Velký displej a elegantní zpracování za pár peněz. Test Zopo Color F2

Většina smartphonů Zopo patří k cenově dostupným kouskům, za vysokými výkony se příliš výrobce nežene, byť i v této oblasti najdeme určité výjimky. Jenže topmodel Speed 8 je spíš exotická rarita, jeho dostupnější kusy jsou u uživatelů mnohem oblíbenější. A jedním z těch populárních se může stát i nový kousek nazvaný Color F2.

Ten uživatelům přináší velký 5,5palcový displej a solidní výbavu, ve které nechybí řada užitečných a moderních funkcí. Není mnoho chytrých telefonů, které by za zhruba 3 000 nabídly velký displej, čtečku otisků prstů, ovládání gesty, LTE a další vymoženosti. Color F2 k nim však patří a navíc k tomu přidává překvapivě solidní zpracování s kovovým rámečkem.

Obyčejná levná Čína?

Levná ano, ale obyčejná rozhodně ne. Za danou cenu (3 190 korun) totiž nabízí tento chytrý telefon překvapivě hodně muziky a výrobce nikde zbytečně nešetřil. Tohle jednoduše není smartphone, který by musel dělat velké kompromisy ve výbavě, i když samozřejmě drobné ústupky tu jsou. Ale nenáročný uživatel bude spokojen a i ten trochu náročnější může být překvapen, co všechno Color F2 zvládá.

Jaká je tedy ta výbava?

Plusy a minusy Proč koupit? lákavá cena

dobrá výbava

čtečka otisků

velký displej

dostatek paměti

Proč nekoupit? podprůměrný fotoaparát

občasné zpomalení

podprůměrná výdrž baterie Kdy? V prodeji Za kolik? 3 190 Kč

Inu, základem je levný čtyřjádrový procesor MediaTek a 1 GB RAM paměti, což znamená, že Color F2 není kdovíjak výkonný smartphone. Tak je k němu potřeba přistupovat, některé věci, jako třeba spouštění určitých aplikací, si tu prostě žádají svůj čas. Ale zbytek vypadá velmi lákavě. Vnitřní paměť má kapacitu slušných 16 GB a k tomu je tu slot na microSD kartu – samostatný. Telefon je totiž také dvousimkový, ale každá SIM tu má vlastní slot, stejně jako paměťová karta. Zopo tedy nesáhlo po populárním duálním slotu, kde si musí uživatel vybrat, zda chce druhou SIM nebo více paměti. A udělalo dobře, tohle je praktické řešení. Ve výbavě nechybí podpora LTE sítí (podpora frekvenci 800, 1 800, 2100 a 2 600 MHz), je tu čtečka otisků prstů na zádech. Hlavní fotoaparát je osmimegapixelový, čelní dvoumegapixelový s vlastním diodovým bleskem. To vše věru nevypadá špatně.

Jiná než praktická řešení?

Color F2 jich je docela plný, ale někdy jsou tato praktická řešení trochu protichůdná. Tak třeba čtečka otisků prstů funguje výborně a svižně, dá se hezky nahmatat a samozřejmě po dotyku odemkne telefon. Jenže pokud ji takto uživatel používá, nedají se ke spuštění vybraných aplikací použít rychlá gesta, která může uživatel „načmárat“ na displej zamčeného telefonu. Funguje tak jen dvojité klepnutí pro probuzení telefonu, díky kterému lze například snadno zkontrolovat notifikace. Ale napsáním písmene C se již fotoaparát nespustí, protože telefon zažádá o odemčení pomocí otisku a v této cestě se pak žádost o spuštění foťáku ztratí. Přitom ze zamykací obrazovky lze fotoaparát spustit ikonou v pravém dolním rohu i bez odemčení.

Další zdánlivě velmi chytrou funkcí je Turbo stahování, které lze zapnout v menu. Telefon pak stahuje veškerá data jak přes wi-fi, tak síť operátora. To urychlí třeba aktualizace množství aplikací. Jenže zároveň to uživatele připraví o data z jeho datového balíčku, takže v našich končinách to není zrovna moc praktické řešení, obzvlášť ne pro cílovou skupinu tohoto telefonu, která jistě bude chtít na datech šetřit.

Uživatel si může v menu například nastavit barevné podání a další vlastnosti displeje, na druhou stranu automatická regulace podsvícení tu funguje trochu letargicky.

Jaký je ten displej?

Na obecné poměry chytrých telefonů spíš průměrný, na danou cenovou kategorii ovšem výborný. 5,5palcový panel má rozlišení HD, tedy 1 280 x 720 pixelů a používá IPS technologii. Barvy jsou tedy příjemně věrné, na dané úhlopříčce sice nemůžeme mluvit o kdovíjak jemném zobrazení, ale obecně vzato displej stačí. Krom pomalých reakcí automatického podsvícení nemáme vzhledem k ceně žádné další zásadní výtky.

Dobré zpracování?

U takto levného smartphonu by možná nikdo nečekal použití kovu, ale je to tak. Tělo Zopo F2 má kovový rámeček, který, byť není tak precizně proveden, jako u mnohem dražších smartphonů, dodává tomuto kousku na eleganci. Kov imituje i zadní kryt, který může mít některou z řady barev a vypadá, jako by byl kartáčovaný. Je to ale obyčejný kousek plastu, kryt je navíc snímatelný, pod ním se nachází sloty na SIM karty i na paměťovku a také je tu klasická vyjímatelná baterie.

