oproti obrazu interpretovanému z DVD přijímače je možnost nastavení rozlišení a poměru stran. Velkou nevýhodou jsou ovšem titulky, do filmu je nelze přidat. Na stejný problém ale narazíme u všech ostatních zařízení s podporou tohoto protokolu. Titulky by totiž musely být zabudovány přímo do obrazu. Televize přehraje většinu klasických videoformátů včetně Xvid a DivX. Jenže bohužel ani zde se nesetkáme s podporou videa, které natáčí telefon.

Média: analogová TV, digitální TV, digitální rádio, internetová média (Live 365), čtečka paměťových karet

Konektory: 4xSCART, S-Video, Coax, 3x AV cinch, DVI, VGA, HDMI, LAN 10/100Mbits, anténa Wi-Fi, TV

WLAN: 11/54Mbits, WEP/WPA-PSK, UPnP

Rozlišení: 1900x1080 bodů

Přehrává: MP3, WAV, WMA, OGG, MPEG 1, 2, 4, XviD, AVI (MPEG 4-Layer), JPG, BMP, TIFF, GIF

Orientační cena: 56 000 Kč



Naše první ochutnávka UPnP dopadla nadějně. Zatím se sice jedná spíš o technologii pro fajnšmekry, ale jakmile se zvýší uživatelská přítulnost (a sníží ceny takto vybavených přístrojů), stane se běžným doplňkem domácnosti. Digitální domácnosti. A taková bude každá. Zatím se teto technologie dostává plyně do mobilů. Každý multimediální model z Nseries s WiFi má UPnP integrována!