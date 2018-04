Testujeme Pocket Loox od Fujitsu Siemens Computers

Firma Siemens a následně Fujitsu Siemens Computers (dále jen FSC) se o počítače do dlaně pokoušela již několikrát a tato zařízení se na našem trhu nesetkala s velkým ohlasem, některé pokusy se dokonce ani na náš trh moudře nedostaly. Pocket Loox je ovšem zcela jiná káva – začerstva upražená, balená v ochranné atmosféře, lákalo by to říci.(Technická poznámka: klikem na obrázky v recenzi se dostanete na větší verzi obrázků)

Je pravda, že trhu PDA vybavených PocketPC doposud dominovaly iPaq společnosti Compaq, které proti sobě neměly mnoho funkčních i designově obdobných zařízení. Snahou tohoto testu je přiblížit vám specifické vlastnosti Looxe – rozhodně nehodláme přilívat vody do ohně otázkou, zda se máte rozhodnout pro platformu PocketPC nebo PalmOS. Tuto otázku byste v sobě měli mít rozhodnutou – mnoho vlastností jednotlivých PDA je totiž přímo svázaných s použitým operačním systémem. Pokud je pro vás platforma PocketPC ta pravá, pak u Looxe není důvod ke strachu – počítač je vybaven nejmodernější verzí PocketPC 2002 včetně počeštěním, a dokonce i rozpoznávání psaných znaků, takže celé pracovní prostředí máte (až do prvního hard-resetu a následné nové instalace) v češtině…

Maličkatou úhlednou krabičku pohání procesor Intel PXA 250 z rodiny XScale taktovaný na úctyhodných 400 MHz. Spolu s 64 MB RAM a 32 MB ROM to dodává Looxu solidní rychlost a odpich při práci, takže se nemusíte bát, že byste si pořizovali nějakou podvyživenou chudinku, jíž kompromis byl matkou a úspora otcem.

Vzhled

Loox nepředstavuje zásadní revoluci v pojetí vzhledu PDA – ostatně na velkou revoluci není příliš doba. Displej na stojato, pod ním tlačítka pro zavolání „nejpraktičtějších“ aplikací, nahoře tlačítko pro zapnutí Looxe, reproduktor a zelená dioda informující o procesu nabíjení. Rozměry přístroje jsou 132 x 82 x 17 mm. Na horní hraně Looxe najdete ještě zdířku pro klasický jack konektor sluchátek a také záslepku otvoru pro Compact Flash karty, na spodní hraně zase konektor pro nabíječku a pro synchronizační kabel, jakož i speciální systémový konektor pro případná další rozšíření. Je zde také speciálně zakrytované reset tlačítko, musíte stylusem odsunout dvířka a tím se dostanete k tlačítku řešenému jako posuvný přepínač. Přiznám se, že jsem vždy měl obavu z toho, že stylusem urazím v nejlepším případě ta dvířka, v případě horším, že reset přepínač urazím z desky plošného spoje a nejsem si jist, zda skutečnosti, že se tak nestalo, vděčím své opatrnosti nebo bytelnosti řešení.

Tím se dostáváme k zajímavé, praktické a stále ne všude zcela obvyklé výhodě Looxe, tedy k tomu, jak je technicky vyřešena synchronizace. K Looxu se totiž dodává synchronizační kolébka, nicméně kabel pro synchronizaci a napájecí kabel je možné zapojit nejenom do ní, ale také přímo do Looxe. Na cestách s sebou tedy nemusíte kolébku tahat, zatímco na pracovním stole do ní Looxe usadíte a nepovalujete ho mezi papíry…

Stylus se zasunuje do horní hrany a je teleskopický – pokud je pro vás neprakticky krátký, můžete si jej prodloužit tak, že jeho další část vysunete podobně jako anténu rádia…

Levá strana přístroje je vybavena infraportem, dále tlačítkem na způsob jog-dialu upraveným tak, aby si Sony nemohla stěžovat (nebo jí to alespoň nebylo u soudu příliš platné), a slotem pro SD/MMC kartu. Tlačítko na levé straně nese ikonku blesku – slouží k vyvolání „rychlého menu“ – softwarové utilitky, kterou je Loox vybaven a která vám umožní dostat se rychle k aplikaci i v případě, kdy Looxe ovládáte pouze jednou rukou pomocí onoho jog-dialu.

Na pravé straně je už jen tlačítko pro vyvolání Záznamníku, systémové utility sloužící k ukládání poznámek všeho druhu a způsobu pořízení (nahrávky zvuku, kresby, rozpoznané písmo atd) a vypínač bluetooth rozhraní. Loox tímto způsobem řeší požadavek leteckých společností nepoužívat na palubě letadel žádné vysílače, takže posunutím tlačítka hardwarově zakážete vysílat.