Zpracování je solidní, z telefonu rozhodně nemáme laciný pocit, ale že se muselo v konstrukci trochu šetřit, je samozřejmě znát. Nemůžeme tu očekávat prémiové slícování nebo perfektní pevnost materiálů. Onen kovový rámeček je tu opravdu spíš na efekt, než aby přispíval pevnosti konstrukce telefonu. Telefon není z tohoto ohledu skálopevný a při tlaku se trochu prohýbá. Takže pozor na nošení v zadní kapse kalhot. Nikde ovšem nic nevrže a Zopo Color F2 působí velmi solidním dojmem.

Baterie: ve velkém těle slušná kapacita?

Tady přináší Zopo Color F2 trochu zklamání. Ačkoli to opravdu je solidně velký kousek (153 x 77,8 x 8,5 mm), tak zrovna baterie tu příliš místa nedostala. Její velikost tak odpovídá klidně smartphonu s pětipalcovou úhlopříčkou a kapacita je 2 300 mAh. To není málo, ale ani moc. Běžnému uživateli to bude stačit, někdy bohatě i na dva dny fungování na jedno nabití, což je dáno tím, že hardware telefonu zrovna není moc náročný a uživatele zásadně neponouká k tomu, aby s telefonem neustále něco dělal. Na druhou stranu při intenzivní zátěži není problém Color F2 vybít za necelý den, tady trochu výrobce promarnil šanci. Někde se prostě šetřit muselo.

A co fotoaparát?

U fotoaparátů dnes jde daleko více o celkovou kvalitu optiky a zpracovatelských algoritmů než o rozlišení snímače. Dokazují to špičkové fotomobily s dvanáctimegapixelovými čipy. Z tohoto pohledu by osm megapixelů Zopa Color F2 bylo jistě dostačujících. Jenže světelnost optiky f/2.8 ukazuje, že i tady se muselo šetřit a že Color F2 nebude kdovíjak vynikající fotomobil.

V praxi vypadají dobře snímky pořízené za dobrého denního světla, jakmile se trochu sešeří, fotoaparát začne podávat zhoršené výkony. Situace se komplikuje i tím, že foťák samotný je docela pomalý a trvá mu, než zaostří a pořídí snímek. V podzimním podvečerním šeru tak snadno uživateli může požadovaná momentka uniknout. S tím je nutné počítat, fotoaparát je vhodný spíše na focení statických scén, dovádějící děti asi nezachytí podle představ fotografa. V dobrém světle a vhodné scéně však Color F2 vytvoří solidní fotky, které se jistě budou vyjímat na sociálních sítích.

Zklamáním je ovšem čelní foťák F2, který rozesmutní všechny příznivce selfie fotografií. I tady je světelnost f/2.8 a čelní blesk zrovna moc nepomáhá. V kombinaci s přeci jen nízkým dvoumegapixelovým rozlišením to pak znamená, že selfie za nic nestojí.

Ještě nějaké poznatky?

Color F2 má netradičně umístěný microUSB konektor na horní straně telefonu, to může komplikovat použití třeba v některých nabíječkách nebo držácích do auta. Co se operačního systému týče, je tu nepříliš upravovaný Android 6.0, který funguje příjemně svižně, ale někdy si přeci jen musí uživatel trochu počkat. Toť asi vše.

Mám si ho pořídit?

Pokud patříte k méně náročným uživatelům a nechcete za nový smartphone zbytečně utrácet, Zopo Color F2 je velmi zajímavou alternativou. Alespoň pro ty, kdo touží po telefonu s pořádnou úhlopříčkou displeje. Color F2 sice není kdovíjaký špičkový smartphone, ale sloužit dovede překvapivě dobře. Daní za jeho nízkou cenu nejsou zásadní ústupky ve výbavě, ale pravda, nadšení fotografové nebo ti, kdo hledají smartphone s pořádnou výdrží baterie, se musí poohlédnout jinde (a připravit si jistě víc peněz).

V dané kombinaci výbavy a velikosti displeje je Color F2 v současnosti nejspíš nejvýhodnějším kouskem na trhu. Třeba velký Alcatel Pixi 4 (6) se šestipalcovým displejem stojí o necelé dvě stovky méně, ale má pouze qHD rozlišení, chybí mu LTE a má i méně paměti. Takový Coolpad Modena 2, který nabídne více RAM, zase stojí rovné čtyři tisíce korun a přitom mu chybí čtečka otisků. Trochu dražší než Zopo je i Alcatel Pop 4 Plus (5,5 palce, 1,5 GB RAM, LTE, ale opět bez čtečky), vyjde na 3 799 korun.

A chtít podobnou výbavu po značkových výrobcích znamená pak sahat do kapsy opravdu podstatně hlouběji. Třeba takový starší Honor 4X s výkonnějším procesorem i baterií a lepším foťákem, ale méně pamětí a starým Androidem, stojí 4 500 korun. A to Honor od Huawei patří mezi „značkovými“ výrobci mezi přeborníky v poměru výkon/cena.