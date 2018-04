Těšte se na domácí mazlíčky. Budou v mobilu.

Poté, co společnost Motorola tuzemským operátorům nabídla mobilní verzi hry Chcete být milionářem?, oznámila také intenzivní přípravu dalších projektů v oblasti mobilní zábavy. Tentokrát chce přinést hry s tématikou domácích mazlíčků a umělého života. Hry budou spotřebitelé hrát na datových zařízeních připojených k sítím 2, 5. (GPRS) a 3. (UMTS) generace, které umožňují permanentní virtuální připojení, díky nimž může být uživatel neustále připojen k PAL serveru a tím i ke svému virtuálnímu mazlíčkovi. Operátoři by je mohli zákazníkům nabídnout ještě do konce letošního roku, případně v průběhu roku příštího. Na prvním projektu nazvanémspolupracuje Motorola se společností Creature Labs. Hra začíná narozením virtuálního zvířátka(mořské opičky) a hráč pak musí zvířátko provázet různými stádii jeho života. Hra je uložena na serveru připojeném k mobilní síti operátora, nikoli v zařízení uživatele. Je tedy stále aktivní a uživatel se může periodicky připojovat k síti, aby zjistil, jak se jeho mořským opičkám daří.

Pod názvem Virtual Pet se skrývá elektronický pejsek, kterého Motorola připravuje společně s německým T-Mobilem. Princip je v podstatě stejný jako v případě mořské opičky, jen na hráči samotném záleží, jak se pejskovi v životě povede. Virtuální zvíře má při tom celkem tři fáze života: čtyři dny je štěnětem, dospělým psem šest dnů a další čtyři dny trvá stáří. Pokud se uživateli podaří udržet pejska naživu po celou dobu, postoupí do další fáze s odlišnými vlastnostmi. Její konkrétní podoba zatím ale známá není.

Je patrné, že obě připravované hry směřují především k nižším věkovým skupinám populace. Další projekty, které by měly oslovit také ostatní cílové skupiny, jsou podle oficiálního stanoviska společnosti Motorola ve stádiu plánování.