Výkon

Pokud se radujete z nového procesoru Intel PXA 250 taktovaného na 400 MHz a těšíte se na to, jak budete ohromeni zdvihnutím výkonu oproti starším PDA vybaveným 206 MHz StrongARM procesorem, pak pro vás mám drobné zklamání. Subjektivní pocit z práce je velmi podobný, ostatně programy, jimiž je Loox vybaven, nekladou zásadní nároky na výkon procesoru. Snad jen při přehrávání zvukových souborů na pozadí je cítit, že určitý výkon na pozadí pro další aplikace přeci jen máte.

Pocket Loox váží pouhých 175 gramů, tedy o deset méně než obdobně vybavený Compaq iPaq 3970. Na nízké váze se podílí Li-Pol baterie o kapacitě 1520 mAh, je to o maličko větší kapacita, než je u PocketPC obvyklých 1400 mAh, však ji využijete. O výdrži je těžké hovořit – záleží na způsobu používání, běžně se deklaruje jako 100 hodin stand-by a 10 hodin provozu, ovšem záleží na způsobu využívání. Majitelé PalmOS zařízení se samozřejmě těmto hodnotám mohou jen škodolibě usmívat.

Displej

Klasické rozlišení 240 x 320 bodů kvalitního TFT dotykového displeje nabízí 65 tisíc barev a zajímavou funkci automatické regulace podsvícení podle toho, jaká je intenzita okolního světla. Displej je s podsvícením velmi slušně čitelný, ačkoliv nejvyšší intenzita jasu nedosahuje intenzity (ale ani žravosti) podsvícení iPaqů nebo Sony Clié (to je ovšem PalmOS zařízení).

Větší kritika se na displej soustředí až v okamžiku, kdy podsvícení vypnete. V takovém případě je displej prakticky nečitelný, pozadí je příliš tmavé a displej se příliš leskne, aby bylo možné ho číst. Tato skutečnost mi značně zkomplikovala začátek recenze, kdy jsem zaboha nemohl přijít na to, jak Looxe zapnout. V okamžiku, kdy jsem v zoufalství přistoupil až ke krajní možnosti a pročetl si manuál (tištěná verze je opravdu HODNĚ stručná), jsem dospěl k názoru, že zařízení je rozbité a chystal jsem se jej vrátit. Až náhodou jsem zjistil, že na displeji přeci jen něco je, a poté, co jsem aktivoval podsvícení, se ukázalo, že zařízení funguje, jenže bez podsvíceného displeje jsem si toho nevšiml. Poznatek: bez podsvícení nebude s Looxem mnoho kloudné řeči, tato výhrada ovšem platí o mnoha barevných displejích.

Komunikujeme…

Loox může komunikovat se světem mnoha způsoby. Ten asi nejklasičtější je software ActiveSync a propojení přes dodávaný USB kabel nebo sériový port (dokoupit kabel) a infraport. V praxi by mělo fungovat i synchronizování přes bluetooth nastavením jeho COM portu, ale nezkoušel jsem to. Ostatně, používání ActiveSynce je shodné pro všechny PocketPC 2002.

Další možností je komunikace přes mobilní telefon připojený infraportem nebo pomocí bluetooth. Infraport je stará písnička, funguje, jak bychom čekali, a nemá smysl se o něm tedy více šířit, zajímavější pro vás budou zkušenosti s bluetooth.

Pro ovládání bluetooth (nezapomenout zapnout přepínačem!) se dodává program Pocket Plugfree společnosti Rappore Technologies. Díky němu lze komunikovat s telefony vybavenými bluetooth technologií. Program nabízí zajímavé možnosti – nejenom že lze díky němu Looxe propojit s mobilem tak, aby přenášel data, ale dokonce lze Looxe proměnit v bezdrátový head-set mobilního telefonu.

Zde se bohužel ukazuje, jaké jsou rozdíly v kvalitě implementace bluetooth v jednotlivých telefonech. Zatímco u Ericsson R520 všechny funkce šlapaly dle očekávání, s telefonem Nokia 6310i byly jen potíže. Například připojit Looxe jako sluchátko šlo jen na několik vteřin, krátce po připojení (Nokia 6310i i zobrazila symbol připojeného head-setu) se spojení samo zrušilo a vypadalo to, že chyba není na straně Plugfree. Samozřejmě bylo možné i přetahávat vizitky z telefonu do Looxe a opačně.

Další nevýhodou Pocket Plugfree bylo občasné zakousnutí programu a následný vynucený reset.

