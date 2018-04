VoLTE T-Mobile: bude mít nejlepší zvuk při volání

Zákazníci, kteří doposud využívali LTE sítě pro datové přenosy, se při telefonování museli spolehnout na funkci CS Fallback. V takovém případě se při hovoru nejprve telefon musel přepnout do sítě 3G nebo 2G a pak teprve mohl být hovor spojen. To znamenalo drobné prodlevy v sestavení hovoru. CS Fallback provozuje T-Mobile od komerčního spuštění LTE, tedy od prvního července 2013. Teď se chystá na vylepšení.

Zavedení technologie VoLTE, neboli Voice-over-LTE, bude znamenat, že si zákazníci zavolají přímo v síti LTE. Novinkou je, že z technického hlediska jde o klasické IP telefonování, jak jej známe třeba z různých kecálků v mobilech nebo na počítačích (Skype, Viber a podobně). Zákazník to ale vlastně vůbec nepozná, vše bude fungovat automaticky a stejným způsobem jako doposud. Jednoduše vytočí číslo ze seznamu a hovor bude spojen.

Telefonování přes VoLTE v síti T-Mobile

Jak jsme si při krátkém pilotním testu v centrále operátora na pražských Roztylech ověřili, sestavení hovoru je opravdu rychlé – zrychlení je patrné nejen proti CS Fallback, ale i proti klasickým hovorům ve 2G nebo 3G síti. Operátor zatím vše testuje, pro zákazníky nabídne VoLTE v průběhu příštího roku. Nový technický způsob volání přinese zákazníkům ještě vyšší kvalitu hlasového spojení (v případě, že obě strany budou v LTE síti), pro operátora znamená menší zátěž sítě.

Pro využívání volání přes LTE nebude nutné nic nastavovat. Tuto možnost získá každý zákazník, který využívá datové služby LTE sítě T-Mobile a který bude mít patřičně vybavený mobilní telefon. V interním pilotním provozu zatím T-Mobile VoLTE testuje na Samsungu Galaxy S5 a Sony Xperia Z3 – minimálně tyto telefony by měly být v budoucnu aktualizovány tak, aby mohly novinku zákazníci využít. Operátor navíc tvrdí, že podpora VoLTE by se mohla dostat i do dalších starších mobilních telefonů, tady ovšem záleží na vůli výrobců je aktualizovat.

V průběhu příštího roku by se měla u smartphonů podpora této technologie stát standardem. Zákazníci nebudou muset měnit ani SIM kartu – alespoň ve většině případů. Ten, kdo již teď LTE používá, nic řešit nebude, zákazníci, kteří LTE zatím nepoužívají, budou moci operátora požádat o softwarovou aktualizaci SIM – ta proběhne přes síť, na telefon dorazí nastavovací SMS, zákazník restartuje telefon a vše by mělo fungovat. Jen zákazníci, kteří mají SIM z roku 2003 a starší, si budou muset kartu vyměnit.

Volání v LTE bude fungovat, i když bude zákazník volat do cizí sítě nebo když bude volat účastníkovi, který nebude mít patřičně vybavený telefon či nebude v LTE pokrytí. V takovém případě jednoduše půjde hovor od volajícího do sítě operátora přes LTE, tam se při spojení s druhou stranou přepne do 2G nebo 3G. V takovém případě nepůjde samozřejmě využít vyšší kvality hlasu.

Tým, který má v T-Mobilu na starosti implementaci VoLTE. Zleva: Jan Průcha, Jan Sladký, Jiří Štěrba, Alexandr Johan

Při volání přes LTE navíc nedojde k přerušení datových přenosů v této síti. Bez problémů tak půjde zároveň telefonovat a zároveň stahovat či odesílat data.

Možnost využít VoLTE bude samozřejmě záležet i na pokrytí samotnou LTE sítí. T-Mobile tvrdí, že do konce letošního roku chce LTE pokrýt 51 % populace a asi 73 % území republiky. Soustředí se především na oblasti, kde není 3G, plus má LTE kompletně pokrytu Prahu a chystá se souvislé pokrytí Brna. V Mladé Boleslavi a v Praze – na Roztylech, na Černém Mostě a v Horních Počernicích – je k dispozici i technologie LTE-Advanced s maximální rychlostí stahování až 225 Mbit/s. V Praze se mimochodem podle údajů operátora uskuteční z hlediska objemu přenesených dat 50 % veškerého datového provozu v jeho síti.

.