Samsung srovnal výdrž baterie různých mobilů. Vítěz je zřejmý

Německá pobočka výrobce Samsung provedla test, ve kterém vedle sebe nechala přehrávat video na modelech Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Huawei P9, iPhone 6s, HTC 10, Sony Xperia X a LG G5.

Výdrž byla měřena ze 100% nabité baterie až do chvíle, kdy se telefon sám vypnul. Všechny modely měly vypnutý bluetooth, wi-fi, NFC, neměly žádnou aktivní SIM kartu a jas displejů byl srovnán na stejnou hodnotu.



Jako první „odpadlo“ LG G5 (po zhruba 6,5 hodinách provozu), následoval Huawei P9 a poté Sony Xperia X. Přesně na 8 hodin provozu se dostalo HTC 10, o 14 minut později to vzdal poslední iPhone. A poté dlouhá mezera - 10,5 hodiny vydržel model Galaxy S7 edge a 10 hodin 50 minut model Galaxy S7.

Ačkoliv nemůžeme tvrdit, že byl test nějak zmanipulovaný, několik poznámek bychom měli. Předně je kapacita baterie Samsungu S7 edge je oproti iPhonu 6s více než dvojnásobná (1 715 mAh proti 3 600 mAh), přesto se ovšem poslední model Applu zařadil na třetí místo. Také se nám zdá mírně podivná volba Xperie X - v současnosti jsou na trůnu značky Sony modely X Performance a Z5 Premium, nikoliv model X. A u LG G5 zase je možnost navýšit kapacitu baterie o dalších 1 200 mAh pomocí speciálního modulu.

Nicméně v tomto testu to zkrátka Samsung konkurenci natřel. Jak by asi vypadal podobný test třeba v režii Applu? A jak by si vedli zástupci OnePlusu, Lenova nebo Microsoftu?