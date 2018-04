Nic lepšího aktuálně pod 5 000 nekoupíte. Test Vodafone Ultra 6

Ačkoliv se čím dál tím častěji můžeme setkat se smartphony vyráběnými pro mobilní operátory, většinou se o nich nedá tvrdit, že by šlo o prvotřídní kusy. Občas se však najde výjimka a je představen telefon, který nesnese kompromisy ani ve výkonu, ani v ceně. Právě tak tomu je u Vodafone Smart Ultra 6, který byl představen letos v červnu.

Co je zač?

Zakoupit se dá pouze u Vodafonu. Potěšíme však i uživatele jiných operátorů, protože funkce telefonu, mimo předinstalovaných aplikací od Vodafonu, nejsou nijak omezeny. Cena je atraktivní, bez dotace a úvazků stojí 4 977 korun. S tarifem je pak cena ještě nižší.

Jak už se ze značky dá vytušit, Vodafone Smart ultra 6 je mobilní telefon prodávaný operátorem. Vyrábí ho pro ni společnost ZTE. Pro svůj chod využívá operační systém Android, přesněji jeho verzi 5.0.1 Lollipop. Disponuje displejem s technologií IPS LCD o úhlopříčce 5,5 palce s FHD rozlišením, na který je dobře vidět i při silném slunci.

Pro koho je určen?

Telefon je určen především milovníkům velkých displejů - rozhodně nepotěší ty, co chtějí mobil nosit pohodlně v kapse u kalhot. Zároveň je to přístroj pro uživatele vyžadující dobrý výkon nebo slušivý design a nechtějí za něj zbytečně přeplácet.

Co může nabídnout?

Vodafone Smart ultra 6 se snaží útočit na současnou špičku. Pravda je, že 2 GB RAM ani 16 GB vnitřní paměti (pro uživatele je dostupných 11 GB) dnes už nikoho moc neohromí. Paměť lze rozšířit pomocí microSD karty až o kapacitu 64 GB, není se tedy třeba obávat nedostatku „životního prostoru“.

Osmijádrový procesor Snapdragon 615 s taktem 1,5 GHz by měl uspokojit i ty nejnáročnější uživatele. Výrobce jde s dobou, a tak u telefonu podporuje rychlé datové připojení LTE a technologii připojení NFC. Podobně jako vlajkové lodě jiných výrobců používá SIM kartu ve formátu nanoSIM.

Zabudovaná baterie o kapacitě 3000 mAh bohatě dostačuje výkonu telefonu a při mírně úsporném využívání jej zvládne udržet při životě i 48 hodin.

Je zvláštní, že i u takto moderního přístroje nalezneme funkce, od kterých se už ustupuje. Zejména starší generace potěší možnost si na tomto zařízení naladit svoji oblíbenou radiovou stanici bez využití internetu.

Výrobce myslí i na milovníky hudby. Reproduktor má poměrně dobrý zvuk při nižších hlasitostech, bohužel se stoupajícími decibely na kvalitě značně ztrácí. V telefonu chybí samostatná aplikace na přehrávání skladeb, takže pokud nechcete do zařízení instalovat aplikaci s tímto určením, nezbude vám nic jiného než využít Hudbu Play od Googlu.

Jak si výrobce poradil s designem?

Design telefonu je mírně řečeno sexy. Vyrábí se ve dvou barevných provedeních, konkrétně v bílé a šedé barvě. Ačkoliv se výrobce rozhodl pro konstrukci zařízení využít plastů, působí unibody v ruce příjemně. Zaoblené rohy a imitace kovových rámečků u displeje krásně doplňují celkové vzezření. Čočka zadního fotoaparátu je podobně jako u iPhonů umístěna v rohu zařízení. Ovládání hlasitosti a tlačítko napájení jsou umístěny na pravé straně zařízení pro pohodlnější ovládání jednou rukou. Na leváky výrobce očividně nemyslel.

Co ale činí zařízení atraktivním, je modré podsvícení ovládacích kláves. Telefonu sluší. Při příchozím upozornění začne blikat středová klávesa, při nabíjení konzistentně svítí.

Jaké telefon dělá fotky?

Zadní fotoaparát disponuje snímačem s rozlišením 13 Mpix, přední pak s rozlišením 5 Mpix. Snímky nikoho neurazí, ale daly by se očekávat i mírně lepší. Ovšem za tu cenu můžeme před drobnými prohřešky zavřít oči.

Snímky ze zadního fotoaparátu jsou při běžných světelných podmínkách dostatečně ostré a barvy jsou věrné. Noční snímky jsou na tom s kvalitou hůř. Potřebujete na ně pevnou ruku, obsahují hodně šumu a je prakticky nemožné zachytit ostře pohybující se objekty. Nic, co by bylo žádoucí pro fotky z večírků. S přední kamerou se to má obdobně.

Pro snímky ze zadní kamery jsou navíc k dispozici různé módy, například HDR v reálném čase, vícenásobná expozice nebo rozpoznání úsměvu.

Video natáčené na zadní fotoaparát je při 30 snímcích za sekundu plynulé, ve full HD rozlišení.

Stojí Vodafone Smart ultra 6 za to?

Nejenže s průměrnou RAM a nadprůměrným procesorem zacílil Vodafone na technicky náročné uživatele, ale dokonce se mu podařilo tuto nadupanou mašinu zabalit do přitažlivého designu. Ať už jste milovníky her, rádi sledujete filmy a videa, anebo používáte telefon k práci, nemělo by vás toto zařízení zklamat. Ve své cenové třídě je beze všech pochyb jedním z nejlepších telefonů vůbec. Pokud tedy netoužíte po nějaké konkrétní značce a jde vám čistě o poměr kvality, ceny a výkonu, pak je tento telefon určen právě pro vás.

Poměřovat se s tímto přístrojem není pro konkurenci snadné. Pokud bychom se měli rozhodovat podle výbavy, jako lepší kusy bychom vybrali například Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S5 Neo nebo HTC One E9+. Jejich cena je často ale i téměř čtyřnásobná, bereme-li v potaz dražší způsob zakoupení posuzovaného telefonu.

Pokud se budeme držet více při zemi, doporučili bychom například Samsung Galaxy S4-LTE nebo Huawei P7. Mezi telefony do devíti tisíc by ale asi náš výběr vyhrál Asus ZenFone 2.