Testovali jsme Windows Phone 7. Jsou stejně kontroverzní jako iPhone

Nová Windows Phone 7 jsme po několik dní v redakci testovali na zařízení, o kterém vám toho nesmíme moc prozradit. Proto jej nenajdete na fotografiích v článku. Prozradíme jen to, že to byl velký dotykový telefon s displejem o úhlopříčce přes 3,5 palce s WVGA rozlišením a sadou tlačítek zcela nutnou pro fungování systému. Je dost pravděpodobné, že se s testovaným přístrojem s drobnými změnami dočkáme na trhu.

První osahání

První zkušenosti s Windows Phone 7 jsme vám již zprostředkovali, tentokrát to ale bylo opravdu poprvé, co jsme si mohli v klidu s tímto novým systémem pohrát. Bohužel jsme jej nemohli podrobit opravdové zatěžkávací zkoušce, přístroj totiž neměl aktivní telefonní modul a tak jsme nemohli systém zkusit v běžné každodenní praxi. I tak jsme ale jeho zkoumáním strávili dlouhé hodiny. Řadu funkcí jsme mohli vyzkoušet díky wi-fi, jiné před námi zůstaly skryty, jelikož systém měl do finálního provedení ještě poměrně daleko.

Naše první dojmy z nového systému od Microsoftu se velmi shodují s těmi od kolegů ze serveru Engadget. Právě jejich dojmy jsme vám v minulosti přinesli. Je skoro jasné, že nová Windows Phone 7 budou mobilní svět dělit na dva tábory, podobně jako je tomu v případě Apple iPhonu a jeho iOS. Jedni je budou nenávidět a druzí milovat.

Windows jsou svá

Velmi oceňujeme, že se Microsoft při přípravě svého nového systému vydal opravdu vlastní cestou. Inspiraci u konkurence nehledal a ačkoli jsou Windows Phone 7 uživatelsky co nejjednodušší a nejpřímočařejší, tak jako třeba právě iOS nebo Android, jde o svébytný systém.

Konkurence Windows Phone 7 jsou prozatím poslední z novodobých mobilních operačních systémů postavených "na zelené louce". Do této generace můžeme kromě Windows Phone 7 zařadit: Apple iOS Google Android Palm webOS Samsung Bada OS

Velmi svérázná je už jeho grafika, ta bude prvním krokem k rozdělení táborů příznivců a odpůrců. Při našem testu jsme systém ukázali několika naprosto nezainteresovaným lidem. Ačkoli se tito "testovači z lidu" víceméně shodli na tom, že "to funguje hezky", grafické prostředí je ostře rozdělilo na dvě skupiny.

Jedněm se velmi jednoduchá grafika v takzvaném Metro designu (typická grafika ukazatelů a informačních cedulí) velmi líbí, jiní ji prohlásili doslova za hnusnou. Nešlo přitom o reakce které by byly nějak spojeny s věkem uživatele, grafika je v tomto případě opravdu věcí osobního pohledu a vkusu.

Na vzhled Windows Phone 7 si možná někteří budou muset zvykat, tak jako si zvykali na vzhled iOS v iPhonu. Nový systém Microsoftu nebyl ničím svázán a tak firma přišla s ultramoderním designem, který možná bude za pár let udávat trendy. Vždyť prostředí iPhonu je prakticky čtyři roky staré.

V jednoduchosti je síla

Příjemně překvapeni jsme byli rychlostí systému a vcelku snadno jsme si zvykli na jeho logiku ovládání. Titulní obrazovka s libovolně uspořádatelnými panely je jakousi obdobou dnešních home obrazovek s widgety. Jenže zatímco třeba Android telefony dovedou mít úvodní obrazovku o rozloze menší knihy a na ní hromadu barevných widgetů téměř bez ladu a skladu, Microsoft udělal na své základní ploše zcela jasný pořádek. Dva sloupce, jednoduché čtverečky nebo obdélníky, sem tam oživení obrázkem či fotografií. Obdélníky nejen že slouží jako widgety se zobrazením některých aktuálních informací, ale zároveň jde o zkratky ke spuštění odpovídající aplikace. V neposlední řadě pak tato pole plní také funkci upozorňovací.

Tři základní úrovně systému - úvodní obrazovka, seznam aplikací a hub

Druhá úroveň menu je snad ještě jednodušší než ta první. Tentokrát žádné ikonky a jejich nekonečné přeskládávání, pod šipkou vpravo v horním rohu úvodní obrazovky se skrývá abecední seznam všech nainstalovaných aplikací. Vzhledem k opravdu plynulému skrolování není problém dohledat kýžený program velmi svižně.

Hub hudby a videa

Systém obsahuje i jakousi třetí rovinu, kterou tvoří takzvané Huby. V našem případě nefungoval Xbox hub a také samotné Windows Marketplace. Vyzkoušet jsme tak mohli jen hub Music + Videos a People. Mediální hub nabídne minimálně tak komfortní práci s multimédii jako iPhone.

Propojení skrz naskrz

Telefon je schopen se skrz tento hub spojit třeba s fotogalerií na vašem Facebook účtu, ty jsou pak dostupné i z telefonu. To je docela chytré, jenže se tato možnost nedá samostatně vypnout. Pokud jednoduše do telefonu zadáte svůj Facebook účet (mimochodem, pro práci s ním tu není žádná samostatná aplikace), telefon si z něj vezme všechna data, která mu k něčemu jsou a roztřídí je sám od sebe. Líbí se nám drobná vychytávka u fotoaparátu. Po vyfocení snímek odjede jakoby za levý okraj obrazovky a pokud jej odtud "vytáhnete", vstoupíte automaticky do fotogalerie.

