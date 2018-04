Testy mobilních telefonů Ericsson na testeru Rohde&Schwarz

Již delší dobu jsme neuváděli na našem serveru testy mobilních telefonů na profesionálních přístrojích. Pro lepší porovnání jsme se rozhodli, že budeme v laboratoři raději testovat vždy více mobilních telefonl najednou.

První naše volba na mobilní telefony firmy Ericsson, které jsou na našem trhu bohatě zastoupeny. Jedná se o mobilní telefony Ericsson T28s, T10/T18, GF768, GA628 a A1018. Ericssony T10 a T18 uvádíme ve stejném oddíle, jelikož se jedná defacto o totožný HW s nepatrnými rozdíly v SW. Ericsson T18 má navíc ještě aktivní flip.

Z testů, které mobilní telefony podstoupily jako první vyplývají tyto výsledky:

Všechny modely prošly testy v pořádku a vměstnaly se do hodnot, jež jsou limitující pro správnou funkci většiny mobilních telefonů. Telefony se chovají ve většině případů stejně a rozdílnost mezi jednotlivými kusy může být způsobena více faktory. Většinou to může být špatná anténa, kterou lze, jak víme, vyměnit. Takto to také vidí technici, kteří se problematikou Ericssonů zabývají a jsou ve svém oboru uznávaní.

Rozdíly v měření budou pravděpodobně patrnější u různých značek moblních telefonů, než u různých typů jedné značky. Přeci jenom mají většinou minimálně podobný technologický základ.

Dalším testem, který jsme provedli byl test odběru proudu mobilního telefonu v různých fázích. Test se týká opět stejných kusů mobilních telefonů a z naměřených hodnot lze odvodit výdrž baterie za různých situací. Test kapacity samotných barerií by nebyl objektivní, jelikož například většina Ericssonů má NiMH baterie a ty se mohou lišit svými vlastnostmi. Pokud se tedy hodnoty standby času, či hovorového času vašeho přístroje podstatně liší od hodnot stejných přístrojů vašich kolegů, může být jeden z důvodů právě špatný článek v baterii. Tato vada může nastat dokonce i ve výrobě a nelze ji ovlivnit.

Výsledky měření, které jsou zaznamenány v tabulce níže zachycují horní a dolní hodnoty odběru elektrické energie z baterie při různých fázích práce mobilního telefonu. Z těchto hodnot lze později dopočítat vše potřebné. Je samozřejmě nutné znát kapacitu baterie určitého telefonu a pak brát buď střední hodnotu z naměřených (průměrnou) a nebo hodnotu vyšší.

Pokud se rozhodneme vypočítat standby čas telefonu a vezmeme v potaz vyšší z naměřených hodnot, pak zjistíme, že výsledek odpovídá dolní hranici standby času, kterou uvádí výrobce u jednotlivých typů mobilních telefonů.

Ericsson Odběr mobilních telefonů: T28 T18 / T10 A1018 GA628 GF768 v klidu bez podsvícení (min/max) (mA) 0 - 0.5 10 0.5 - 1 10 5 v klidu s podsvícením (operace v menu) (mA) 20 60 - 70 80 80 70 - 80 při hovoru s podsvícením (min/max) (mA) 150 - 300 220 - 340 200 - 300 200 - 300 200 - 330

Všechny provedené testy proběhly na přístroji k tomuto účelu na míru stavěném. Firma Rohde&Schwarz je uznávánou firmou ve světě profesionálních měřících přístrojů, radiokomunikací a technologií pro bezdrátové přenosy.