Výborný „čínský zázrak“ s jednou velkou mouchou. Test Xiaomi Mi4i

Xiaomi se tlačí mezi největší výrobce smartphonů světa a docela se mu to daří. V podstatě mění trh, jeho agresivní cenové politice nedokážou mnohé zavedené značky na čínském trhu konkurovat. Xiaomi se přezdívá čínský mobilní zázrak nebo čínská kometa.

V Česku ovšem můžeme stále lamentovat nad tím, že se tu tyto telefony neprodávají oficiální cestou a musíme spoléhat na různé distributory a jejich schopnost modely do ČR přivézt. Nicméně způsob dostupnosti kvality Xiaomi Mi4i nijak nesnižuje.

Plusy a mínusy Proč koupit? kompaktní rozměry

výborné zpracování

dobrý výkon

dobrá výdrž baterie

Proč nekoupit? omezená podpora LTE Kdy? V prodeji Za kolik? 8 000 Kč

Je to smartphone, jakých není na trhu mnoho. Pětipalcová úhlopříčka se totiž dnes mnohým zdá vlastně malá, ale je stále dost uživatelů, kteří větší telefon nechtějí, ale zároveň požadují vysoký výkon. Mi4i to splní a navíc nebude stát moc peněz, vyjde na méně než osm tisíc korun.

Co je to zač?

Xiaomi Mi4i je kompaktní smartphone, který není, jak by mohlo označení napovídat, nástupcem modelu Mi4. Je to svébytný kousek, který má trochu jinou výbavu a klade důraz právě na menší rozměry. Výkonu má dostatek, ale nepatří na absolutní špičku, v praxi však bude uživatelům vyhovovat.

Pro koho je určen?

Pro ty, kdo chtějí výkonný smartphone, ale nemají rádi přerostlé telefony, které jsou dnes tak v módě. Přímých soupeřů moc nemá. Většinou se rekrutují z řad starších smartphonů zavedených značek, ani další mladá čínská konkurence této kategorii nevěnuje tolik pozornosti.

Jak malý tedy je?

Na smartphone s pětipalcovým displejem docela dost. Rozměry jsou 138,1 x 69,6 x 7,8 mm. Najdeme sice menší telefony, třeba takový loňský Huawei Ascend P7 je tenčí a užší, na výšku měří o necelé dva milimetry navíc. Ale Mi4i padne díky polykarbonátovému tělu výborně do ruky a jednoduchými tvary trochu klame, působí ještě menším dojmem. Kdo bude chtít ještě menší telefon s výbornou výbavou, moc jiných možností nemá. Musí se dívat po modelech Xperia Compact od Sony, ty jsou však výrazně dražší.

Vypadá trochu plastově, jaké je zpracování?

Plastový tento telefon je, ale to nelze brát v negativním smyslu slova. Polykarbonátové nerozebíratelné tělo je velmi pevné a působí i přes relativně subtilní rozměry bytelným dojmem. Slícování je parádní a takový stisk bočních ovládacích tlačítek, jaký má Mi4i, mohou ostatní smartphony jen závidět.

Co je v tom tedy za hardware?

Xiaomi Mi4i je poháněno procesorem Qualcomm Snapdragon 615, který dostalo třeba i inovované HTC One M8s. To je mu možná ze soupeřů hodně blízko, jen je výrazně větší. Ale výbava je podobná i třeba v případě fotoaparátu, který má shodně 13 megapixelů. Mi4i má standardní 2 GB RAM a vnitřní paměti má 16 GB. To je ovšem trochu potíž, protože ji nelze rozšířit paměťovými kartami. Existuje sice varianta s dvojnásobnou porcí, ale ta u nás dostupná není. Pětipalcový displej má Full HD rozlišení, je typu IPS a má dobrou čitelnost na přímém slunci.

