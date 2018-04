Test: Vodafone Platinum 7 může konkurovat dvakrát dražším přístrojům

Řada telefonů Vodafone Smart je již tradiční součástí nabídky operátora, postupně se navíc rozrůstá. Loni byly modely s číslem 6 velmi příjemným překvapením, prime 6 a ultra 6 patřily k nejvýhodnějším nabídkám na trhu. Letos se nejprve objevil model prime 7, který opět vévodí modelům v poměru cena/výkon v nejnižších cenových hladinách. Teď Vodafone představil další dvě novinky, nástupce loňského modelu ultra 7 a také jedno překvapení – výkonný platinum 7, který se stává vrcholem nabídky telefonů se značkou Vodafone.

Proč koupit? výborná výbava

parádní zpracování

skvělý displej

vcelku čistý Android

Proč nekoupit? hůře reagující čtečka otisků

umístění konektorů

šum fotoaparátu Kdy? Od 1. července Za kolik? 9 977 Kč

Nový Vodafone Smart platinum 7 se přitom rovnou řadí i do boje o ty nejnáročnější zákazníky. Výbavou a výkonem se snaží oslovit ty, kdo pokukují po některé z vlajkových lodí známých značek nebo také po takzvaných zabijácích topmodelů. Právě k nim se může Smart platinum 7 směle řadit, jeho výbava je opravdu výborná a na absolutní špičku chybí málo. Tak málo, že to bude většině uživatelů úplně jedno.

Co je to zač?

Původ novinky je určitě zajímavý, Vodafone si vždy nechává své modely vyrábět některým z docela tradičních OEM výrobců. Tentokrát je autorem smartphonu čínská společnost TCL, kterou známe díky značce Alcatel. Výbavou novinka odpovídá modelu Idol 4s, který byl představen letos na veletrhu v Barceloně. Rozdíly mezi oběma jsou kosmetické, mírně se liší design a model od Vodafonu dostal navíc čtečku otisků prstů na záda. Na druhou stranu se telefon neprodává rovnou v krabičce, která zároveň slouží jako headset pro virtuální realitu, tuto výhodu si ponechává originální model od Alcatelu, který je také dvousimkový. Značka shodou okolností modely Idol 4 uvede na český trh v závěru tohoto týdne a bude zajímavé pozorovat, jakou cenovou strategii zvolí. Levnější než model Vodafonu totiž nejspíš nebude.

Jakou má Smart platinum 7 výbavu?

Stejnou jako Idol 4s. Je tu tedy 5,5palcový AMOLED displej s 2K rozlišením, vnitřní paměť 32 GB nebo 3 GB RAM. Procesorem je tu Qualcomm Snapdragon 652, který sice nemá výkon jako ty nejlepší mobilní procesory dneška, ale má ho dostatek. V benchmarku Antutu snadno překonává hranici 81 000 bodů, a je tedy o něco málo výkonnější než loňský Samsung Galaxy S6 a něco málo ztrácí třeba na Galaxy Note 5. A to je hodně dobrá vizitka.

Ve výbavě dále nechybí kompletní podpora všech u nás provozovaných LTE frekvencí, NFC nebo FM rádio. Je tu rychlé dobíjení, které stále využívá původní microUSB konektor, a baterie má kapacitu 3 000 mAh. Hlavní fotoaparát má rozlišení 16 megapixelů, ten čelní si vystačí s polovinou obrazových bodů a má přisvětlovací diodu.

To vypadá skvěle. Jak to v praxi funguje?

V praxi funguje Vodafone Smart platinum 7 opravdu výborně, tedy až na některé drobnosti. Systém vypadá dobře odladěný, ale občas se přece jen při testu mírně zadrhl. Android je tu ve verzi 6.0.1 a je docela čistý, až na některé doplňkové aplikace od Vodafonu. Jde třeba o aplikaci pro telefonování nebo pro práci s SMS, které však fungují pouze v případě, že je v telefonu SIM od Vodafonu.

Telefon není blokovaný, takže jej lze používat i v síti jiného operátora, pak je potřeba ovšem tyto aplikace nahradit těmi běžnými, které v telefonu rovněž jsou, ale nemají některé funkce navíc. Je škoda, že se v takovém případě využití nedají tyto aplikace odinstalovat. Ale některé Vodafone aplikace odinstalovat lze.

Z funkčního hlediska je asi nejméně povedená čtečka otisků prstů. Ta je umístěna hezky na zádech, ale bohužel není nijak zásadně zapuštěná a prstem se poslepu hledá trochu hůře než u řady soupeřů. Navíc je asi i trochu méně citlivá, takže odemykání telefonu takto není stoprocentně spolehlivé, což je velká škoda. Ale časem si uživatel na umístění čtečky zvykne a přesnost se zlepší, takže není úplně k ničemu. Jinak je všechno naprosto v pohodě a Smart platinum 7 funguje výborně.

Jaký je displej?

Jedním slovem výborný. Velká úhlopříčka, velké rozlišení i AMOLED technologie jsou zárukou výborného vizuálního zážitku. Zajímavostí je, že v základním nastavení nejsou barvy tak živé jako u jiných smartphonů s AMOLED panely a působí přirozeněji. V menu si ovšem může kdokoli nastavit kontrastnější a teplejší barevné podání. Displej opravdu snese nejpřísnější měřítka a je hodný vlajkového modelu.

Je i zpracování na úrovni?

