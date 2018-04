Test vysouvacího elegána s vynikajícím displejem - Sony Ericsson S500i

I když je možná na vánoční atmosféru poměrně brzy, troufneme si již nyní tipnout, že Sony Ericsson S500i by se i se svým hudebním „sourozencem“ W580i mohl stát jedním ze žhavých kandidátů na pěkný dárek – ostatně, o jeho kvalitách jsme se sami přesvědčili a nyní vám přinášíme naše podrobné zkušenosti.

Stručná charakteristika:

Vysouvací mobilní telefon pro uživatele, kteří chtějí nejen elegantní design, ale i bohatou nabídku zábavních funkcí.

A jaký je vlastně rozdíl mezi Sony Ericssonem W580i a S500i? Je to především vzhled. Zatímco W580i je primárně určen pro mladé uživatele, kteří chtějí svou originalitu a výjimečnost dát najevo i navenek, S500i se hodí spíše pro konzervativce, kteří si ale tu a tam také chtějí užít trochu zábavy. W580i je navíc, jak vyplývá i z názvu (Walkman), hudebním telefonem s rozšířenou nabídku funkcí pro přehrávání zvuku. Ve všem ostatním jsou to víceméně telefony se stejnou výbavou a liší se jen v opravdových maličkostech.

Pro poměrně širokou nabídku funkcí a technologií by S500i připomínal telefon vyšší třídy. Na pomyslném žebříčku ho však dolů prudce sráží některé nedostatky – například absence operačního systému či podpory 3G sítí. I přesto však překvapí opravdu kvalitním displejem, pevnou konstrukcí či zajímavě řešenými barevnými diodami. Zkrátka vlastnostmi, nad kterými lidově řečeno neohrne nos ani náročnější uživatel.

Vzhled a konstrukce – zaujmou především barevné diody

Jak již bylo řečeno, vzhled Sony Ericssonu S500i byl navržen spíše pro konzervativnější uživatele, kteří ale nechtějí jen obyčejnou konstrukci, nýbrž design s prvky elegance. Telefon bude k dostání ve dvou barevných kombinacích, a to žluto-stříbrné a černo-zelené (námi testované). Obě dvě varianty jsou, slovy automobilového fanouška, v metalíze. Přední i zadní strana je obléknuta do černého kabátu, jen boky telefonu jsou zpracovány v bílé barvě. Konstrukce mobilu je vysouvací, po vysunutí se objeví numerická klávesnice v zeleném provedení.

Na přední straně není nic zvláštního, dominuje jí velký displej a základní ovládací tlačítka – hlavní navigační klávesy do čtyř směrů, potvrzovací tlačítko, dvě systémové klávesy, tlačítko C pro mazání textu, šipka pro návrat o jednu úroveň menu zpět, klávesa pro přístup na internet a také tlačítko pro rychlý přístup do menu zkratek.

Na zadní straně přístroje nenalezneme kromě loga Sony Ericsson a tlačítka pro zapnutí telefonu nic jiného. Ke klávese pro zapnutí a vypnutí mobilu se ale ještě musíme vrátit. Je totiž zapuštěna na hranici mezi vrchním bokem a zadním krytem telefonu, což není příliš ergonomické řešení. Po vysunutí klávesnice na zadní straně mobilu „vykoukne“ čočka digitálního fotoaparátu. Okolo ní se nachází vcelku pěkný barevný prvek – jakési paprsky slunce v zelené barvě.

Na levém boku S500i nalezneme klávesy pro ovládání hlasitosti, na horním slot pro paměťové karty typu Memory Stick Micro opatřený krytkou a na pravém pak konektor pro nabíječku, datový kabel a sluchátka, který díky svému nepříliš vhodnému umístění způsobuje při připojování příslušenství drobné peripetie. Zajímavé vlastnosti celé konstrukce si všimneme při bočním pohledu na přístroj – spodní část je jakýmsi způsobem „ohnuta“ směrem dolů, což slouží pro zamezení klouzání telefonu po šikmé ploše a také pro bezproblémové uchopení a snadné vysunování celé konstrukce.

