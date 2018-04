Testovali jsme Paegas ClickBox Easy

Nová služba Paegasu, které jsme se v minulých dnech věnovali například zde, se jmenuje Click. Funguje od 2. listopadu a pokud se rozhodnete Click využívat, naleznete jej na této adrese. Služba Click se dělí na několik částí. Zde je tedy malé shrnutí.

ClickBox je elektronická schránka, kde se ukládají všechny příchozí hlasové, faxové a e-mailové zprávy. Máte tak vše pohromadě a vyzvednutí zpráv můžete provést prostřednictvím mobilního telefonu, internetu nebo skrze WAP prohlížeč. Velikost schránky je 20 MB. Pro snadnou orientaci je k dispozici grafický ukazatel zaplnění schránky. Služba je určena pouze pro zákazníky s měsíčním tarifem.

ClickBox Easy je jakousi jednodušší variantou Click boxu, určenou pro předplacené karty - Twist (mohou ji však využívat i zákazníci s měsíčním tarifem). Jde v podstatě o freemail, neboli e-mailovou schránku, nahrazující a rozšiřující službu Paegas E-mail. Velikost schránky čítá 10 MB a taktéž máte k dispozici grafický ukazatel jejího zaplnění.

ClickProfil nabízí prostřednictvím internetu kompletní správu služeb Paegasu. Díky ClickProfilu si můžete snadno změnit např. váš tarif nebo si nechat zavést zasílání podrobného výpisu - zkrátka umožní vám provádět změny, kvůli kterým jste byli doteď odsouzeni pouze k volání na infolinku.

Click WAP - umožňuje, jak již sám název napovídá, uživatelům sítě Paegas (s WAPovým telefonem) jednoduchý přístup k internetovým stránkám. Paegas WAP umí v podstatě totéž, co internetový prohlížeč na vašem PC, je však optimalizován pro běh na mobilních telefonech.

Click SMS - aplikace, díky níž můžete zdarma odeslat SMS na libovolné Paegas číslo. Jste přitom omezeni maximální délkou zprávy, která je 777 znaků (zprávy jsou rozděleny na standardní délku SMS po 160 znacích) a časovým limitem - 120 sekund na jednu zprávu.

Zkušenosti a poznatky

Jelikož nám jako první přišla pod ruku Twist karta, neváhali jsme a ihned se chopili testování ClickBoxu Easy. Jako základní krok je potřeba se zaregistrovat. To se provádí na výše uvedené adrese nebo zde. Jako první krok registrace je zadání vašeho telefonního čísla a bezpečnostního kódu PUK2 (stačí první čtyři číslice), který zjistíte zavoláním na infolinku Paegas. Následně budete seznámeni s Podmínkami poskytování služby. Dále si zvolíte vaše osobní uživatelské jméno (které musí obsahovat minimálně čtyři znaky, z toho alespoň jedno písmeno) a přístupové heslo (alespoň šest číslic). K ověření toto heslo ještě jednou potvrďte. Zadejte text vaší e-mailové adresy (např. jméno.příjmení@click.cz). Poté získáte novou e-mailovou adresu ve tvaru "text@click.cz", která nahradí vaši současnou adresu "text@sms.paegas.cz". Následuje vyplnění vašich osobních dat (jméno, příjmení, adresa). Jako poslední krok vyberte požadované služby (v našem případě tedy ClickBox Easy). Click SMS a Click WAP jsou aktivovány automaticky. Tím registrace končí.

Práce se systémem

Pro přihlášení stačí zadat na úvodní stránce vaše uživatelské jméno a heslo. Pak se zvolením požadované položky (tedy opět ClickBox Easy) dostanete do menu pošty, kde se vám zobrazí hlavní nabídky, obsahující položky jako čtení zpráv, smazání zpráv, odeslání nové, adresář ap. Formulář na odeslání zprávy nové se od ostatních systémů elektronických pošt neliší. Má v nabídce: důležitost, adresa příjemce (e-mail), kopie (CC), tajná kopie (BCC), předmět, přílohy, text.

Nastavení

Nastavení vaší e-mailové schránky si však také můžete měnit. Zvolte "Nastavení" a vyberte si, chcete-li změnit osobní údaje (uživatelské jméno, heslo, jméno, adresu a podobně) nebo nastavení služeb (ClickBox, ClickBox Easy, ClickProfil).

Ale

Základní úskalí spočívá v tom, že celá služba jaksi nefunguje. Alespoň zdaleka ne tak, jak by měla. Nejprve trvalo několik hodin (cca 3 hodiny), než se mi podařilo uskutečnit registraci. Po následném odeslání a přijmutí jedné zprávy celý systém zkolaboval s tím, že v provozu bude opět během jedné hodiny. Pokus jsem opakoval za hodinu... za dvě... za tři... dokonce i následujícího dne... ovšem se stejným výsledkem - neúspěšně. Na infolince tvrdí, že služba je dočasně nedostupná, což je dost relativní pojem. A nám tedy nezbývá, než čekat a doufat, že tato služba začne fungovat co nejdříve.

Je pravdou, že Paegas Click se nachází teprve v začátcích, tudíž s podobnými problémy se dá počítat. Ovšem nemělo by to trvat příliš dlouho. Trpělivost sice růže přináší, ale čas v těchto případech není zrovna tím nejlepším lékařem. Click je bezpochyby užitečnou a velmi praktickou službou. Byla by škoda ji takhle zbytečně pohřbít.