Ano, po mechanické stránce se telefon povedl. Smart platinum 7 používá kombinaci skla a kovu. Kovový je rám po obvodu a skleněná má telefon záda. V testované černé verzi se záda trochu upatlávají, ale není to tak strašné, někteří soupeři na tom bývají v tomto ohledu hůře. Kovový rám je bezpečně pevný a přerušují jej jen čtyři drobounké pásky pro elektrické oddělení. Jejich přítomnost je hmatem neznatelná, zpracování je opravdu parádní.

Telefonu sluší zkosené hrany po okraji kovového rámu a celkově je velmi elegantní a stylový. Navíc docela dobře padne do ruky, na čemž se podílí i malá tloušťka pod hranicí 7 mm. Půdorysné rozměry jsou 154 × 75,65 mm, což jsou na danou velikost displeje vcelku obvyklé hodnoty.

Co výdrž baterie?

I přesto, že kapacita baterie 3 000 mAh není nijak rekordní, je výdrž velmi solidní. Při testu jsme neměli problém vydržet perný pracovní den s velkou rezervou, při troše snahy by nemusel být problém nabíjet jednou za dva dny. Dobrým pomocníkem je již zmiňované rychlé dobíjení, které slibuje nabití baterie na 60 % za pouhou půlhodinu. Díky tomu stačí u nabíječky jen chvilka a telefon bude mít energie dostatek.

Ovšem někdo by zasloužil facku za umístění microUSB konektoru, který je na spodní straně vpravo, což ve tmě znesnadňuje správné připojení nabíječky. Jde si na to zvyknout, ale konektor uprostřed se snad stal standardem, toto je zbytečný diskomfort. Podobně se nemusí některým uživatelům líbit umístění sluchátkového konektoru na horní straně telefonu.

Nějaké další výtky?

Ne, tím naše negativní připomínky směrem k Vodafone Smart platinum 7 končí. Dále můžeme jen chválit. AMOLED panel má funkci, kdy při uchopení telefonu do ruky rozsvítí údaj o aktuálním čase a upozorněních, a to v černobílém podání. Čelní stereo reproduktory dovedou vyrobit vcelku kvalitní a hlasitý zvuk a užitečné umí být jedno tlačítko navíc, které se nachází v horní části levého boku. Standardně je nastaveno na spouštění fotoaparátu a jako jeho spoušť, ale dá se mu přiřadit i jiná funkce.

A jaký je vlastně fotoaparát?

Vlastně také docela dobrý, byť možná právě tady ztrácí Vodafone Smart platinum 7 na špičkové soupeře asi nejvíc. Barvy jsou dobré a snímky působí docela přirozeně, na sociálních sítích určitě ostudu neudělají. Jenže při bližším zkoumání zjistíme, že chybí detaily, je tu trochu více šumu a zvláštní artefakty se objevují i v dobrém světle. Ve tmě je to však horší, tam se ukáže, že světelnost f/2.0 už není absolutní špička a trochu se zdá, jako kdyby tato hodnota nebyla pravdivá.

Ve tmě foťák moc fotit neumí a je lepší si pomoci bleskem. Tam, kde je alespoň nějaké rozumné množství světla bude na snímcích hodně šumu. Foťák ovšem rozhodně není žádným velkým zklamáním. Na topmodely jiných výrobců ztrácí, ale se spoustou soupeřů se popere se ctí. Výhodou je jednoduché ovládání s možností plně manuálního nastavení parametrů nebo třeba schopnost natáčet videa až ve 4K rozlišení.

Mám si ho pořídit?

Vodafone Smart platinum 7 je opravdu atraktivní vyzyvatel tradičních supersmartphonů. Jeho konstrukce je parádní a výbava nepostrádá vůbec nic důležitého. Nebýt trochu zlobivé čtečky otisků prstů a více šumícího fotoaparátu, skoro by tu nebylo co kritizovat. Cena 9 977 korun je opravdu atraktivní a za dané peníze je to jedna z nejlepších koupí mezi špičkovými přístroji. Vždyť Smart platinum 7 může docela snadno konkurovat i dvakrát dražším přístrojům, ústupků je tu málo.

Zajímavé bude pozorovat, jakou cenu zvolí u svého v podstatě shodného modelu Alcatel, který navíc nabídne DualSIM provoz a virtuální realitu v balení. To, že nemá čtečku otisků, asi moc vadit nemusí. Pokud bude jen o něco málo dražší než Vodafone bude to rovněž atraktivní nabídka.

K soupeřům můžeme počítat třeba OnePlus 2, které vyjde na 8 990 korun, ale jehož displej má pouze Full HD rozlišení a chybí tu slot na paměťové karty.

Vodafone má i soupeře s 2K displejem, zajímavou alternativou může být třeba LG G3, ale to je dva roky starý telefon, který už přece jen začíná svůj věk ukazovat třeba starším Androidem. Stojí lákavých 7 990 korun.

Loňské LG G4 stojí skvělých 9 990 korun a je podle nás největším soupeřem novinky. Nechybí mu totiž nic zásadního, foťák je lepší, jen to zpracování snad u Vodafonu mají lepší. Ale to se dá vyřešit příplatkem tisíc korun za kožený kryt.

U Samsungu můžeme k soupeřům počítat třeba loňský S6 s menším displejem (od necelých 13 tisíc korun) nebo Note 4 za 13 990 korun.