Nyní přejděme k informacím pro praktické používání. Rozměry telefonu jsou 99 × 47 × 14 mm a hmotnost 94 gramů, což v dnešní době patří spíše k průměru. K vysunutí klávesnice nemusíte vyvíjet příliš mnoho síly – stačí palcem zatlačit na přední stranu mobilu a vzápětí přístroj okouzlí všechny kolemjdoucí – po stranách se totiž rozsvítí barevné diody, které spolu s intenzivním podsvícením displeje a zeleně ozářeným hlavním ovládacím tlačítkem působí velmi efektně. Diody na bocích přístroje mohou svítit několika různými barvami (modře, oranžově, zeleně, žlutě či nejrůznějšími kombinacemi), a to v závislosti na aktivovaném barevném schématu.

Ačkoliv je klávesnice zpracována pevně, nic nevrže a vše drží tam, kde má, při psaní textových zpráv jsme narazili na malý problém – příliš malou vzdálenost mezi jednotlivými klávesami, což zejména uživatelům s většími prsty může způsobovat časté překlepy.

Displej a ovládání – konečně věrné barvy

Oproti jiným modelům Sony Ericssonu nehledejme ve způsobu ovládání nic nového. V hlavním menu, které je složeno z matice dvanácti ikon, se lze pohybovat čtyřmi šipkami a vše potvrzovat velkým tlačítkem uprostřed či pomocí dvou kontextových kláves. Tlačítka se zeleným a červeným telefonem u S500i, stejně jako u jiných modelů výrobce, nenalezneme. Hovor můžeme přijímat buď jedním ze systémových tlačítek nebo jednoduše vysunutím klávesnice. Zasunutím klávesnice pak telefonát ukončíte nebo – v případě, že se nacházíte na pohotovostní obrazovce – uzamknete tlačítka.

Pohyb v menu je rychlý a doprovázejí ho nejrůznější animace. Pokud si budete přát, mohou to být při každém stisku tlačítka i krátké vibrace. V menu samozřejmě vedle vyzváněcích profilů najdeme i barevná schémata, jimiž se řídí veškerá grafika telefonu, včetně barvy diod na bocích přístroje. Zastavme se u speciálního schématu Everchanging, které, jak již vyplývá z názvu, mění kompletně grafické prostředí tak často, jak si to usmyslí. Zatímco v jednu chvíli práci na telefonu ukončíte v zelené barvě, po odemknutí klávesnice o několik minut později může vše svítit například v oranžové. Schémata mohou měnit barevné prostředí i podle toho, jestli je den nebo noc.

Na pohotovostní obrazovce se klasicky zobrazuje datum a aktuální čas, v horní části displeje pak obvyklá intenzita signálu, zbývající kapacita baterie či případně další ikonky. Můžete si samozřejmě zvolit svou vlastní tapetu nebo spořič displeje, ale z vlastní zkušenosti doporučujeme především předinstalované animované motivy, které zaujaly všechny, kterým jsme telefon ukázali.

Nyní přicházíme k opravdové chloubě Sony Ericssonu S500i, a tou je velký aktivní barevný displej typu TFT. Jeho rozlišení je 240 x 320 obrazových bodů a dokáže zobrazit až 262 000 barevných odstínů. Bez jakýchkoliv pochybností si troufneme říci, že displej tohoto telefonu patří ke špičce dnešní doby. Všechny barvy jsou opravdu věrné, což telefon perfektně předvádí u již zmíněných animovaných tapet – květiny a kolem poletující motýli, romantická krajina s pohořím, nad kterým pomalu plují mraky – to jsou příklady toho, na čem displej prvotřídně prezentuje své kvality. Na přímém slunci by sice čitelnost mohla dosahovat lepších výsledků, i tak se ale řadí S500i k nadprůměru.

Telefonování, výdrž a zprávy – UMTS chybí, ale nevadí

S S500i si zavoláte i v zámoří, podporuje totiž GSM pásma 900/1800/1900 MHz. Technologie sítí třetí generace chybí, ale u telefonu této třídy to není nikterak obrovský nedostatek. Do adresáře v telefonu lze uložit tisíc kontaktů, přičemž každý z nich může obsahovat spoustu dalších informací – například e-mailovou adresu, datum narození, lze si k němu přiřadit obrázek či speciální světelný efekt v případě, že vám bude volat. Při telefonování jsme nezaznamenali žádný rušivý jev.

Co se týče zpráv, není nic, co by vybočovalo z řady telefonů Sony Ericssonu. K dispozici je tedy vedle klasických SMS i MMS editor, e-mailový klient a jak jsme u modelů tohoto výrobce již delší dobu zvyklí, použit můžeme i RSS čtečku. Při samotném psaní můžete využít slovník T9. Chyba předchůdců přetrvala – odpočítávání znaků se objeví až při posledních dvaceti znacích a upozornění na druhou započatou zprávu je velice nevýrazné.

