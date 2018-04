Test výdrže: Sony Ericsson porazil Nokii i ostatní soupeře

Tříměsíční maraton testů probíhal vcelku jednoduše – každý mobil umístili redaktoři na dané místo v kanceláři a zavolali s ním na druhý mobil umístěný opodál. Do reproduktorů obou přístrojů pustili hudbu, aby simulovali hovor. Poté, co se volající telefon vybil, odečetli dobu hovoru ze seznamu hovorů v telefonu volaném. Hovor uskutečňovali v sítích GSM, u modelů, které to umožňovaly, následně provedli ještě jedno měření v sítích UMTS.

Server amobil.no uznává, že se během doby testování mohly mírně měnit podmínky (třeba kvůli počasí, které ovlivnilo sílu signálu), ale i tak věří, že test má jistou vypovídací hodnotu. S tím souhlasíme, jen dodáme, že v praxi se zřejmě u telefonů setkáte s nižší výdrží. Důležitý je totiž také faktor, že se s telefonem pohybujete a intenzita signálu se tak neustále mění.



Data ze serveru amobil.no. Kompletní výsledky najdete zde.

A jaké jsou tedy závěry zkoumání? V sítích GSM jsou na dlouhé hovory nejlépe připraveny telefony značky Sony Ericsson. Sedm z desítky největších vytrvalců neslo modro-zelené logo. Rekordmanem se stal Sony Ericsson Z530i, který vydržel telefonovat celých osm hodin. Na druhém konci výsledkové listiny skončil Siemens SL75, s nímž si na jedno nabití užijete pouze tři hodiny hovoru, tedy téměř 2,5krát méně než u Sony Ericssonu.



V UMTS sítích si Sony Ericsson také vede velmi dobře, ale tentokráte se musel sklonit před sokem z Finska. Rekordmanem se stala pracovní Nokia E60. Výsledný čas? Pět hodin a čtyřicet sedm minut. O sedm minut za ní skončil Sony Ericsson K800i. Mezi nejhoršími modely jsou tentokrát rovněž telefony obou těchto výrobců. Nokia N70 vydržela v UMTS sítích volat jen něco přes dvě a půl hodiny, Sony Ericsson W900i pak dvě hodiny a čtyřicet minut. Výdrž baterie při provozu mobilu v sítích třetí generace je všeobecně nižší než při provozu v sítích GSM.

Kompletní výsledky testu můžete najít ZDE. V jedné z tabulek jsou časy hovorů zaokrouhlené na celé půlhodiny i v porovnání s výrobcem udávanou dobou hovoru, v tabulce na stránce následující pak přesné změřené časy.