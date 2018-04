Těšte se na 26 GHz!

Společnost BroadNet Czech s.r.o. podala v září tohoto roku Českému telekomunikačnímu úřadu žádost o přidělení kmitočtových bloků v pásmu 26 GHz. Udělení licence umožní BroadNetu vybudovat v ČR síť pro širokopásmové telekomunikační služby. Jejich spektrum bude zahrnovat mimo jiné vysokorychlostní přístup k Internetu, přenos multimediálních dat, videokonferencí a v budoucnosti také veřejné hlasové služby. Do vybudování potřebné infrastruktury investuje BroadNet v průběhu příštích deseti let minimálně 1,8 miliardy Kč. Připojení koncových účastníků bude zajištěno pevným rádiovým spojením v přiděleném pásmu. To dává nové možnosti těm uživatelům telekomunikačních služeb, kteří si dosud nemohli dovolit vybudování širokopásmového spojení tradičním způsobem - kabelem či optickými vlákny. BroadNet se chce zaměřit na poskytování služeb především malým a středním podnikům, kterým umožní rychlé připojení k internetu a tím vytvoří předpoklady pro další rozvoj elektronického obchodování. Od ledna 2001 hodlá BroadNet nabízet také hlasové služby a ISDN pro širokou veřejnost.

V případě, že BroadNet obdrží příslušnou licenci (což předpokládá v lednu příštího roku), začne do šesti měsíců poskytovat své služby v Praze, během jednoho roku pak chce pokrýt Brno, Plzeň a Ostravu. Během tří let by její služby měly být dostupné ve většině českých měst nad 50 tisíc obyvatel.

BroadNet byl založen v roce 1998 jako reakce na postupující liberalizaci telekomunikací v Evropě a také na rychlý rozvoj používání internetu. Do dnešního dne požádala společnost o udělení příslušných provozních licencí v řadě zemí Evropy. Například v Německu tak již svými službami může pokrýt zhruba 35 miliónů obyvatel a v nejbližších dnech očekává přidělení celostátní licence v Portugalsku. Pro kvalitní technologické zajištění svých projektů uzavřel BroadNet strategickou alianci s Lucent Technologies.Většinovým vlastníkem firmy je společnost Comcast, která je třetím největším provozovatelem kabelové televize v USA a má více než 8 miliónů předplatitelů. O významu a perspektivách společnosti možná ještě lépe vypovídá solidní majetková účast Microsoftu a AT&T.

Technické zajištění

Pro připojení jednotlivých uživatelů sítě BroadNet bude využita technologie FWPMA (Fixed Wireless Point to Multipoint Access). Ta je založena na síti základnových stanic, pokrývajících cílové území rádiovým signálem. Každá stanice má dosah okolo 3 km a jednotlivým uživatelům umožňuje připojení s přenosovou kapacitou až 2 Mb/s. Dodavatelem technologie bude společnost Lucent Technologies, která je hlavním partnerem BroadNetu pro budování sítí ve všech evropských zemích.

Systém přenosu dat k uživateli je založen na ATM (Asynchronous Transfer Mode) a umožňuje dynamické přidělování přenosového pásma jednotlivým uživatelům (bandwidth-on-demand). Každý tak má zaručenu minimální rychlost připojení, která ale vzroste, pokud svou kapacitu právě nevyužívají ostatní účastníci sítě.

Komunikační síť BroadNet plně využívá architekturu IP (Internet Protocol), která postupně nahrazuje (a v budoucnosti plně nahradí) tradiční telekomunikační řešení. Síť BroadNet je tedy již nyní plně připravena na budoucnost.

Integrální součástí komunikační sítě je zajištění kvality služeb (Quality of Service), takže každý zákazník má zaručeny parametry služby (jako např. minimální přenosová rychlost), jejichž dodržení lze i zpětně kontrolovat.

Plánované služby



datové služby

pronájem okruhů

poskytování přístupu k Internetu

voice over IP

videokonference

virtuální privátní sítě

služby pro elektronický obchod

Pro uzavřené skupiny uživatelů budou od počátku k dispozici analogové hlasové služby, které budou po ukončení monopolu dostupné také široké veřejnosti.

Obchodní politika

V souvislosti s orientací společnosti na malé a střední firmy bude samozřejmě velmi důležitá její cenová politika. Konkrétní cenové údaje jsme se samozřejmě nedozvěděli, ale BroadNet údajně postupuje tak, že jeho nabídka je o 10 až 15% nižší, než je v dané oblasti zvykem. Své aktivity i síť chce společnost rozvíjet především podle vývoje zájmu zákazníků. Se zájmem a možnostmi zákazníků je spojena i další předsevzetí firmy, že klienti si nebudou muset kupovat větší kapacitu než skutečně potřebují.