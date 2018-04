Testovací telefony Sagem - tajemství odhaleno

Sagem OT96MGPRS Specifikace • Inter-Layer messages • GSM Acknowledged mode messages Layer 2 • GSM Layer 3 messages • GPRS RLC/MAC messages • GPRS GMM/SM messages (only available with OT 96MGPRS) QoS Indicators • DSC • RLT counter • Retransmitted RLC Block Rate • RLC/MAC Real Time data throughputs • FER • EFR State • DTX State • RLP Report • Handover Counter Layer state and measurement information messages • Layer 1 information • RR information • MM information • MAC information • RLC information A/U bit Donwlink Coding scheme Uplink Coding scheme Open/Close bit • LLC information A/U Bit Ciphering algorithm • GMM information • SM information • SNDCP information • Service State Forcing messages • Forcing a BCCH in Idle mode • Forcing a Handover • Suppressing a handover • Modify cell barring access list • Overriding Path Loss • Power classes forcing • Full Rate forcing • Frequency band forcing • Localisation Updating forcing • Modifying L3 Uplink frames • Setting RF • Cell reselection forcing • Suppressing cell reselection • MS class for multislot capability forcing • Coding Scheme forcing Mobile Information messages • Product name • IMEI of the mobile • Software version • Serial link trace protocol version Control messages • Serial link mode setting • OTR mode Setting • Save the mobile configuration • Restore the default mobile configuration