Slabinou Looxe je podpora GPRS. Což o to, prospekty se pyšní připraveností na GPRS, jenže to se týká přídavného modulu, který má být na trhu snad někdy v říjnu či listopadu. Pokud máte telefon vybavený GPRS a chcete s ním komunikovat přes IrDA nebo bluetooth, Loox vám život nijak oproti standardním PocketPC neulehčí. Vytrvale požaduje zadání telefonního čísla pro vytáčení datového spojení, a pokud si myslíte, že ho oklamete zadáním čísla *99#, bude po vás vyžadovat předvolbu oblasti a státu. Nakonec pomůže složitější laborování s AT příkazy, jenže v manuálu (digitálním, natož pak tištěném) o nich není ani zmínka a FSC vás v tomto ohledu nechá zcela na holičkách. U zařízení tohoto výrobce a tohoto zaměření bych si opravdu představoval více a řešení z PocketPC2002 SmartPhone Edition, kde jen zvolíte, že připojení poběží přes GPRS, a o zbytek se postará sám systém, by se do Looxe hodilo.

Pracujeme…

K Looxu dostáváte nejenom synchronizační kolébku a kabel i napájení, ale také docela sympatické látkové pouzdro, do něhož Looxe můžete zasunout. Nahrazuje plastový kryt displeje dodávaný k ostatním PDA, a abych řekl pravdu, našel jsem v něm větší zalíbení. Nicméně toto pouzdro nemá žádný klip na opasek, takže pokud ho budete chtít nosit na pásku, musíte zaúřadovat jako švadlena a nýtovači.

Výhodou Looxe je podpora nejenom stále ještě relativně nových karet SD/MMC, ale i větších a v mnoha typech provedení levnějších CompactFlash kartách. Například WiFi karty se v CF provedení již dají koupit, takže se svým Looxem můžete pobíhat a být připojeni do firemní sítě a streamovat si z ní video do MediaPlayeru. Právě kvůli dalšímu rozšiřování technických možností stojí za to u CF karet ještě nějakou chvíli setrvat a pro Looxe je podpora CF i SD/MMC rozhodně velkým kladem.

Software vestavěný do Looxe reprezentuje klasickou množinu software pro PocketPC 2002, navíc dostanete počeštění celého operačního systému i rozpoznávání znaků. Z dalšího software v ceně dostáváte:

KSE Truefax – utilita pro příjem a odesílání faxů

Pocket Informant - Software pro správu informací PIM

F-Secure FileCrypto for Pocket PC Personal Edition –software pro zabezpečení (šifrování) souborů a složek i paměťových karet

Nyditot Virtual Display Westtek

ClearVue Office – prohlížeč dokumentů, prezentací a worksheetů

Další software si můžete doinstalovat a dokoupit.

Zhodnocení

S Looxem se pracuje příjemně a nemám mnoho věcí k vytknutí. Snad jen bych si uměl představit IrDa port s lepším dosahem a výbavou pro dálkové ovládání spotřebičů, jako to umějí nové iPaqy a Clié. Bohužel Loox má jen normální infraport vládnoucí přenosovou rychlostí do 115 Kbps, takže předražený dálkový ovladač si z něj neuděláte.

Další kritiku bych měl k záznamníku zvuku – nikdy se mi nepodařilo donutit jej k čistému záznamu bez šumu a připojit externí mikrofon nelze. Na druhou stranu na běžný záznam zvuku to stačí, ale pro kvalitnější nahrávku s Looxem raději nepočítejte.

Další větší zásobu záporů, až na zmíněnou problematickou čitelnost displeje bez podsvětlení nemám a naopak lze vyzdvihnout automatické přizpůsobení podsvícení úrovni světla v okolí a skutečnost, že Loox v sobě integruje vše, co byste v moderním PDA dnes hledali. A to, co neintegruje, lze dokoupit – například je slibován GSM/GPRS rozšiřující modul, jenž se zřejmě bude připojovat jako „batůžek“ na záda zařízení, a také externí baterie. V nabídce jsou i externí klávesnice, a díky CF II slotu můžete pomýšlet nejenom na WiFi, ale i GPS, kameru a další zařízení.

S cenou pod 24 000 Kč s DPH ( pod 20 000 Kč bez DPH) bude Pocket Loox zajímavým konkurentem u nás (a nejenom u nás) velmi úspěšným iPaqům. Oproti podobně vybavenému iPaq H3950 je Loox o čtyři tisícovky levnější, navíc přidává podporu CF karet, na ostatní výrobky vybavené standardně bluetooth modulem a především procesorem Intel PXA 250 400 MHz zatím na našem trhu jen čekáme.

Pokud tedy o zařízení vybaveném PocketPC 2002 uvažujete, je FSC Pocket Loox seriózním kandidátem do vašich úvah. Je to podařené zařízení, které by vám nemělo zapříčinit žádné velké zklamání. A navíc je k mání za příjemnou cenu.