Tester ISDN pro běžné použití

Instalace přípojky ISDN neznamená jen kabeláž, vhodné síťové zakončení a přechod dvoudrátu na čtyřdrát. Jednotlivé komponenty totiž musí vytvářet plně funkční celek spolu se samotným vedením ke státní ústředně, přičemž z hlediska zákazníka je absurdní, aby testování trvalo zbytečně dlouho. Stejně tak příslušní technici musí mít k dispozici tester, s nimž zjistí dostupnost všech funkcí, odhalí místo případné chyby a spolehlivost dané linky. Pochopitelně důležitým hlediskem je i cena. Právě tyto požadavky měli na zřeteli vývojáři nejjednoduššího ISDN testeru společnosti Wavetek Wandel Goltermann.

Představovaný přístroj svým vzhledem připomíná rozměrné telefonní sluchátko opatřené dvouřádkovým displejem. Jeho spodní část slouží k připojení rozhraní, volitelně S0 resp. U0, v místech reproduktoru pak najdete akumulátor spolu s konektorem pro sériovou komunikaci s PC. Vše je podřízeno funkčnosti a snadné obsluze, což zajisté uvítáte při instalaci koncových zařízení či samotné základní přípojky. Po krátkém nabootování se pokusí s přednastavenými parametry připojit do sítě (mód TE) a pustí vás do poměrně přehledného menu. Ovládání sice působí zprvu trochu nezvykle, neboť pro opuštění používáte klávesu "Clr", namísto logičtějšího "No", ale jinak svým pojetím je natolik promyšlené, že vůbec nemusíte nahlížet do přiloženého manuálu. Všechna nastavení testů jsou pěkně pohromadě umístěna ve větvi konfigurace, což s sebou také přináší jen výhody.

Analyzování a simulace

K dispozici jsou dva základní režimy, z nichž první spočívá v simulaci terminálu, jinými slovy koncového zařízení. Právě ten se využívá při instalaci nové přípojky. Jeho nejzákladnější funkcí je testování dostupnosti všech služeb, tzn. přenosu hlasu, dat, faxu G3, faxu G4, apod. Hned po ní následuje zkouška doplňkových funkcí typu identifikace (CLIP, CLIR, COLP, COLR), subadresování, účtování, apod., čímž je kompletně ověřena dostupnost všech podporovaných služeb. Pochopitelně, že máte možnost si vybrat, které konkrétně chcete testovat, neboť nemá smysl prověřovat ty, které stejně operátor nenabízí. Velmi užitečnou věcí se mi jevilo nastavení "free of charge", kdy budete platit jen minumum hovorů. Přístroj totiž čeká pouze na vyzváněcí tón, a pokud se do té doby podaří službu vyzkoušet, spojení ukončí.

Především při problémech s přípojkou resp. s určitou trasou přichází do úvahy další úroveň testování nazvaná BERT (Bit Error Rate Test), která spočívá v analyzování chybovosti. Při prověřování přípojky samotné stačí tzv. self-call mód, kdy přístroj volá sám sobě (využití obou B kanálů) a při každé nesrovnalosti hlasitým pípnutím ohlásí chybu. Nestačí-li tento druh testu popř. je-li třeba vyzkoušet určitou trasu, přichází do úvahy využití dvou testerů, pochopitelně od stejného výrobce, kdy jeden z nich vytváří smyčku. Tímto způsobem se tedy dá zjistit přibližné místo závady. Jako určité zpestření působí možnost manuálního vložení chyby, kdy zároveň otestujete funkčnost testeru.

Druhým režimem je simulace síťového zakončení NT, vhodného při testování koncových zařízení. Vzhledem k tomu, že tester nezajišťuje napájení, je nutné ho připojovat vždy přes pobočkovou ústřednu. Ostatně máte-li k dispozici testery dva, můžete kompletně vyzkoušet schopnosti PbÚ. Jeden použijete místo koncového zařízení, druhý jako státní linku a snadno ověříte možnosti vašeho komunikačního systému. Jenom pro zajímavost dodávám, že testery WWG lze použít i mimo Evropu, kde je používán protokol EDSS-1, neboť jich podporuje podstatně více-Q.SIG, Q.931, 1TR6, 1TR67, EDSS-CH, VN3/VN4/VN6, ...

Poslední možností je testování u nás nedostupné služby X.25 v D kanálu. Přístroj uskuteční spojení, ať už sám s využítím obou B kanálů či prostřednictvím smyčky (druhý tester), analyzuje kvalitu přijmutých rámců a nakonec určí, zda-li je možné, lépe řečeno bezpečné, tuto službu využívat. Je totiž především určena pro platební terminály.

Skutečným profesionálům je pak určena možnost detailní analýzy příchozích rámců, která se díky absenci vnitřní paměti, pominu-li 6-ti místný telefonní seznam, realizuje prostřednictvím počítače. V unifikovaném prostředí pro všechny ISDN testery společnosti pak máte možnost přehledného zobrazení skutečně všech činností probíhajících na zkoušené lince-kupříkladu kdy přišel U-rámec, S-rámec, vyzvánění, TEI, ... Při vývoji nových zařízení věc zcela nepostradatelná.

Výborný poměr výkon/cena

Představovaný ISDN tester WWG IBT-5 se vyznačuje neobyčejně dobrým poměrem výkon/cena. Za 965 EUR v maximální výbavě získáte přístroj ve většině případů plně dostačující všem uživatelským přáním. Zkombinováním s počítačem navíc najde své využití i při vývoji nových zařízení. Jeho neoddiskutovatelnou výhodou je maximální mobilita. Ač to nevypadá, cca. půlkilové sluchátko zvládne od uskutečnění hovoru po podrobnou analýzu a přitom se dá snadno přenášet v dodávané brašně.

Děkujeme společnosti Telekomunikační Montáže Praha a.s. za zapůjčení přístroje.