Chybí tu různé moderní vychytávky jako třeba čtečka otisků prstů, bezdrátové dobíjení nebo NFC. To by šlo odpustit, ale problematická podpora LTE se u moderního smartphonu odpouští hůře. Mi4i má totiž jen „městské“ frekvence 1 800 a 2 600 Mhz. V této souvislosti se sluší připomenout, že Mi4i je dvousimkový telefon a SIM používá ve formátu micro.

Jaký má operační systém?

Mi4i používá Android 5.0, ovšem kompletně překopaný v podobě uživatelského prostředí MiUi, které je tu ve verzi 6. MiUi se chlubí bohatými možnostmi nastavení různých detailů, což jsou funkce především pro pokročilejší uživatele. Zároveň je systém hodně dobře vyladěný z hlediska rychlosti fungování, ale u Mi4i se zpočátku vyskytovaly určité stížnosti, a to i u uživatelů v zahraničí. Pravda, možná není Mi4i nejrychlejší smartphone s MiUi, ale rozdíly jsou relativně malé a v praxi je prostředí vždy plynulé a reaguje na pokyny rychle. Drobné zpoždění je znát při spouštění některých aplikací, ale není to nic zásadního. Mezi tím množstvím smartphonů, které testujeme, nám chování prostředí Mi4i nebylo nijak nepříjemné či podezřelé.

Rozměry nedávají moc místa pro baterii, jak je na tom výdrž?

Možná díky jednoduchým tvarům, možná i díky tomu, že Mi4i nemá řadu moderních drobností, se do kompaktního těla vešla nečekaně velká baterie. Její kapacita je 3 120 mAh, což v kombinaci s dobře vyladěným systémem znamená velmi dobrou výdrž. Dva dny nejsou problém a spořivější uživatelé se dostanou možná i na tři.

Jak to fotí?

Inu, jak kdy. Třináctimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a dvojitým LED bleskem je dnes solidním standardem a většinou záleží na tom, jak si se zpracováním dat poradí software. U Mi4i vyrábí za dobrých podmínek povedené snímky, kterým dokonce nechybí detaily, ve zhoršeném světle ovšem kvalita poměrně rychle klesá. Navíc pak začíná mít fotoaparát potíře s ostřením. Silnou stránkou nejsou ani kontrasty, i s těmi software trochu bojuje.

Zkušení uživatelé mohou pro vylepšení kvality využít manuální režim. Ten se oproti konkurenci trochu hůře ovládá, jeho prostředí není tak přehledné a přímočaré jako u řady soupeřů, ale funguje. Jen zamrzí že ruční nastavení rychlosti závěrky je možné v rozmezí od šedesátiny sekundy do dvou sekund, což není zrovna moc. Ale stačí to. Mezi ty nejlepší fotomobily se ovšem Mi4i nezařadí. Čelní fotoaparát má rozlišení pět megapixelů.

Jak si stojí ve srovnání s konkurencí?

No, najít přímou konkurenci pro Xiaomi Mi4i je poměrně složité. Hardwarově se mu hodně podobá HTC One M8s, které je větší a výrazně dražší, ale zákazník za to dostane kovové tělo s ještě lepším zpracováním, kompletní LTE, NFC a pár dalších drobností. Cena se pohybuje okolo 11 tisíc korun, zatímco Mi4i stojí méně než osm tisíc.

Lákavými soupeři mohou být některé loňské modely jako třeba Huawei Ascend P7, který ovšem seženete už jen ve výprodeji, a to rovněž za méně než osm tisíc korun. Bude mít méně výkonu a menší baterii, ale jinak je to rovnocenný soupeř. Výhodnou koupi představuje i další smartphone ze stáje Huawei, Honor 6, rovněž z loňského roku. Má vše, co Mi4i a k tomu kompletní podporu LTE a je i podobně kompaktní. Ambiciózní Lenovo pak nabízí například model Vibe X2, který se v oficiální distribuci prodává za necelých devět tisíc korun.

Telefon na test zapůjčil e-shop Xiaomimobile.cz