S Facebookem dovedou být Windows Phone 7 doslova "jedno tělo, jedna duše"

S Facebookem může být nerozlučitelně propojený i hub People, který soustředí všechny kontakty a dění kolem nich. Data si může kromě Facebooku tahat z Gmailu, Windows Live, Exchange serveru nebo Yahoo! Mail. Možností jsou i další e-mailové účty, pak je ale otázkou, co z nich kromě samotných mailů bude systém schopen získat. Zajímavé je, že zatímco u Facebooku si vlastně nemůžete vybrat, co z něj bude telefon tahat, u mailových účtu to možné je.

Maximální jednoduchost v grafice i ovládání

Práce s People hubem bude něco, na co si asi budeme muset trochu zvykat. Vyhledávání kontaktů ale funguje celkem snadno. Co ale funguje opravdu podivně, je hledání samotné. Po stisku patřičné klávesy pod displejem se totiž většinou spustí vyhledávač Bing s tím, že se telefon snaží automaticky připojit k internetu. To mu ale v některých našich případech, vzhledem k neaktivní telefonní části, nešlo. Takže se objevila chybová hláška. Bing tak v tomto případě není opravdu vůbec dobré řešení pro offline hledání v telefonu. Zástupci Microsoftu jsme ale byli ujištěni, že v tomto směru dojde u finálních verzí k nápravě. Po stisku hledacího tlačítka se tak častěji objeví jen vyhledávací pole v dané aplikaci. Uvidíme, jak se Microsoftu povede toto chování sladit s očekáváním uživatelů.

Kancelářský komplet

Líbí se nám práce s emaily a SMS. Mailová aplikace stejně jako celý systém dokazuje, že ačkoli se strohá grafika nemusí líbit, je velmi přehledná a účelná. K pohodlné práci přispívá i vcelku velký a dobře čitelný font písma. Jasným důkazem přehlednosti grafiky je třeba kalendář.

Emailová aplikace je jednoduchá a účelná

Zpět ale ke zprávám. Trochu rozpačití jsme byli z virtuální klávesnice, která je po vzoru iPhonu možná až příliš strohá. Má také trochu neobvyklé uspořádání kláves, které vlastně nevyužívá plně celou plochu. Možná je to o něco přehlednější, ale v dnešní konkurenci poněkud neobvyklé a tak chce psaní na klávesnici trochu času, abychom si na ni zvykli. Uvidíme, jak se nám na ni bude psát při dlouhodobějším používání.

Internetový prohlížeč se může kvalitou vykreslování stránek a svou rychlostí směle měřit se současnou špičkou. Nakolik bude nevýhodou absence podpory Flashe nebo HTML5, ale ukáže až delší praxe. Zatím jsme však žádné potíže nezaznamenali. Velmi kvalitně je provedena práce s kancelářskými dokumenty. Telefon umí standardně pracovat s dokumenty OneNote, Word, Excel i PowerPoint, velmi lákavou volbou pro firemní klientelu je možnost spolupráce se SharePoint serverem.

Internetový prohlížeč má nesporné kvality

Word, Excel i PowerPoint dokumenty lze přímo v telefonu vytvářet, což bude jedna ze zajímavých konkurenčních výhod nových Windows. Systém logicky jako jediný nabídne oficiální kancelářský balík Office 2010 a Microsoft garantuje 100% kompatibilitu.

Kancelářský balík bude velkou konkurenční výhodou

Závěrem nesmíme zapomenout popsat, jak napříč Windows Phone 7 funguje systém různých voleb a kontextových menu. V tomto případě jsou nová Windows někde napůl cesty mezi iPhonem a Androidem. Ten často volby tají a uživatel je objeví až po zmáčknutí klávesy menu. Taková klávesa ale u Windows není, případné volby tak najde uživatel ve spodním řádku v průhledném pruhu.

Volby a podmenu se často skrývají v pruhu vespodu obrazovky

Některé volby reprezentují drobné ikony, v pravém rohu jsou pak tři nenápadné tečky. Po klepnutí na ně se objeví celé menu voleb i s popisem ikon, nebo klasické kontextové menu. Právě to vnáší do ovládání trochu zmatků, ale vlastně o něco méně než u Androidu. V některých situacích také uživatel objeví volby po podržení prstu na patřiční položce, třeba v e-mailové aplikaci jsou možnosti interakce s danou položkou odkryty po klepnutí na její levý okraj. To je chování, které v různých podobách najdeme jak u Androidu tak u iPhonu.

Moderní konkurence

Nová Windows Phone 7 se nám po uživatelské stránce opravdu velmi líbí. Jistě, systém bude mít alespoň z počátku i řadu nevýhod (třeba chybějící copy-paste nebo nemožnost multitaskingu pro aplikace třetích stran), ale vcelku jde o moderní a velmi dobře použitelný systém, který se může směle postavit současné konkurenci. Microsoft odvedl při návrhu Windows Phone 7 a jejich logiky opravdu velmi dobrou práci a celkově z toho bude profitovat zákazník. Současným moderním systémům totiž rázem přibude silný konkurent a tak bude opět o něco více možností voleb. Která z nich je (nebo bude) ta nejlepší, to si musí rozhodnout každý sám pro sebe.