V telefonu nalezneme baterii typu Li-Pol, se kterou se celková výdrž při běžném používání prodlouží přibližně na pět dnů. Je asi všem jasné, že při intenzivnějším používání hudebního přehrávače, připojování se na internet či například hraní her se tato doba bude snižovat. Nezbývá nám tedy konstatovat nic jiného, než že tyto hodnoty jsou průměrné.

Organizace a data – nic nového pod sluncem

Z datových technologií podporuje Sony Ericsson S500i přenosy GPRS a EDGE třídy 10 (4+2). Jak jsme již o pár řádků výše napsali, UMTS bohužel zastoupeno není. Pro propojení s počítačem můžete vedle datového kabelu, který je součástí základního balení, využít bezdrátovou technologii Bluetooth. Infraport ale v telefonu nehledejme. Při surfování po internetu nám bude sloužit prohlížeč verze 2.0, který se ničím neodlišuje od předchozích modelů výrobce.

Z hlediska organizace podporuje telefon vše potřebné – kalendář, několikanásobný budík, úkolovník, poznámky, časovač („minutka“), kalkulačku, diktafon, stopky i aplikaci na bezpečné uchovávání kódů. Jak je tedy u Sony Ericssonů zvykem, čas si lze i s tímto mobilem uspořádat vcelku bezproblémově a podrobně. Integrovaná paměť má kapacitu 12 MB, což sice není mnoho, ale lze ji rozšířit paměťovými kartami Memory Stick Micro.

Zábava – MP3, video, hry – zkrátka klasika

Pod položkou Zábava nalezneme všechny aplikace typické pro tohoto výrobce, tedy Video DJ, Music DJ a Photo DJ pro poměrně rozšířenou úpravu multimédií, videopřehrávač či například dálkové ovládání některých programů v počítači pomocí Bluetooth. V sekci Hry poté nalezneme dva předinstalované tituly – Brain Juice, se kterým si každý den můžete procvičit svou paměť, bystrost a pohotové jednání a Lumines Block Challenge, což funguje na bázi skládání kostiček. Nutno podotknout, že obě hry jsou velmi dobře graficky ozdobeny a svým způsobem jsou i velmi originální.

S500i samozřejmě podporuje platformu Java, a tak si sami můžete doinstalovat libovolné hry nebo aplikace. Operační systém zde zastoupen není, proto se budete muset smířit s jednoduššími tituly.

Hudební přehrávač je propracovaný a zvládne samozřejmě přehrát MP3 soubory – ty si lze zvolit i jako vyzvánění telefonu. V seznamu uložených skladeb můžete vyhledávat podle názvu interpreta či skladby nebo si můžete vytvořit svůj vlastní playlist. Při přehrávání můžete měnit i zvukové vlastnosti, a to pomocí ekvalizéru s mnoha možnostmi.

Zvuk si můžete pustit „naplno“ z reproduktorů nebo do přídavných sluchátek, která jsou taktéž součástí základního balení. Připojují se však do bočního konektoru, což v řadě situací není příliš praktické. Rádio v telefonu nehledejme – to je ostatně jedna z vlastností, která u S500i chybí oproti zmíněnému „bratříčkovi“ W580i.

Digitální fotoaparát – běžnému uživateli bude stačit

Integrovaný digitální fotoaparát má rozlišení dva megapixely a dokáže natáčet i krátší videosekvence. Možnosti při fotografování jsou vcelku bohaté – můžete využít samospouště, nastavit si zvuk závěrky, vyvážení bílé barvy, noční režim, přidat nejrůznější efekty (černobílá fotografie, negativ, sépiový nádech) či využít široké nabídky nejrůznějších rámečků a panoramat. V hledáčku lze samozřejmě upravovat světlost výsledné fotografie či „zoomovat“ snímanou scénu.

Co ovšem postrádáme, je automatické ostření. Přestože je fotoaparát poměrně kvalitní a barvy víceméně věrné, s dobrým ostřením by se dalo ještě leccos vylepšit. Další chybějící vlastností je také blesk; musíte tedy počítat s tím, že fotografování v šeru nebo temnějším prostředí nebude hlavní doménou telefonu.